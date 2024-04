Home » Tech Il Chromecast HD di Google costa solo $ 20 Tech Il Chromecast HD di Google costa solo $ 20 0 Views Save Saved Removed 0

Quasi tutti i televisori che puoi acquistare oggigiorno supportano lo streaming in un modo o nell'altro, ma cosa succede se non ti piace la sua interfaccia utente o non ha tutte le app di cui hai bisogno? Qui è dove un dispositivo di streaming come Chromecast con Google TV (HD) Venire. Di solito consigliamo di saltarci sopra Versione 4K Se hai il budget per farlo, ma il modello HD costa solo $ 19,99 ($ ​​10 di sconto). Amazzonia, Miglior acquistoe il Google Store. È una grande opportunità per vedere se Chromecast è migliore per te rispetto alle offerte di Amazon o Roku o per accedere alle tue app di streaming preferite su una TV secondaria di casa.

Come il suo fratello più costoso, la piattaforma Google TV che utilizzi fornisce consigli su una varietà di servizi di streaming e fornisce una serie di informazioni utili, comprese le valutazioni di Rotten Tomatoes. Il dispositivo di streaming non dispone di Dolby Vision e non sarai in grado di riprodurre in streaming i tuoi programmi e film preferiti in 4K (è limitato a una risoluzione massima di 1080p) ma può riprodurre video HDR, supporta la trasmissione dalle app che lo offrono e viene fornito con lo stesso telecomando vocale compatibile con Google Assistant come il modello 4K.

