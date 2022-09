Le scorte sono per lo più più alte; La Reserve Bank of Australia alza i tassi di interesse

L’edificio della Reserve Bank of Australia a Sydney, in Australia, lunedì 6 settembre 2021.

La Reserve Bank of Australia ha alzato i tassi di interesse di mezzo punto al 2,35%, come previsto dagli analisti intervistati da Reuters. Il dollaro australiano Si è indebolito ed è stato scambiato l’ultima volta a $ 0,6779 dopo la mossa.

in Australia , S&P/ASX 200 Ha ridotto i guadagni chiudendo in ribasso dello 0,38% a 6826,50.

Giappone Nikkei 225 Era quasi stabile a 27626,51 e Topix era in calo dello 0,11% a 1.926,58. Il Yen Giapponese Si è fortemente indebolito e ha raggiunto il massimo di 24 anni. È stato scambiato l’ultima volta a 141,55 per dollaro.

Martedì le azioni della regione Asia-Pacifico sono per lo più scambiate al rialzo, poiché la Reserve Bank of Australia ha alzato nuovamente i tassi di interesse.

Lunedì, la People’s Bank of China ha annunciato che avrebbe abbassato il coefficiente di riserva in valuta estera, o l’importo delle riserve in valuta estera che le istituzioni finanziarie devono detenere, per migliorare la capacità delle istituzioni finanziarie di utilizzare fondi in valuta estera.

A partire dal 15 settembre, il coefficiente di riserva scenderà al 6% dall’8%.

“Questo taglio dovrebbe aiutare ad aumentare la liquidità in valuta estera e quindi a ridurre la pressione al deprezzamento dello yuan cinese. Sebbene l’impatto effettivo sulla liquidità in valuta estera sia minimo… questo taglio è un forte segnale politico che la PBoC non è a suo agio con la rapida svalutazione della valuta.” Analisti di Goldman Sachs Economics Research Books in una nota in ritardo lunedì.

Martedì, la People’s Bank of China (PBOC) ha fissato il punto medio dello yuan rispetto al dollaro a 6,9096, il punto più debole dal 25 agosto 2020, secondo le informazioni sul vento.

I mercati statunitensi sono stati chiusi durante la notte per una vacanza.

nei mercati petroliferi, greggio americano Guadagni estesi rispetto al ciclo precedente, Mentre Greggio Brent È leggermente sceso.

Evelyn Cheng della CNBC ha contribuito al rapporto.