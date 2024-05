Matt Helton: L'apicoltore si gode un'esperienza “surreale” dopo gli atti eroici della MLB, ottiene un accordo con le carte collezionabili

CNN

L'apicoltore Matt Hilton ha detto che gli ultimi giorni sono stati “folli” dopo essere diventato… L'ultima stella Dalla Major League Baseball.

Hilton è diventato un eroe martedì dopo essere stato chiamato a occuparsi di uno sciame di api che stava ritardando la partita degli Arizona Diamondbacks contro i Los Angeles Dodgers.

A soli cinque minuti dalla fine della partita, la squadra si è sistemata in rete dietro casa base, ma Helton è arrivato per salvare la situazione, per la gioia dei tifosi in attesa all'interno del Chase Field in Arizona.

“È stato pazzesco. Sapevo che sarebbe stata un'esperienza interessante. Voglio dire, stavo andando al Chase Field e avrebbero giocato i Diamondbacks e i Dodgers”, ha detto Helton. Sport della CNNDon Riddle.

“Quindi sapevo che sarebbe stata una grande esperienza, ma è stato solo quando sono sceso in campo con il buggy e i fan stavano impazzendo che mi sono reso conto di quanto fosse grosso questo affare e si è trasformata in un'esperienza davvero fantastica per me.

Hilton è sceso in campo sulle note di “MVP” e “Hold Out for a Hero” di Bonnie Tyler mentre lavorava, spruzzando e aspirando via le api. Secondo la Lega, le api sarebbero state rilasciate successivamente.

Christian Petersen/Getty Images L'apicoltore Hilton incita la folla dopo aver rimosso uno sciame di api.

Gli sforzi di Hilton furono successivamente ricompensati con l'opportunità di lanciare il primo lancio cerimoniale.

Sebbene sia rimasto deluso dalla sua prestazione dal monte, l'Apicoltore ha sicuramente sfruttato al massimo il suo tempo sotto i riflettori, impressionando migliaia di fan.

“Era così surreale. Non mi aspettavo che accadesse tutta questa follia. Pensavo che avrei fatto il mio lavoro e sarei tornata a casa, ma una volta che mi sono preso cura delle api, la situazione è andata fuori controllo. Tutto quello che pensavo sarebbe successo”, ha aggiunto.

“Quando sono entrato in campo, ho visto quanto era rumorosa la folla quando ho fatto un paio di colpi di pugno e ho detto: 'Okay, farò più colpi di pugno e ci giocherò un po'', e così è stato. in un certo senso mi ha aiutato anche a calmare un po' i nervi, quindi mi ha sicuramente aiutato e ho deciso di godermelo.

Hilton, della Blue Sky Pest Control, ha ricevuto una telefonata mentre era alla partita di calcio di suo figlio e ha detto che suo figlio di sei anni era un po' “turbato” perché suo padre doveva andarsene.

Il colpo è stato in qualche modo attenuato dopo che ha potuto guardare suo padre lanciare il primo tiro ed essere intervistato a bordo campo.

“Penso che da allora mi abbia perdonato”, ha aggiunto Hilton.

Dopo aver mantenuto i nervi saldi ed aver eliminato con successo le api, la partita è andata a un inning extra prima che i Diamondbacks vincessero tra i primi 10, 4-3.

Tuttavia, i riflettori sono ancora puntati su Hilton dopo che gli sforzi dell'apicoltore sono stati premiati con la sua carta collezionabile Topps.

“Abbiamo ingaggiato Matt Helton (lo specialista delle api della partita di ieri sera) e stiamo realizzando cartoline autografe della sua grande prestazione di tutti i tempi”, ha detto Topps. È stato annunciato in Xprecedentemente noto come Twitter.

Gli Arizona Diamondbacks hanno risposto con un post, detto: “Questo potrebbe davvero essere l’apice della società come la conosciamo”.

La squadra offre anche biglietti “compra uno, prendi uno” per le partite di questo fine settimana contro i San Diego Padres, chiamandoli “biglietti gratuiti” in onore degli atti eroici di Hilton.