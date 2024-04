I Democratici alla Camera stanno aiutando Johnson a evitare la sconfitta sui conti degli aiuti esteri, nonostante le defezioni del GOP

Venerdì la Camera ha rimosso un ostacolo procedurale fondamentale per il passaggio degli aiuti esteri a Israele, Ucraina e Taiwan, nonostante le defezioni di dozzine di repubblicani, mentre i democratici hanno aiutato il presidente della Camera Mike Johnson a evitare una cocente sconfitta.

Poco dopo, un terzo repubblicano ha detto che si sarebbe unito alla minaccia di estrometterlo.

La Camera ha votato con 316 voti favorevoli e 94 contrari a favore del disegno di legge, fissando per sabato una votazione sull'approvazione finale di 95 miliardi di dollari in aiuti esteri, che è stata ostacolata per mesi da una battaglia politica a Washington.

Le votazioni procedurali come quella di venerdì vengono solitamente approvate dalla sola maggioranza della Camera, ma i democratici sono intervenuti per aiutare a portare avanti la legislazione dopo che gli estremisti repubblicani si sono opposti collettivamente alla misura. A favore delle leggi hanno votato più democratici che repubblicani.

“I democratici saranno, ancora una volta, gli adulti nella stanza”, ha detto il deputato Jim McGovern, D-Mass., durante il dibattito che ha preceduto il voto.

Lasciando l’aula della Camera dopo il voto, Johnson ha affermato che i quattro progetti di legge sugli aiuti esteri erano “il miglior prodotto possibile” date le circostanze. “Attendiamo con ansia l'approvazione definitiva del disegno di legge domani.”

Le singole fatture prevedono quasi 26 miliardi di dollari per Israele, 61 miliardi di dollari per l’Ucraina e 8 miliardi di dollari per la regione dell’Indo-Pacifico. Queste misure sono simili alla legislazione approvata da un gruppo bipartisan al Senato lo scorso febbraio, che riuniva tutti gli aiuti in un’unica misura.

Il quarto disegno di legge incluso negli aiuti esteri contiene priorità conservatrici come un disegno di legge sul divieto di TikTok, sanzioni contro l’Iran e una legislazione per sequestrare beni russi per contribuire a fornire finanziamenti all’Ucraina.

“Ucraina, Israele e Taiwan sono in prima linea nella lotta per preservare la democrazia nel mondo”, ha affermato durante il dibattito il rappresentante Tom Cole, R-Oklahoma. “Nel caso dell’Ucraina e di Israele, questi due paesi sono in serio pericolo”.

È aumentata la pressione sui legislatori affinché approvino gli aiuti dopo gli attacchi iraniani senza precedenti contro Israele durante il fine settimana.

Johnson ha portato avanti le misure di aiuto estero, definendole cruciali, nonostante l’opposizione dell’ala destra del suo partito e le incombenti minacce al suo ufficio.

Un terzo membro repubblicano della Camera dei Rappresentanti, il deputato Paul Gosar dell'Arizona, ha annunciato dopo il voto di venerdì il suo sostegno alla proposta di lasciare vacante la presidenza del presidente della Camera, presentata per la prima volta il mese scorso dalla deputata Marjorie Taylor Greene. In una dichiarazione, Gosar ha espresso la sua frustrazione nel procedere con la fornitura di aiuti all’Ucraina invece di fornire risorse al confine meridionale.

“Abbiamo bisogno di un presidente che metta l’America al primo posto invece di cedere alle sconsiderate richieste dei guerrafondai, dei neoconservatori e del complesso militare-industriale che guadagna miliardi da una guerra costosa e senza fine dall’altra parte del mondo”, ha detto Gosar.

Tre repubblicani a sostegno della mozione di sfratto sarebbero sufficienti per rimuovere Johnson, a meno che i democratici non decidano di aiutare a difendere il portavoce repubblicano.

Mentre si dirigeva verso l'aula della Camera per il voto, la corrispondente dalla Casa Bianca di ABC News, Selena Wang, ha chiesto a Johnson se fosse preoccupato per la possibilità di essere estromesso.

Johnson ha risposto: “Non sono preoccupato. Sto solo facendo il mio lavoro”.

Ma i sostenitori della linea dura del GOP hanno espresso frustrazione nei confronti di Johnson e del suo approccio alla questione durante il dibattito.

“Sono preoccupato che il presidente della Camera abbia concluso un accordo con i democratici per finanziare le guerre all’estero invece di proteggere il confine”, ha affermato il deputato Thomas Massie.

Massie, un repubblicano del Kentucky, all'inizio di questa settimana ha invitato Johnson a dimettersi e si è unito alla proposta di sfratto di Greene.

Anche il deputato Chip Roy, repubblicano del Texas, si è opposto a “altri 100 milioni di dollari in finanziamenti di guerra, non pagati, senza sicurezza dei confini – in base a una regola a cui i repubblicani dovrebbero opporsi perché è un processo pre-progettato per ottenere un risultato desiderato predeterminato”. .” Senza sicurezza alle frontiere.

“Era tutto precotto”, ha detto Roy. “Ecco perché il presidente Biden e Chuck Schumer l'hanno elogiata.”

Nel frattempo, i democratici hanno criticato i repubblicani per aver causato disfunzioni alla Camera.

“Vorrei semplicemente dire ai miei colleghi: guardate cosa vi ha portato l'estremismo MAGA: niente. Niente, niente di maledetto”, ha detto il rappresentante McGovern, che lo ha detto anche ai suoi colleghi. “Stai facendo il tuo dannato lavoro.”

Ha aggiunto: “Siamo in un governo diviso. Nessuno otterrà tutto ciò che vuole”. “Spero che il voto di oggi allenti la morsa dell’estremismo su questo organismo, soprattutto quando si tratta di sostenere i nostri alleati”.

Anche la deputata Teresa Leger Fernandez, anch’essa membro democratico della Commissione per le Regole della Camera, ha condannato il ritardo nell’approvazione degli aiuti: “Il Congresso finalmente voterà… Perché ci abbiamo messo così tanto tempo?”

Prima del voto, la Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione di politica amministrativa a sostegno dei progetti di legge, definendoli “attesi da tempo” e definendo azioni che “invierebbero un messaggio forte sulla forza della leadership americana in un momento cruciale”.