Inizio della stagione NFL 2022: statistiche, suggerimenti e suggerimenti che ogni fan dovrebbe ricordare di entrare nella settimana 1

È, davvero, la migliore – sì, la migliore – malattia che può invadere la tua mente. La “nebbia cerebrale indotta dall’eccitazione” è tornata. Cos’è quello? Sei così eccitato per qualcosa – in questo caso, la stagione NFL – che ti dimentichi degli eventi regolari.

Quell’evento si verifica all’inizio di ogni stagione NFL. Ecco la formula: grandi aspettative e lunghe assenze dal calcio uguale al tifoso EIBF.

L’EIBF si infiltrerà nelle sale TV e negli stadi della NFL a partire da giovedì con Bills-Rams e proseguirà fino a settembre. Quindi, ho compilato tutto ciò che devi ricordare all’inizio della stagione 2022 per combattere la sensazione EIBF.

Nella prima settimana c’è sempre un terribile risultato sconvolto o strano

[Samuel L. Jackson voice] “Tieni le chiappe.” Questo accadrà. Preparatevi. Hai bisogno di una prova? Ti ho preso.

Nel 2021 i Saints caddero al muro Panettieri, 38-3, sai che lo stesso club di Green Bay vincerà 13 delle prossime 16 partite e sarà il seme n. 1 nei playoff della NFC. Nell’anno covid del 2020, eventualmente 1-15 giaguari Battere il limite dei playoff Colt Uno strano incontro della settimana 1 ha visto un mancato completamento di Gardner Minshue e Jonathan Taylor in media di 2,4 yard per trasporto. Abbastanza normale, vero?

Nessun rimpianto sconvolgente nel 2019, però leoni E Cardinali È stato pareggiato 27-27 nella prima partita della NFL di Kyler Murray. L’Arizona ha segnato sei punti in tre quarti prima di esplodere per 18 nel quarto, e il linebacker di Detroit Christian Jones ha perso quella che sarebbe stata l’intercettazione del gioco ai tempi supplementari. Stesso giorno, 11-5 alla fine Falchi di mare Avendo bisogno di un quarto quarto, un touchdown da Russell Wilson a Tyler Lockett alla fine arrivò sul 2-14. Bengala, 21–20. Strano.

All’inizio della stagione precedente, The bucanieriAlla fine è andato 5-11, alzando 13-3 i campioni della NFC North. Santi, 48–40. Ryan Fitzpatrick aveva una media di 14,9 yard per tentativo (!) e aveva un punteggio QB di 156,3. I Saints finirebbero ottavi Football Outsiders DVOA difensivoMisurazione delle prestazioni tutto compreso.

Nel 2017, 5-11 Bronchi Vinto 9-7 caricabatterie. Nel 2016 l’A 49ers Una squadra che alla fine è andata 2-14 sembrava la squadra più completa del calcio con un parziale di 28-0. Los Angeles Rams. Blaine Gabbert era il titolare di San Francisco quel pomeriggio. Jeremy Kerley ha aperto la strada con 49 run. Diamine, anche nel 2015 San Francisco ha vinto Vichinghi, 20-3, nella prima settimana. I 49ers finirono 5-11. I Vikings hanno vinto la NFC North 11-5.

Quindi, se un punteggio non va bene per le tue ossa amanti del calcio nella settimana 1, non lo è. Una camma entra sempre capovolta attraverso un cancello.

Almeno una squadra passerà dall’ultima nella sua divisione una stagione fa alla prima quest’anno

Hey, corvileoni, gettiBronchi, giaguari, GigantiSeahawks, et al Ghepardi — Ho buone notizie! Almeno uno di voi vincerà la sua divisione in questa stagione. Veramente! Non mentire. Lo dice la storia. fondamentalmente. In 17 delle ultime 19 stagioni si è verificato questo evento apparentemente impossibile.

Ricorda, passare dal peggiore al primo non è sempre la scelta più ovvia. Che ne dici dell’anno scorso, quando il precedente 4-11-1 Bengals è andato su tutte le furie per terra bruciata per vincere l’AFC North? tester Nel primo turno dei playoff, il seme n. 1 è salito Titani A Nashville, gli ultimi due hanno mandato un’onda d’urto nel mondo dello sport cancellando 14 punti di svantaggio Capi all’Arrowhead Stadium nel campionato AFC.

Il peggio accade prima. Gancio!

La tua squadra dovrebbe essere altamente qualificata

Sì, questo è il fascino di base del movimento NFL Analytics. Era incluso nell’articolo dell’anno scorso. Ma non importa quanto sei arrabbiato, è vero. La tua squadra ha bisogno di passare di più in questa stagione. Può iniziare facendo spesso il primo down. Solo cinque squadre: Colts, Seahawks, Aquile, marroniE i Buccaneers hanno avuto un EPA positivo su tutti i giochi di corsa.

Ora, se l’analisi new age Ci sono Potresti essere a conoscenza del tuo argomento, punti previsti (EPA). In caso contrario, assegna punti alle giocate che corrispondono alle aspettative per una determinata situazione sulla base di una storia breve e di tutti i tempi. E la “storia di tutti i tempi” è un campione piuttosto grande, non credi?

