Le riparazioni di Apple Watch Ultra costeranno $ 499 se non hai AppleCare Plus

Mercoledì Mela Presenta l’Apple Watch Ultra, un indossabile da $ 799 per le persone che si impegnano in attività rigorose come alpinismo, maratone di corsa o immersioni subacquee. Ma come Voci sul Mac puntando aRompere lo schermo, il pulsante, i sensori o varie altre parti mentre si esegue una di queste attività può essere molto costoso: le riparazioni dell’orologio costeranno $ 499 se non si dispone di AppleCare Plus (ci arriveremo tra un minuto), secondo a Strumento di valutazione sul sito Web di Apple. È molto più della correzione di $ 299 per una serie 8 entry-level.

Anche la sostituzione della batteria dell’Ultra costerà di più rispetto agli Apple Watch meno estremi, arrivando a $ 99 anziché $ 79. È logico. L’Ultra avrà probabilmente una batteria molto più grande rispetto alla Serie 8, dato che Apple stima che durerà il doppio.

Anche se capisco che a volte è sempre divertente deridere i prezzi esterni di Apple, a volte rido ancora Panno per lucidatura in microfibra $ 19 – Capisco in qualche modo perché le riparazioni Ultra costano. Apple Watch in generale piccoli e incollati insiemeNessuno di questi fattori facilita le riforme. Questo lascia Apple con due opzioni quando il tuo orologio rotto lo invia; Può semplicemente riciclarlo e inviarti un prodotto ricondizionato, oppure può assumere persone con competenze serie per ripararlo effettivamente. Nessuna di queste opzioni è completamente economica.

Giusto o meno, l’alto prezzo di riparazione dell’Ultra non è unico. Apple stima che dovrai pagare gli stessi $ 499 per una Titanium Series 7 Edition riparata, che tiene traccia poiché l’Ultra è realizzata con lo stesso materiale. (La nota a piè di pagina dice che la spedizione è gratuita per le versioni di Apple Watch, altrimenti dovresti pagare. Apple non ha risposto immediatamente il bordoChiedi un commento se coprirà anche la spedizione per l’Ultra.) Tuttavia, queste non sono nemmeno le riparazioni più costose; Se rompi la tua ceramica Serie 5, potresti essere fuori 800 dollari Se vuoi risolverlo senza AppleCare Plus.

Parlando di AppleCare, questa è davvero la soluzione qui. Il piano Apple Protection Ultra costa $ 100 in anticipo (o $ 4,99 al mese) e ciò ridurrà le riparazioni a $ 79 gestibili. Se il tuo Ultra è stato riparato una volta – e ammettiamolo se sei uno degli “avventurieri all’aperto” di Apple Orologio di marketing perProbabilmente a un certo punto dovrai farlo: lavorerai su AppleCare. Inoltre, Apple lo ha reso così per la politica Copre riparazioni illimitate Piuttosto che solo due all’anno, il che è un vantaggio per coloro che spingeranno se stessi e la propria attrezzatura al limite.