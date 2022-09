Rams Points vs. Bills: Josh Allen lancia tre punti, corre per uno mentre Buffalo domina il secondo tempo

I Buffalo Bills sono entrati nella stagione come i favoriti per andare al Super Bowl e sono stati all’altezza di quel clamore del campionato con una vittoria per 31-10 sui Los Angeles Rams al SoFi Stadium nella partita d’inizio della NFL giovedì. Buffalo ha superato quattro palle perse e ha segnato 31 punti in una prestazione impressionante, controllando il gioco nel secondo tempo per mettere fuori Los Angeles.

Josh Allen finì 26 su 31 per 297 yard con tre touchdown e due intercettazioni nella vittoria, mentre correva anche per 56 yard su 10 tribune e due touchdown. Un touchdown di quattro yard al terzo posto e un gol sulla serie di 4 yard all’inizio del quarto trimestre hanno dato ad Allen un solido vantaggio di 24-10 che li aveva pronti per la vittoria.

La corsa di touchdown è stata la numero 32 della carriera di Allen, collegandolo a Fran Tarkinton, Cordell Stewart e Terry Bradshaw per il 14° posto nella storia della NFL. Allen ha giocato la sua settima partita con tre passaggi da touchdown e un rapido touchdown, mettendolo nell’unico possesso di un terzo posto in quella classe nella storia della NFL (Drew Bryce ne ha nove e Tom Brady ne ha otto).

La difesa dei Bills ha costretto tre palle perse (tutte le intercettazioni) e ha avuto sette sack nella notte, portando i Rams a soli 3,7 a partita. Stefon Diggs ha catturato il touchdown di 53 yard di Allen nel quarto quarto per sollevare Buffalo 31-10, chiudendo una notte in cui ha concluso otto catture per 122 yard con un touchdown.

Cooper Kupp ha avuto una buona notte in un disadattato per i Rams, finendo 13 catture per 128 yard e touchdown. Matthew Stafford ha concluso con tre intercettazioni in una sconfitta (la sua seconda partita di tre intercettazioni con i Rams) e ha concluso 29 su 41 per 240 yard con un touchdown e tre intercettazioni.

L’allenatore dei Rams Sean McVeigh è andato sotto .500 in una stagione per la prima volta nella sua carriera. È sceso a 5-1 nell’apertura della stagione.

Perché il conto ha vinto

I Bills non erano perfetti giovedì sera, ma erano decisamente migliori dei campioni del Super Bowl. La difesa di Buffalo è stata davvero impressionante, dai passaggi veloci al gioco generale al liceo. Ma la cosa che spiccava allo stesso modo era il gioco di Allen.

La franchigia Bills QB ha completato 26 dei 31 passaggi per 297 yard, tre touchdown e due intercettazioni. Il primo intercetto non è colpa sua, Isaiah McKenzie per poco non passa la palla a un linebacker, ma il secondo è un tiro. Ma per il 99% del gioco, Allen è stato fantastico. Ha distribuito la palla su sette diversi ricevitori e ha sentito di essere sempre in prima fila dove sarebbe stata l’opzione aperta. Allen ha avuto solo un “incompleto” nel primo tempo, andando 17 su 20 per 153 yard, un touchdown e due scelte.

La NBC ha notato che Allen stava colpendo la palla 2,2 secondi per ogni calo che entrava nel quarto quarto, al di sopra della media. Sembrava a suo agio nel fare affidamento sui suoi ricevitori per fornire giocate nell’appartamento e in attesa in tasca per lo sviluppo del campo.

Tutti sarebbero probabilmente d’accordo sul fatto che Allen sia una superstar, ma giovedì sera si è semplicemente basato sul fatto che è uno dei migliori quarterback della NFL e ha mostrato perché i Bills sono i favoriti per sollevare la Coppa Lombardi alla fine dell’anno.

Perché gli arieti hanno perso?

C’è molta colpa per andare in giro per Los Angeles. Galen Ramsey ha avuto una notte difficile, Stafford ha sbagliato diversi tiri e Allen Robinson non faceva affatto parte dell’attacco. Ma l’unica cosa che ha reso la vita difficile ai Rams nel suo insieme è stato giocare sulla linea offensiva.

Los Angeles sta sostituendo i giovani giocatori sul fronte offensivo in questa stagione, e lo ha decisamente dimostrato. Stafford è stato licenziato sei volte per aver perso solo 43 yard nei primi tre quarti. Secondo l’Associated Press,Questi sei sack sono il massimo che i Rams hanno consentito in qualsiasi partita sotto Sean McVeigh. Stafford è stato licenziato di nuovo nell’ultima clip.

Mentre il gioco della linea offensiva ha influenzato Stafford, ha anche danneggiato l’aspetto di LA. I Rams si sono precipitati per un totale di 52 iarde su 18 concerti, con una media di 2,9 iarde per trasporto.

punto di svolta

Sotto di 14 punti all’inizio del quarto quarto, i Rams hanno dovuto ottenere qualcosa. Invece, Stafford ha lanciato la sua seconda intercettazione della notte.

Dopo solo tre partite, Allen trovò Diggs che correva lungo il lato destro del campo per un touchdown di 53 yard, aumentando il vantaggio di Buffalo a 21 punti.

giocare il gioco

Questo è stato il momento in cui hai saltato di gioia o hai sentito lo stomaco affondare. Perdendo 21 punti dopo l’intercettazione dei Rams e l’atterraggio di Bills, Stafford ha lanciato il suo terzo intercetto della notte: una bella giocata di Boogie Basham.

Il braccio rigido di Josh Allen

Come linebacker difensivo, deve essere difficile abbattere un centrocampista alto e atletico come Allen in campo aperto. Nick Scott in prima persona ha scoperto che non è stata un’esperienza piacevole, poiché è finito dalla parte sbagliata del braccio di un riflettore del quarterback dei Bills.

Qual è il prossimo



I Bills tornano a Buffalo per un altro match culminante, dove ospiteranno i Tennessee Titans il prossimo lunedì sera. Per quanto riguarda i Rams, domenica pomeriggio rimarranno a casa e ospiteranno Marcus Mariota e gli Atlanta Falcons.