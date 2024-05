Sony si sta rapidamente allontanando dai requisiti PSN di Helldivers 2 per i giocatori PC

Dopo aver creato un gran putiferio forzando Divertitori Infernali 2 I giocatori PC collegheranno i loro account Steam a PlayStation Network, ma Sony si sta tirando indietro. L’aggiornamento del 6 maggio non verrà più rilasciato e presumibilmente il gioco non verrà rimosso dalla vendita su Steam in 177 paesi e territori. Ho menzionato ieri.

“Fan di Helldivers: abbiamo ascoltato il vostro feedback sull’aggiornamento del collegamento dell’account di Helldivers 2”, ha affermato la società Ha detto su X. “L’aggiornamento del 6 maggio, che avrebbe richiesto il collegamento degli account Steam e PlayStation Network per i nuovi giocatori e per quelli esistenti a partire dal 30 maggio, non andrà avanti.”

In un post separato, il CEO di Arrowhead Johan Billstedt ha dichiarato: “In primo luogo, sono impressionato dalla forza di volontà della community di @helldivers2 e dalla vostra capacità di collaborare. In secondo luogo, vorrei ringraziare i nostri partner e amici di @PlayStation per aver preso rapidamente la decisione”. e in modo efficace Per lasciare il tethering PSN facoltativo, insieme vogliamo stabilire uno standard di aggiornamento su cosa sia il gioco dal vivo e su come gli sviluppatori e la community possono supportarsi a vicenda per creare le migliori esperienze di gioco.

Oh, direttamente nel risultato della revisione 😢🤕 Beh, penso che sia giustificato. Mi dispiace per tutti per come è successo tutto questo. Spero che potremo rimediare e ripristinare la fiducia fornendo un’esperienza di gioco fantastica e continuativa. Voglio solo creare fantastici giochi! pic.twitter.com/EPO7apDUlc – Plestedt (@Plestedt) 3 maggio 2024

Dopo che Sony ha annunciato che avrebbe richiesto ai giocatori di collegare i propri account Steam e PSN, gli utenti si sono opposti Collettivamente. Non solo si sono lamentati di problemi di privacy, ma anche del fatto che il gioco è stato rimosso da tutti i paesi senza accesso alla rete PSN – circa 177 paesi in totale, secondo @steamDB. Ciò ha portato a oltre 200.000 commenti negativi sul gioco, che hanno portato alle scuse di Pilestedt. “Oh, direttamente nel risultato della revisione”, ha scritto.

All’inizio di quest’anno, il presidente di Sony Hiroki Totoki ha promesso di ridurre il divario tra le versioni PlayStation 5 e PC nel tentativo di aumentare i margini di profitto. Divertitori Infernali 2 Ha seguito questo adagio ed è stato rilasciato su PSN e PC lo stesso giorno, l’8 febbraio.

Divertitori Infernali 2 Avrebbe dovuto richiedere un collegamento PSN dal giorno del lancio, ma Sony ha ritardato il piano a causa delle limitazioni della rete. Altri titoli includono il multiplayer Fantasma di Tsushima Si suppone che anche Legends richieda un account PSN, ma non è chiaro se Sony manterrà tale requisito data la recente cattiva pubblicità.