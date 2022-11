Aggiornamenti di notizie in tempo reale: Russia, Ucraina sul punto di accettare di estendere l’accordo sul grano

© Reuters

L’Agenzia internazionale per l’energia ha avvertito che i mercati globali del diesel sono “eccezionalmente rigidi”, aggiungendo che le sanzioni dell’Unione Europea sul petrolio russo che entreranno in vigore nei prossimi tre mesi aumenteranno la concorrenza per forniture limitate.

I prezzi del diesel, la differenza relativa al prezzo del petrolio greggio, sono saliti a livelli record in ottobre e ora sono rispettivamente del 70% e del 425% in più rispetto a un anno fa, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia.

“I prezzi elevati del diesel stanno alimentando l’inflazione e aggiungendo pressione all’economia globale e alla domanda globale di petrolio”, ha affermato l’Agenzia internazionale per l’energia con sede a Parigi.

Ha avvertito che una volta applicato a febbraio il divieto dell’UE sulle importazioni di diesel e altri prodotti raffinati dalla Russia, il mercato si sarebbe ulteriormente inasprito.

“La concorrenza per i barili di diesel non russi sarà feroce, con i paesi dell’UE che dovranno fare offerte per le spedizioni dagli Stati Uniti, dal Medio Oriente e dall’India lontano dai loro acquirenti tradizionali”, ha aggiunto. “L’aumento della capacità di raffinazione alla fine aiuterà ad allentare le tensioni legate al diesel. Tuttavia, fino ad allora, se i prezzi aumentano troppo, un’ulteriore distruzione della domanda potrebbe essere inevitabile per cancellare gli squilibri del mercato”.

L’Agenzia internazionale per l’energia ha affermato che i mercati del diesel erano già stressati prima dell’invasione russa dell’Ucraina a causa della chiusura di 3,5 milioni di barili al giorno di capacità di raffinazione dall’inizio della pandemia di Covid-19. Le interruzioni nelle spedizioni russe e il calo delle esportazioni cinesi hanno spinto ulteriormente l’offerta poiché la domanda di carburante, il principale motore della crescita economica, è rimbalzata quest’anno.

Ha affermato che i prezzi elevati del diesel, insieme a un’economia cinese debole, alla crisi energetica in Europa e a un dollaro forte, stanno “incidendo gravemente” sui consumi. Ha aggiunto che la domanda globale di petrolio dovrebbe diminuire di 240.000 barili al giorno nel quarto trimestre rispetto allo scorso anno.