Nel 2021, c’erano 10 squadre che hanno terminato con un EPA negativo (perdita netta in attacco) sui passaggi, che in realtà è il numero più alto di ritardi. Al contrario, 27 squadre hanno avuto un EPA negativo sui run play. Differenza enorme.

E non farmi nemmeno iniziare con le prime discese. Propongo che vengano sradicati da ogni piano di gioco offensivo nella NFL.

Questo spiega perché l’EPA di ogni squadra da una preseason affretta il calcio e il primo down storicamente trascurato ma importante.

Sì, Bill Walsh ha ragione. Il primo passaggio verso il basso è il migliore. RBSDM.com



Nota le differenze fondamentali tra correre e passare. Sbalorditivo. Solo i Colts – con Jonathan Taylor e probabilmente la linea offensiva di downfield più polverosa della lega – hanno avuto un EPA positivo sulle giocate di corsa al primo down. Leggilo di nuovo. Nel frattempo, solo cinque squadre hanno avuto un EPA negativo sui passaggi. Questo è tutto!

La mia discussione è finita.

Presta attenzione alla differenza di punti!

Gli scoppi nella NFL, contano. Ecco perché. Sei degli ultimi sette e sette degli ultimi nove vincitori del Super Bowl sono finiti tra i primi 5 con un margine di punti durante la stagione regolare. Abbiamo avuto grandi squadre del Super Bowl con un differenziale di 5 punti tra i primi fino all’anno scorso, quando i Rams hanno portato a casa il Trofeo Lombardi e hanno ottenuto quegli epici anelli del Super Bowl.

Ma, ehi, Los Angeles non è un anomalo oscuro. La squadra era sesta per differenza di punti. È divertente tagliare casualmente i primi 5 perché è un numero tondo, vero? Qual è la differenza media di punti per i vincitori del Super Bowl? Nelle ultime sei stagioni, hanno registrato una media di differenza di punti di 8,58 a partita, che equivale a quasi +146 punti di differenza di punti durante la stagione regolare prima della stagione.

Lo dico perché spesso le squadre vincono una serie di partite ravvicinate, il che ovviamente porta a un record di qualità e la squadra è davvero brava. In effetti, in quasi tutti i casi, la squadra non è all’altezza del suo record. Con l’avanzare della stagione, è una buona idea controllare la differenza di punti di una squadra prima del suo record. Nessuna mancanza di rispetto, Bill Parcels. Ma i club non sono quello che dice il loro record.

Usiamo il 2021 Fatture Per esempio. Hanno segnato un solido ma non spettacolare 11-6 nella stagione regolare, ma hanno guidato la NFL nel differenziale di punti a +194. Ora, ovviamente un brutto rimbalzo qui o un errore di comunicazione nei playoff e sei fuori, e quest’ultimo è esattamente quello che è successo a Buffalo. Ma l’abbiamo visto tutti. Quella squadra di Bills è del calibro del Super Bowl. La differenza di punti era un indicatore più forte della qualità di una squadra rispetto al suo record.

I Saints avranno la possibilità di fare la storia della NFL sconfiggendo tutte e cinque le “bird teams” in questa stagione.

Dare le vertigini. In nessun momento nella lunga storia della NFL una squadra ha vinto tutte le squadre Bird: Eagles, Ravens, Cardinals, Falchi, e i Seahawks durante la stessa stagione. Naturalmente, il cosmo della programmazione deve allinearsi affinché un club abbia la possibilità di realizzare un’impresa del genere. I Cosmos si sono adattati per dare ai Saints la possibilità di farlo in questa stagione.

La tua squadra dovrebbe ottenere il massimo dal gioco, indipendentemente dalla sua situazione sul campo di gioco

C’è una comunità analitica lo ha analizzato — non ha nulla a che fare con il successo del run-game Abilità di gioco-azione. Non importa come lo gestisci: la funzione è, ancora una volta, il comitato di running back. Una differenza banale.

L’anno scorso, 28 dei primi 30 quarterback qualificati nelle yard di azione per tentativo (YPA) avevano più YPA quando usavano l’azione di gioco rispetto a quando non la usavano. Naturalmente, qui deve essere considerata una drastica differenza nella dimensione del campione. Ma ciao, coordinatori offensivi. È ora di attingere più spesso alla sezione di gioco-azione del callsheet.

Se guardiamo troppo del nostro spettacolo perché è previsto, diventa inefficace? Nessuno lo sa davvero. Ma faresti meglio a credere che il coordinatore offensivo della tua squadra cercherà di trovare il tasso di utilizzo ottimale in questa stagione.

Ci sono nuove squadre ai playoff

Nel 2021, metà dell’intero girone dei playoff sarà composto da nuove squadre, club che non si sono qualificati per la postseason l’anno precedente. Nel 2020 c’erano sei nuove squadre di playoff. Questo è vicino alle medie normali nella storia recente. Quindi “lime” si riferisce a metà della post-stagione ogni stagione. Modifica le tue previsioni di stagione di conseguenza.

Ora, dopo aver letto questo articolo, hai completamente combattuto la nebbia cerebrale indotta dall’eccitazione. È meglio che tu vada. Goditi ogni secondo della stagione 2022.