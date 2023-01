Germania: iraniano arrestato perché sospettato di coinvolgimento in un complotto di attacco chimico

Un uomo iraniano di 32 anni è stato arrestato in Germania perché sospettato di aver pianificato un attacco chimico mortale, hanno detto domenica funzionari.

La polizia e i pubblici ministeri hanno detto che l’uomo e un’altra persona sono stati arrestati durante la notte nella città di Castrop-Ruxelle, a nord-ovest di Dortmund.

In un comunicato congiunto, hanno affermato che l’uomo era sospettato di aver pianificato un pericoloso attentato motivato dall’estremismo islamico, per il quale avrebbe cercato i potenti veleni cianuro e ricina.

Gli specialisti in tute anti-contaminazione sono stati visti portare prove fuori dall’abitazione dell’uomo.

L’agenzia di stampa Dpa ha riferito che un portavoce dell’ufficio del procuratore di Dusseldorf ha successivamente affermato che una prima perquisizione dell’edificio non aveva rivelato sostanze tossiche.

Non è stato immediatamente chiaro quanto fossero avanzati i piani di attacco e se il sospetto avesse scelto un obiettivo specifico.

L’agenzia di stampa tedesca (DPA) ha citato Herbert Roll, un alto funzionario della sicurezza nello stato del Nord Reno-Westfalia, che ha affermato che le autorità avevano ricevuto “informazioni serie che hanno spinto la polizia a intervenire quella stessa notte”.

Il quotidiano scandalistico Bild ha riferito che le informazioni sul presunto complotto provenivano da un’agenzia di intelligence alleata.

L’agenzia di stampa dpa ha citato un funzionario della sicurezza tedesco non identificato che ha affermato che non vi era alcuna indicazione che il sospettato avesse agito per conto dello stato iraniano e che avesse persino sostenuto un gruppo estremista sunnita. I sunniti sono una minoranza religiosa in Iran.

Il massimo funzionario della sicurezza tedesca ha ringraziato la polizia e gli specialisti dell’agenzia di controllo delle malattie del paese che hanno preso parte al raid.

“I nostri servizi di sicurezza prendono sul serio qualsiasi informazione sulle minacce terroristiche islamiche e agiscono”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Nancy Farr in una dichiarazione, aggiungendo che 21 attacchi islamisti sono stati prevenuti in Germania dall’inizio del secolo.

Notando l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta alle minacce estremiste, Visser ha affermato che ulteriori indagini dei pubblici ministeri di Düsseldorf mostreranno se i sospetti che hanno portato all’operazione di polizia sono giustificati.

Cinque anni fa, la polizia tedesca ha arrestato un uomo tunisino e sua moglie perché sospettati di aver pianificato un attacco di ricina in nome dello Stato islamico. Successivamente sono stati giudicati colpevoli È stato condannato rispettivamente a 10 e 8 anni di carcere.

Anche piccole quantità di ricina, che viene prodotta dai semi delle piante di olio di ricino, possono uccidere un adulto se ingerite, iniettate o inalate.