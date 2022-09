Ultime notizie di guerra tra Russia e Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

Ivan Safronov ha negato le accuse di aver rivelato segreti di stato e ha rifiutato di stipulare un patteggiamento. a lui attribuito… Kirill Kudryavtsev/AFP – Getty Images

Un tribunale russo lunedì ha condannato un ex giornalista a 22 anni in un carcere di massima sicurezza per due accuse di tradimento, indicando un nuovo livello di repressione contro la stampa libera in Russia e scatenando una protesta nella comunità della stampa.

Ivan Safronov, 32 anni, ex corrispondente della difesa per i giornali Kommersant e Vedomosti, è stato arrestato nel luglio 2020 mentre si recava al lavoro a Mosca e accusato di aver rivelato segreti di stato a rappresentanti dei servizi di intelligence stranieri.

Due mesi prima del suo arresto, ha lasciato il suo lavoro nei media per diventare consigliere del capo dell’agenzia spaziale russa, Roscosmos, ma l’agenzia ha affermato che le accuse riguardavano il suo lavoro di giornalista.

La severità della sentenza – annunciata in un comunicato al tribunale Basmani di Mosca – ha provocato una reazione rabbiosa.

Martedì, il quotidiano Kommersant – dove Safronov ha iniziato la sua carriera ed è diventato un giornalista stellare della difesa – ha coraggiosamente scelto di stampare e-mail di sostegno al signor Safronov in prima pagina, dicendo che i suoi dipendenti “ricordano ogni giorno che non possono aiutare”.

“Non abbiamo sentito alcuna prova pubblica della sua colpevolezza”, diceva la lettera indirizzata all’attuale residenza del signor Safronov nella famigerata prigione di Lefortovo a Mosca. “Siamo fiduciosi: in qualsiasi altra situazione sarai assolto”, si legge nella lettera.

“Ti stiamo aspettando”, ha aggiunto.

Il quotidiano Kommersant, che ha cercato di diventare un quotidiano russo standard, è di proprietà di Alisher Usmanov, un uomo d’affari con legami con il Cremlino. Il giornale ha tracciato una linea sottile tra il mantenimento di un certo grado di indipendenza e l’evitare il destino di altre pubblicazioni russe che sono state chiuse sotto la pressione politica del governo.

In un caso top secret, i pubblici ministeri russi hanno affermato che il signor Safronov ha rivelato segreti di stato sulla vendita di armi russe a un giornalista che lavorava per il braccio dell’intelligence straniera della Repubblica Ceca, secondo il suo avvocato. È stato anche accusato di condividere segreti non specificati sul coinvolgimento della Russia nella guerra in Siria con un politologo tedesco, secondo il suo avvocato, Ivan Pavlov.

Il signor Safronov ha negato le accuse, affermando che i suoi rapporti si basavano su informazioni ottenute solo da fonti pubblicamente disponibili. Il suo avvocato ha detto che si è rifiutato di concludere un accordo con l’accusa.

La sentenza ha causato brividi nella comunità della stampa russa, che è stata sottoposta a forti pressioni da quando il governo ha vietato la pubblicazione di qualsiasi cosa si discostasse dalla linea del Cremlino sull’invasione russa dell’Ucraina.

Yevgeny Smirnov, un altro membro del team legale del signor Safronov, ha affermato che il caso ha avuto un “tremendo effetto di raffreddamento” sui giornalisti in Russia, in particolare quelli che si occupano della difesa e del complesso militare-industriale, e che il team di difesa del signor Safronov avrebbe presentato ricorso .

Smirnov ha detto che la squadra di difesa credeva che oltre a cercare di inviare un messaggio ai giornalisti russi, il governo stesse cercando vendetta contro Safronov per aver rivelato i piani russi di vendere jet da combattimento all’Egitto. Subito dopo che Safronov ha pubblicato un articolo nel 2019 sull’accordo da 2 miliardi di dollari, gli Stati Uniti minacciati imporre sanzioni al Cairo.

Il signor Smirnov e il signor Pavlov sono fuggiti dalla Russia nel 2021 dopo essere stati coinvolti nel caso del signor Safronov. Il terzo avvocato, Dmitriy Talantov, è stato arrestato a giugno con l’accusa di diffondere false informazioni sull’esercito russo.

Alla fine del 2020, il presidente Vladimir Putin ha affermato che il caso del signor Safronov non aveva nulla a che fare con il suo lavoro giornalistico e che nessuno poteva essere accusato di tradimento per aver utilizzato informazioni pubblicamente disponibili.

“Non può essere permesso”, ha detto.

Pavel Chekhov, un avvocato russo per i diritti umani, ha affermato di non aver trovato precedenti per una condanna così dura per accuse come quella di Safronov, definendola “una punizione chiaramente brutale e crudele, coerente con l’attuale situazione della Russia”.