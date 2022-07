Voci della MLB: Dallas Keuchel è stato nuovamente DFA; I corteggiatori multipli di Dominic Smith

Con l’All-Star che ora riposa in vista posteriore, il prossimo benchmark durante la stagione 2022 della Major League Baseball è la scadenza commerciale. La tradizionale scadenza del 31 luglio è stata posticipata al 2 agosto di quest’anno. Considerando che ora ci sono tre carte del college per campionato, in teoria potrebbero esserci più acquirenti del solito, anche se un numero enorme di squadre non sembra contendente, quindi potremmo ancora ottenere un numero simile di venditori.

Immergiamoci.

Keuchel DFA, di nuovo

Lo scrittore di Southpaw Dallas Keuchel è stato nominato per il lavoro per la seconda volta in questa stagione, Secondo Jeff Bassan.

Keuchel, 34 anni, inizia la stagione nel terzo anno del suo contratto da 55 milioni di dollari con The calzini bianchi. Ha fatto bene nel 2020, raggiungendo 1.99 ERA e 1.09 WHIP in 11 partenze, ma poi è sceso a 5.28 ERA e 7.88 con 20 camminate e 20 strike in 32 run per i White Sox prima che lo lasciassero andare. Il Diamanti Poi l’ha catturato e in quattro inizia a registrare 9,64 ERA e 1,82 frustate. Le tracce non erano un gran problema e il tasso di scioperi dell’Arizona è aumentato, ma è un piccolo campione e, nel complesso, i battitori di Keuchel hanno distrutto tutto l’anno, raggiungendo .338/.407/.564 triplo chilometraggio. Fondamentalmente, ogni battitore avversario si è comportato come un candidato MVP contro di lui.

Il due volte All-Star e vincitore del 2015 AL Cy Young dovrebbe ancora trovare lavoro, ma è possibile che stia iniziando la sua ultima partita MLB della stagione.

I pretendenti multipli di Smith

Il met Sono i numeri uno nella NL East e stanno per vincere oltre 100 partite, quindi chiaramente non sono “venditori” secondo la definizione tradizionale. Sono in grado di tagliare l’esca a Dominic Smith, così possono gestirlo.

Il Cuccioli E il calze rosse e altri hanno mostrato interesse per Smith, Secondo Robert Murray. Possibile fattore complicante: Smith è stato inserito nella lista degli infortunati giovedì, retroattivamente fino al 17 luglio, con una distorsione alla caviglia. Dovrebbe tornare prima della scadenza e chiunque cerchi Smith come un uomo che cambia la scena potrebbe non preoccuparsi di questo piccolo infortunio al momento.

Smith, un ex potenziale giocatore nella Top 100, è ora alla sua sesta stagione in MLB. Ha fatto molto bene nel 2019 e nella breve stagione 2020 ha raggiunto .316/.377/.616 (168 OPS+) con 21 doppi e 10 giocatori in 50 partite. L’anno scorso, però, ha raggiunto .244/.304/.363 con 112 colpi in 446 battute. In questa stagione è peggiorato, raggiungendo .194 con un misero 0,284. Non ha nemmeno raggiunto una distanza uniforme sul suo territorio. 61 OPS + e -0.4 WAR sono semplicemente ingiocabili per una squadra con aspirazioni post-stagione.

Qualsiasi team di acquisizione cercherà una svolta oltre l’hype di Smith, e questo a volte accade.

Romo elegge il libero arbitrio

L’esente Sergio Romo, che era stato precedentemente assegnato all’incarico, ha autorizzato le deroghe e ha deciso di diventare un free agent, secondo quanto riferito. Ben Nicholas Smith.

Romo ha 39 anni ed è alla sua quindicesima stagione nella MLS. In 23 partite in questa stagione, ha un’ERA 7.50 e 1.39 WHIP in 18 inning. È stato abbastanza in forma per l’ultima stagione di A, ma è giusto dire che non è stato bravo per lunghi periodi dal 2019. Recupererà altrove, ma la sua carriera in MLB probabilmente finirà.