Guerra tra Israele e Hamas: i palestinesi hanno ordinato l’evacuazione di alcune parti di Rafah mentre l’attacco si avvicina

GERUSALEMME (AP) – Lunedì l’esercito israeliano ha ordinato a circa 100.000 palestinesi di iniziare l’evacuazione da La città di Rafah nel sudCiò suggerisce che un’invasione di terra promessa da tempo potrebbe essere imminente e complica ulteriormente gli sforzi per mediare un cessate il fuoco a Gaza.

L’imminente operazione nella città – dove più di un milione di palestinesi stanno cercando rifugio e si teme un alto numero di vittime – ha peggiorato la situazione. Lanciato l’allarme globale I più stretti alleati di Israele lo hanno messo in guardia. Lunedì l’agenzia delle Nazioni Unite al servizio dei rifugiati palestinesi ha dichiarato che non rispetterà l’ordine di evacuazione.

Israele ha descritto il valico di Rafah come l’ultimo valico importante Roccaforte di Hamas dopo circa sette mesi di guerraHa ripetutamente affermato che l’invasione è necessaria per sconfiggere il Gruppo Islamico Armato, che ha scatenato l’attuale conflitto con un attacco contro Israele il 7 ottobre.

Ma Hamas e il principale mediatore, il Qatar, sono cauti nei confronti di questo Invasione di Rafah – lungo il confine con l’Egitto – potrebbe ostacolare gli sforzi dei mediatori internazionali per mediare un cessate il fuoco.

Il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce dell’esercito, ha affermato che circa 100.000 persone hanno ricevuto l’ordine di trasferirsi in una vicina zona umanitaria dichiarata da Israele chiamata Le mie condoglianze – Un campo tendato temporaneo dove centinaia di migliaia di palestinesi lungo la costa cercavano sicurezza e vivevano in condizioni squallide.

Shoshani ha detto che Israele si sta preparando per una “operazione su scala limitata” e non ha detto se questo fosse l’inizio di un’invasione più ampia della città. Israele non ha mai annunciato ufficialmente il lancio della sua attuale invasione di terra a Gaza.

Lunedì pomeriggio si sono visti pennacchi di fumo sollevarsi da Rafah, anche se la causa non è chiara.

Le tensioni sono aumentate domenica quando Hamas ha lanciato razzi contro le forze israeliane di stanza al confine con Gaza, vicino al principale passaggio di Israele verso Israele. Fornire gli aiuti umanitari tanto necessariIl risultato è l’uccisione di quattro soldati. Israele ha chiuso il valico, ma Shoshani ha detto che ciò non influirà sulla quantità di aiuti che entrano a Gaza mentre gli altri lavorano.

Non ha menzionato se l’imminente operazione fosse una risposta a questo attacco. Nel frattempo, secondo un ospedale, gli attacchi aerei israeliani su Rafah hanno ucciso 22 persone, tra cui bambini e due neonati.

Shoshani ha detto che Israele ha pubblicato una mappa dell’area di evacuazione e che gli ordini sono stati impartiti tramite lanci aerei, messaggi di testo e trasmissioni radiofoniche. Ha detto che Israele ha ampliato gli aiuti umanitari ad Al-Mawasi, inclusi ospedali da campo, tende, cibo e acqua.

L’esercito israeliano ha dichiarato sulla piattaforma social X che agirà con “forza eccessiva” contro i militanti, invitando i residenti ad evacuare immediatamente per la loro sicurezza.

Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati, ha condannato l’ordine di evacuazione “forzata e illegale” e l’idea che le persone debbano andare a Moasi.

“L’area è davvero estesa e priva di servizi vitali”, ha detto Egeland.

Circa 1,4 milioni di palestinesi, più della metà della popolazione di Gaza, vivono al valico di Rafah e nelle aree circostanti. La maggior parte di loro è fuggita dalle proprie case in altre parti della Striscia per sfuggire all’attacco israeliano e ora deve affrontare un altro trasferimento doloroso o il rischio di rimanere sotto un nuovo attacco.

Vivono in campi sovraffollati, rifugi sovraffollati delle Nazioni Unite o in appartamenti affollati, facendo affidamento sugli aiuti internazionali per il cibo, con sistemi sanitari e infrastrutture mediche non funzionanti.

