Il massimo generale della Russia schiva l’attacco dell’Ucraina durante un viaggio segreto in prima linea

Un rapporto di domenica diceva che il massimo generale russo è andato in missione segreta sul fronte di guerra alla fine della scorsa settimana nel tentativo di sostenere le sue forze cadute – e l’Ucraina ha cercato di eliminarlo con un missile ma l’ha mancato.

Il generale Valery Gerasimov – capo di stato maggiore delle forze russe e braccio destro militare del presidente russo Vladimir Putin – ha intrapreso un viaggio insolito e pericoloso a Izyum per tentare di “cambiare rotta” quella che era un’offensiva poco brillante, New York Times Ha citato quello che ha descritto come un alto funzionario ucraino e americano che ha familiarità con la situazione.

Le forze russe si accamparono a Izyum nel tentativo di consolidare le loro conquiste nella regione del Donbass al confine con la Russia.

Il funzionario americano ha detto che Gerasimov era nella zona “per due giorni” quando le forze ucraine hanno preso il controllo della sua visita e hanno lanciato un attacco sabato notte a una scuola locale che era stata sequestrata dalle forze russe e dove si era rintanato il generale. All’inizio della giornata, ha detto il Times.

Al momento dell’attacco ucraino, ha detto il giornale, il generale era già partito per tornare in Russia.

Circa 200 soldati russi sono stati uccisi nell’attacco ucraino. AFP/Efrem Lukatsky

Il giornale ha detto che circa 200 soldati russi sono stati uccisi, forse incluso il maggiore generale russo Andrei Simonov, che comandava le forze nella città.

È stato riferito che Gerasimov Uno degli architetti L’invasione russa dell’Ucraina, che ha subito gravi battute d’arresto.

Per ora, almeno, la Russia ha completamente abbandonato la sua pretesa sulla capitale ucraina, Kiev, e sta invece cercando di consolidare il suo controllo sul Donbass, hanno affermato gli esperti.