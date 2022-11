Roster USMNT della Coppa del Mondo 2022: il portiere Zach Stephen è fuori dalla rosa, l’attaccante Haji Wright andrà in Qatar

L’allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti Greg Berhalter ha nominato il suo roster di 26 giocatori per il mese Coppa del Mondo mercoledì in Qatar. Ecco cosa devi sapere:

L’elenco includeva alcune sorprese, in particolare la cancellazione del portiere zach steven E porta Haji Wright e il cuore della difesa Tim Riam.

Gran parte del menu era come previsto. stelle Cristiano PulisicoE il Tyler AdamsE Weston McKinney e Gio Reina non c’erano dubbi. E non ci si aspettava novizi come Younes Moussa e Serginio Dest, Antonio RobinsonWalker Zimmerman Matt Turner Tim Weah.

Tuttavia, ci sono state alcune battaglie sui siti chiave e gli inviti sono arrivati ​​nelle ultime settimane e giorni di selezione.

Principali inclusioni e omissioni

Tra le decisioni importanti, Berhalter ha avuto il terzino destro di Nashville Shake Moore su Reggie Cannon di Boavista, l’ala dei Seattle Sounders Jordan Morris sul giocatore veterano dell’FC Dallas Paul Areola e il quarterback dei Sounders Christian Roldan sugli Young Rangers. Malik Tillman.

Tuttavia, nessuna decisione è stata così sorprendente come l’esclusione di Stephen, il portiere del Manchester City che ha partecipato alle qualificazioni ai Mondiali come portiere numero uno della federazione.

Gli infortuni hanno limitato Stephen durante i playoff e hanno permesso a Turner di prendere il primo posto nella classifica delle profondità. Tuttavia, ci si aspettava che Stephen facesse il lavoro di squadra come backup. Tuttavia, gli ultimi mesi hanno indicato un cambiamento. Stephen si è ritirato dal campo di giugno per motivi familiari e poi ha lasciato il Manchester City in prestito per trasferirsi al Middlesbrough, dove otterrà più partite. È stato escluso dal roster degli Stati Uniti anche per le amichevoli a settembre, sebbene fosse in buona salute per iniziare la finale di Boro prima FIFA Aprii la finestra.

Berhalter ha scelto di non portare Stephen in Qatar e ha invece chiamato Luton Town Ethan Horvath e Shawn Johnson di New York.

Prima che la lista fosse annunciata mercoledì, molta attenzione era concentrata su due dei gruppi di posizione: difensore centrale e attaccante. Berhalter ha introdotto inclusioni sorprendenti in entrambi i luoghi.

Reem, 35 anni, non è stato convocato dagli Stati Uniti dallo scorso ottobre. Ha abbandonato quel campo di riabilitazione per motivi familiari e da allora non è più tornato negli Stati Uniti. insieme a Chris Richards Scomparso per infortunio, Berhalter ha deciso di portare il difensore veterano su altre opzioni come Mark McKenzie di Genk o Eric Palmer-Brown di Troyes.

In futuro, è stata considerata una lotta tra Josh Sargent, Ricardo Pepe e Jordan Pivok per due degli ultimi tre posti. Berhalter ha portato Sargent, ma ha scelto di lasciare a casa Pepe e Bivok e ha invece chiamato Wright, che ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite e ha segnato nove gol in questa stagione nella Super League turca con l’Antalyaspor.

Wright è tornato al pool americano durante la finestra di giugno, la sua prima convocazione dal 2019, lontano dalla buona forma che lo ha visto segnare 25 gol nelle ultime due stagioni. Wright ha segnato su rigore al suo debutto negli Stati Uniti contro il Marocco a giugno, ma Berhalter ha anche criticato la prestazione del 24enne dopo essere stato sostituito nella prima metà di una partita della Nations League contro El Salvador più tardi fuori dalla finestra.

Pefok ha avuto un inizio caldo Bundesliga La stagione con l’Union Berlin, ma non segna dal 18 settembre. Nel frattempo, Pepe ha segnato cinque gol e due assist in nove partite da quando si è trasferito in prestito al Groningen quest’estate, ma non è stato abbastanza per mettere sotto pressione la rosa della Coppa del Mondo.

Sargent ha segnato otto gol e due assist in questa stagione per il Norwich nella Premier League inglese. Jesus Ferreira è avanzato per la squadra nonostante non sia riuscito a segnare nelle ultime sette partite MLS stagione e senza giocare una partita dall’uscita dell’FC Dallas dai playoff il 23 ottobre.

Gli Stati Uniti apriranno i Mondiali il 21 novembre contro il Galles. Affronteranno l’Inghilterra il 25 novembre, il Black Friday, e concluderanno la fase a gironi il 29 novembre contro l’Iran.

Vale la pena notare che questo elenco diventa ufficiale il 14 novembre, quando le squadre finali verranno consegnate alla FIFA. I giocatori continueranno a giocare nelle partite del loro club questa settimana e c’è tempo per sostituire gli infortuni, se necessario.

Inizia l’undicesima anteprima

Sulla base delle qualificazioni e della rosa che abbiamo visto nelle ultime sei partite di giugno e settembre, c’è un’idea abbastanza chiara di cosa penserà Berhalter della sua prima scelta in rosa contro il Galles. Tuttavia, Berhalter ha fornito abbastanza sorprese nel suo elenco completo da lasciarci un po’ insicuri su due aree chiave: difensore centrale e attaccante.