I palestinesi di Rafah hanno detto che le persone si sono riunite per discutere le loro opzioni dopo aver ricevuto i volantini.

“Molte persone sono state sfollate qui e ora devono spostarsi di nuovo, ma nessuno rimarrà qui, la situazione non è sicura”, ha detto telefonicamente Nidal al-Zaanin all’Associated Press.

Al-Zaanin, padre di cinque figli, lavora per un’organizzazione umanitaria internazionale ed è fuggito a Rafah da Beit Hanoun, nel nord, all’inizio della guerra. Ha detto che la gente era preoccupata perché i palestinesi hanno detto questo Le avevano sparato durante le precedenti evacuazioni. Israele nega di aver sparato ai civili.

Al-Zaanin ha detto che aveva preparato i suoi documenti e le sue borse, ma che avrebbe aspettato 24 ore per vedere cosa avrebbero fatto gli altri prima di proseguire. Ha detto che ha un amico a Khan Yunis e spera di poter montare una tenda per la sua famiglia.

L’agenzia delle Nazioni Unite che da decenni aiuta milioni di palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, nota come UNRWA, ha avvertito lunedì delle conseguenze devastanti dell’attacco a Rafah, tra cui ulteriori sofferenze e morti tra i civili. Juliette Thoma, direttrice delle comunicazioni dell’agenzia, che ha migliaia di dipendenti in città, ha affermato che non ha evacuato i residenti e non ha intenzione di farlo.

Il valico egiziano di Rafah, il principale punto di trasferimento degli aiuti diretti a Gaza, si trova nella zona di evacuazione. Il valico è rimasto aperto lunedì dopo l’ordine israeliano.

La guerra è scoppiata perché Un raid senza precedenti il ​​7 ottobre nel sud di Israele Hamas e altri militanti hanno ucciso circa 1.200 persone, la maggior parte delle quali civili, e hanno rapito circa 250 ostaggi.

Secondo i funzionari sanitari locali, il conflitto che ne seguì uccise più di 34.000 palestinesi. Questo numero non distingue tra civili e combattenti, ma almeno lo dicono i funzionari Due terzi dei morti erano bambini e donne. Ha lasciato una scia di devastazione a Gaza e circa l’80% della popolazione della Striscia è fuggita in altre parti dell’enclave costiera assediata.

Recentemente, la pressione per porre fine alla guerra è aumentata. Proprio mentre Stati Uniti, Egitto e Qatar cercavano di raggiungere un accordo di cessate il fuoco, la settimana scorsa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che l’esercito si sarebbe mosso verso la città. Indipendentemente dal fatto che sia stato raggiunto un accordo di tregua in cambio degli ostaggi.

Lunedì Netanyahu ha accusato Hamas di “silurare” l’accordo e di non aver rinunciato alle sue “richieste estremiste”, promettendo allo stesso tempo di impedire ai militanti di riprendere il controllo di Gaza.

Un funzionario di Hamas ha detto all’Associated Press che Israele sta cercando di fare pressione sul movimento affinché faccia delle concessioni sul cessate il fuoco, ma non cambierà le sue richieste. Hamas vuole la fine completa della guerra, il ritiro delle forze israeliane da Gaza e l’eventuale ricostruzione della Striscia in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani detenuti dal movimento.

A Rafah, lunedì mattina, le persone hanno ricevuto volantini in arabo che dettagliavano quali quartieri avrebbero dovuto lasciare e che i servizi di assistenza sarebbero stati forniti in altre città.

L’esercito ha dichiarato nell’ordine di evacuazione emesso ai residenti: “L’esercito israeliano sta per agire con la forza contro le organizzazioni terroristiche nella zona in cui vivete attualmente”. “Chiunque nella zona sta mettendo a rischio se stesso e i propri familiari”.

Ma alcune persone dicono di essere così esauste e stanche dei mesi di devastazione da non poter più scappare.

Sahar Abu Nahl è fuggita a Rafah con 20 membri della sua famiglia.

“Dove andrò? Non ho soldi né altro. Sono così stanca, come i miei figli”, disse asciugandosi le lacrime dalle guance. “Forse sarebbe più onorevole per noi morire. “Siamo umiliati.”

___

Marwa ha riferito da Beirut.