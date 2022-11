L’ambasciata russa ha affermato che Putin non parteciperà di persona al vertice del G20



Hong Kong

CNN

–



Il presidente russo Vladimir Putin Giovedì l’ambasciata russa in Indonesia ha dichiarato alla Galileus Web che non parteciperà personalmente al vertice dei leader del G20 a Bali la prossima settimana.

Yulia Tomskaya, capo del protocollo presso l’ambasciata, ha detto che Putin sarà rappresentato dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Tomskaya ha aggiunto che Putin sta ancora decidendo se partecipare virtualmente a uno degli incontri.

Anche il ministro indonesiano di coordinamento per gli affari marittimi e gli investimenti, Luhut Binsar Pandjitan, ha affermato che Putin non parteciperà. Panjitan, che sta aiutando a coordinare il vertice, ha affermato che il presidente russo sarà rappresentato da “funzionari di alto rango”.

La decisione di Putin di non partecipare di persona al vertice del G-20 lo salva dall’imbarazzo che affronta – o evita – da parte di altri leader mondiali per l’invasione russa dell’Ucraina. L’incontro avrà luogo pochi giorni dopo l’annuncio del Cremlino Le forze russe si ritireranno Da una vasta area di Kherson, una delle quattro regioni ucraine che Putin aveva precedentemente affermato che la Russia intende annettere in violazione del diritto internazionale.

In vista dell’evento, i paesi occidentali e l’Ucraina hanno fatto pressioni sull’Indonesia, l’ospite del G-20, affinché intensificasse la sua condanna nei confronti di Mosca e ritirasse il suo invito a Putin a partecipare al vertice. Dall’invasione dell’Ucraina alla fine di febbraio, le democrazie occidentali hanno trattato la Russia e Putin come dei paria sulla scena mondiale.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden partecipa al vertice, detto a marzo La Russia dovrebbe essere esclusa dal G-20, un’organizzazione multilaterale composta da 19 delle maggiori economie mondiali e dall’Unione Europea. I membri senior dell’amministrazione Biden hanno Ritirato dagli eventi del G20 Dove sono i delegati russi.

Quando gli è stato chiesto se avrebbe incontrato Putin faccia a faccia a Bali durante un’intervista esclusiva il mese scorso, Biden ha detto che non vedeva una buona ragione per farlo, ma che “dipendeva specificamente da ciò di cui vuole parlare”. Biden ha detto che se Putin volesse discutere della star dell’NBA imprigionata Britney Greiner, sarebbe disposto a parlare.

Giacarta ha resistito alle pressioni per escludere la Russia e ha cercato di rimanere in una posizione neutrale. Ha invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a partecipare al vertice come ospite.

Zelensky ha affermato che l’Ucraina non parteciperà al vertice del G20 se Putin fosse presente. Il presidente ucraino dovrebbe partecipare virtualmente agli incontri.

Anche il presidente cinese Xi Jinping, che ha incontrato Putin in Uzbekistan a settembre, dovrebbe partecipare al vertice e incontrare Biden per la prima volta da quando il presidente degli Stati Uniti è entrato in carica quasi due anni fa.

Pechino non ha confermato ufficialmente se Xi parteciperà al vertice o incontrerà Biden. Ma mercoledì, Biden in una conferenza stampa Alla Casa Bianca dopo le elezioni di medio termine, dove terrà colloqui con Xi a Bali.

Biden ha detto che non prevede di fare “concessioni fondamentali” e che discuteranno di economia e commercio. Ma si è rifiutato di rivelare il suo messaggio sul sostegno militare statunitense a Taiwan se la Cina si fosse trasferita sull’isola di autogoverno.

“Avrò questa conversazione con lui”, ha aggiunto Biden, notando che avrebbero messo “quali sono le nostre linee rosse”.

Il loro tanto atteso incontro arriva quando le relazioni tra Stati Uniti e Cina sono al punto più basso degli ultimi decenni in una spirale discendente iniziata sotto la precedente presidenza di Donald Trump, quando i due paesi hanno intensificato la loro rivalità in commercio, tecnologia, geopolitica e ideologia.

Negli ultimi mesi, le tensioni hanno raggiunto nuovi massimi dopo la visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan e l’amministrazione Biden. Vietare la vendita di chip e attrezzature avanzate per la produzione di chip in Cina.

Nel frattempo, sotto Xi, la Cina si è avvicinata alla Russia, unita dal deterioramento delle sue relazioni con gli Stati Uniti e gli altri paesi occidentali. Settimane prima dell’invasione russa dell’Ucraina, Xi e Putin hanno annunciato che i loro paesi condividevano un’amicizia “senza confini”. Da allora Pechino si è rifiutata di condannare la guerra in Ucraina, o di descriverla come una “invasione”.

Dopo il G20, Xi parteciperà al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) a Bangkok, che prenderà il via venerdì prossimo, secondo il ministero degli Esteri thailandese. Biden non dovrebbe partecipare all’evento, mentre Putin deve ancora confermare la sua presenza.