Ecco un undicesimo rispetto al previsto Galles:

Formazione: 4-3-3

Portiere: Matt Turner

Difensori (da sinistra a destra): Antonee Robinson, Aaron Long, Walker Zimmerman, Sergiño Dest

Centrocampista: Tyler Adams, Weston McKinney, Younes Musa

Attaccanti: Christian Pulisic, Jesus Ferreira, Tim Weah

Una fermata da guardare

Dovrebbe essere il numero 9.

Gli Stati Uniti non sono stati in grado di trovare un attaccante su cui poter contare per una produzione coerente e l’improvvisa inclusione di Wright da parte di Berhalter aggiunge un’altra ruga al mix.

Ferreira, come accennato in precedenza, non ha segnato nelle ultime sette partite con l’FC Dallas e non ha giocato da quando la sua squadra è stata eliminata dai playoff della Major League Soccer il 23 ottobre. Nel frattempo, Sargent ha segnato otto gol in questa stagione con il Norwich in lingua inglese. Il torneo, ma si è infortunato a fine ottobre e ha saltato due partite e non ha segnato dal 15 ottobre.

Nel frattempo, Wright entra nel torneo come miglior marcatore della squadra. Ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite della Super League turca e finora ha segnato nove gol in questa stagione.

Resta da vedere come Berhalter sceglie di utilizzare queste tre opzioni, ma non esiste una scelta chiara o un’opzione di blocco.

Pronostici fase a gironi

Le giovani stelle che costituiscono il cuore di questa squadra hanno costruito l’entusiasmo attorno a questa squadra, ma è importante ricordare quanto sia giovane questa squadra americana.

L’età media di una squadra statunitense che si è qualificata dalla CONCACAF era 24,07. La sua formazione iniziale era ancora più piccola: 23.82. L’età media di questa squadra al completo quando scenderà in campo contro il Galles sarà un po’ più grande (come previsto, soprattutto con l’inclusione di Riam) a 25 anni e 175 giorni. Detto questo, c’è solo un giocatore nella squadra che ha esperienza in Coppa del Mondo: Yadlin.

La squadra del 2022 pareggia anche la squadra USA del 1990 per il maggior numero di giocatori under 23 nel roster della USMNT World Cup con nove: Adams (23); Aaronson Wodst e Josh Sargent Weah (22 anni); Gesù Ferreira (21); Mosè, Rina e Joe Scully (19).

La storia della Coppa del Mondo mostra che c’è un limite per le giovani squadre. Solo un paese nelle ultime cinque edizioni del torneo ha raggiunto le semifinali con un’età media di una squadra più giovane di 25,9 anni: la Germania nel 2010. Questa squadra ha raggiunto le semifinali in Sud Africa, riportando molti degli stessi giocatori quattro anni dopo e ha vinto la Coppa del Mondo 2014 in Brasile.

Ci sarà una curva di apprendimento, ma ciò non significa che il pavimento non debba essere impostato a un certo livello. Per la maggior parte, questo significa uscire dal gruppo.

“Non mi interessa quanti anni hanno, non mi interessa”, ha detto la leggenda della nazionale americana Darcus Beasley in un’intervista.Da Couva al Qatar: Remake USMNTPodcast narrativo di l’atleta. “Ho aspettative che facciano bene. Penso che lo faranno. Penso che al cento per cento usciranno dal set. Penso che metteranno a tacere molti critici. “

I quattro paesi del Gruppo Due (USA, Galles, Inghilterra, Iran) si classificano in media al 15° posto, il più alto di qualsiasi gruppo in Qatar.

Elenco completo della Coppa del mondo USMNT

Squadra della Coppa del Mondo FIFA 2022 dell’USMNT Luogo giocatore club età cappucci Un portiere Matt Turner Arsenale 28 20 Un portiere Ethan Horvath Città di Luton 27 8 Un portiere Shawn Johnson New York 33 10 DIFESA Antonio Robinson Fulham 25 29 DIFESA Joe Scully Borussia Gladbach 19 3 DIFESA Sergio Dest AC Milan 22 19 DIFESA Capanna Mor Nashville SC 26 15 DIFESA De Andre Yedlin Inter Miami 29 75 DIFESA Cameron Carter Vickers celtico 24 11 DIFESA Aaron Lungo Red Bull di New York 30 29 DIFESA Tim Riam Fulham 35 46 DIFESA Walker Zimmerman Nashville SC 29 33 mezzo Pulisci Acosta LAFC 27 53 mezzo Tyler Adams Leeds Unito 23 32 mezzo Luca de la Torre Celta Vigo 24 12 mezzo Weston Mc Kinney Juve 24 37 mezzo Younes Musa Valenzano 19 19 mezzo Cristiano Roldano Sirene di Seattle 27 32 mezzo Brendan Aronson Leeds Unito 22 24 trazione anteriore Giordano Morris Sirene di Seattle 28 49 trazione anteriore Cristiano Pulisico Chelsea 24 52 trazione anteriore Jiu Rena Dortmund 19 14 trazione anteriore Tim Weah notte 22 25 trazione anteriore Gesù Ferrera FC Dallas 21 15 trazione anteriore Josh Sargent Città di Norwich 22 20 trazione anteriore Hajji Wright Antalyaspor 24 3

(Foto: Orlando Ramirez/USA Today)