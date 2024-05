Il Tennessee prende il primo posto e tre nuove squadre entrano nei ranghi del D1Baseball

storie



• I 100 migliori potenziali progetti universitari

• Dai un’occhiata alle scelte PreD1ctive per D1Baseball

• I migliori 25 punteggi nel D1Baseball la scorsa settimana

• Classifiche statistiche nazionali

• Settimana 12: I migliori 100 battitori e i migliori 100 lanciatori

• Trascrizione della chat settimanale

• Discuti le ultime classifiche nei nostri forum

• Risultati della settimana 12: Venerdì | Sabato | Domenica

Per la prima volta durante la stagione di baseball del college 2024, il Tennessee è la squadra numero 1 in campo nella classifica D1Baseball Top 25. I Volunteers, che hanno vinto una serie in Florida durante il fine settimana, sostituiscono Texas A&M, che ha abbandonato una serie su strada alla LSU.

Gli Aggies non sono caduti molto, cadendo dal primo al terzo posto questa settimana, mentre Clemson è salito di due posizioni dopo un’impressionante vittoria casalinga contro la Georgia Tech. Il resto dei primi cinque include Kentucky e Arkansas, che sono scesi dal secondo al quinto dopo una sconfitta in una serie su strada a Lexington durante il fine settimana.

La Virginia è tornata nella top 10 dopo una breve settimana che si è conclusa con un record di 2-0, mentre la Carolina del Sud e lo Stato del Mississippi sono salite di due posizioni ciascuna, e la Georgia, che ha segnato 35 punti in tre partite contro Vanderbilt, è balzata di quattro posizioni al n. 19.

L’UC Irvine ha avuto un fine settimana difficile contro Cal Poly cadendo dal nono al 16esimo posto, mentre Arizona e Oklahoma sono tornate tra i primi 20 dopo aver ottenuto vittorie in serie rispettivamente su Stanford e Texas Tech.

Tre nuove squadre sono entrate nella Top 25 del D1Baseball di questa settimana: Troy n. 21, Troy n. 24 e UC Santa Barbara n. 25. Troy è stato caldo nelle ultime settimane e si è occupato degli affari contro la Louisiana in casa durante il fine settimana, Oregon ha vinto la serie decisiva Pac-12 sullo Utah e ha registrato una vittoria infrasettimanale sullo stato dell’Oregon all’inizio di questa settimana e l’UCSB è entrato dopo una prestazione impressionante. Mostra le serie del fine settimana contro l’UCSD.

Gli editori di D1Baseball e gli scrittori nazionali determinano le prime 25 classifiche. Record fino alle partite del 28 aprile.