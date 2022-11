WORLD OF HORROR LANCIA L’ESTATE 2023 PER PS5, PS4, SWITCH E PC

cosmico orrore gioco di ruolo mondo dell’orrore Sarà fuori accesso anticipato e rilasciato a PlayStation 5E il PlayStation 4E il converteE il computer Attraverso vaporeE il GogE il Microsoft StoreE il Prurito Nell’estate del 2023 editore Giochi Ysbrid e sviluppatore Pansta annunciato.

mondo dell’orrore È stato lanciato per la prima volta in accesso anticipato per PC il 20 febbraio 2020.

Ecco una panoramica del gioco tramite le sue pagine del negozio:

Intorno a Gli antichi dei si risvegliano di nuovo, facendo ritorno in un mondo che sta precipitando nella follia. Negli ospedali, aule deserte, appartamenti tranquilli, foreste oscure, apparizioni strane e fenomeni inspiegabili mettono alla prova la sanità mentale dei residenti di Shiokawa, in Giappone. È una vendetta caotica o le macchinazioni di esseri al di là della nostra comprensione? Questo è mondo dell’orrore: La fine del mondo è vicina e l’unica soluzione è affrontare il terrore che prevale alla fine del mondo. navigare attraverso questo inferno, Rogolite Realtà attraverso combattimenti a turni e scelte spietate in un gioco di ruolo horror in stile roguelite cosmico. Evoca rituali oscuri, scopri indizi inquietanti e risolvi enigmi in più enigmi casuali. Ogni caso sconcertante si svolge in una serie di incontri casuali con personaggi terrificanti ispirati alle opere delle leggende dell’orrore Junji Ito e HP Lovecraft. Guide alle funzionalità Scegli tra cinque personaggi unici e risolvi più di 10 enigmi in Accesso anticipato.

La maggior parte dei puzzle ha finali multipli, per coloro che sono sopravvissuti abbastanza a lungo.

Acclamate parole di Cassandra Khao (martelli sulle ossa) presta il suo talento alle parole che esprimono l’orrore del gioco.

La straordinaria colonna sonora di Chiptune mette in risalto lo stile a 1 bit del gioco, disegnato al 100 percento in Microsoft Paint.

Guarda un nuovo trailer qui sotto.