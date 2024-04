Il primo ministro spagnolo sta valutando la possibilità di dimettersi mentre sua moglie deve affrontare un'indagine per corruzione

Rula Khalaf, direttrice del Financial Times, seleziona le sue storie preferite in questa newsletter settimanale.

Mercoledì il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato che sta valutando la possibilità di dimettersi dopo che un giudice ha aperto un'indagine preliminare su sua moglie a causa di accuse di corruzione.

Il leader socialista ha dichiarato che nei prossimi giorni annullerà le sue funzioni pubbliche e annuncerà la sua decisione sul suo futuro il 29 aprile.

In Discorso eccezionale “A questo punto, la domanda che mi pongo legittimamente è: 'Ne vale la pena?'”, ha detto Sanchez al Paese. Onestamente non lo so.

Mercoledì scorso, il giudice Juan Carlos Peñado ha aperto un procedimento giudiziario contro Begonia Gomez, moglie di Sanchez, con l'accusa di aver ricevuto servizi da società private che hanno vinto appalti governativi e ricevuto fondi pubblici.

“Questo attacco è così senza precedenti, così pericoloso e così cruento che ho bisogno di fermarmi e riflettere con mia moglie”, ha scritto Sanchez sulla piattaforma di social media X.

Sanchez, uno dei massimi leader del centrosinistra in un continente europeo che si sta spostando a destra, è al potere dal 2018, quando ha sostituito il primo ministro conservatore caduto a causa di accuse di corruzione.

Ha iniziato un nuovo mandato alla fine dello scorso anno dopo aver formato un governo di coalizione sostenuto da una fragile maggioranza parlamentare dopo le elezioni generali inconcludenti.

Il procedimento contro Gomez è iniziato dopo che un sindacato chiamato Manos Limpias – o Mani Pulite – ha presentato una denuncia basata su una serie di articoli pubblicati da testate giornalistiche, in particolare El Confidencial.

Sanchez ha descritto le storie come un prodotto “falso” dei “media di destra e di estrema destra”.

Manos Limpias sostiene che Gomez ha ricevuto favori dai dirigenti di Air Europe e della sua società madre Globalia come direttrice dell'Africa Research Center che ha diretto per quasi quattro anni fino al 2022 presso l'Università IE di Madrid.

Manos Limpias collega la sua attività a un piano di salvataggio governativo da 475 milioni di euro che la compagnia aerea ha ricevuto alla fine del 2020 mentre lottava per sopravvivere alla pandemia di coronavirus.

Gomez è rimasto in silenzio sulle accuse nelle ultime settimane. Globalia ha rifiutato di commentare.

L'Università dell'IE ha confermato di aver ricevuto quattro biglietti aerei da Globalia nel 2020 come parte dell'accordo di sponsorizzazione dell'evento, ma ha affermato di non aver ricevuto denaro dalla compagnia, né dal suo centro africano.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e sua moglie Begonia Gomez hanno votato alle elezioni generali dello scorso anno. © Ballesteros/EPA-EFE

Sanchez ha collegato la mossa giudiziaria all'odio e alla tossicità della politica spagnola, che sono saliti a nuovi livelli dalle elezioni dello scorso luglio.

Ha detto che i leader del Partito popolare conservatore e del partito di estrema destra Vox – Alberto Nunez Viejo e Santiago Abascal – hanno sfruttato il caso contro sua moglie perché loro stessi avevano scatenato una tempesta sulle notizie originali dei media.

“In questa furia… sono entrambi collaboratori necessari, insieme alla galassia internet di estrema destra e all'organizzazione Manus Limpias.”

“In breve, questa è un’operazione di molestie e demolizioni su terra, mare e aria per cercare di indebolirmi politicamente e personalmente attaccando mia moglie”.

Sanchez ha aggiunto che la moglie “difenderà il suo onore” e coopererà con le autorità giudiziarie.

Ha aggiunto che le accuse contro di lei si concentravano su eventi “inesistenti”.

In un'intervista radiofonica mercoledì sera, Figo ha detto di non aver mai spinto per un'indagine sulla moglie di Sanchez e che il primo ministro aveva pubblicato una lettera “dicendo cose che non si addicono a un primo ministro”.

All’inizio della giornata, Pippa Rodriguez de Milan, un’eminente parlamentare di Vox, ha affermato che il Partito socialista è impantanato in un “problema di corruzione molto serio”.

Gli oppositori conservatori di Sánchez differiscono ideologicamente con lui sulle politiche fiscali, lavorative, energetiche e ambientali.

Ma la loro rabbia più grande riguardava la sua disponibilità a collaborare con i partiti separatisti della Catalogna e dei Paesi Baschi che mirano a recidere i legami con il resto della Spagna.

Il passo più controverso del mandato di Sánchez è stata la legislazione per concedere l'amnistia ai separatisti catalani coinvolti nella candidatura all'indipendenza del 2017. Il disegno di legge deve ancora essere approvato in parlamento.

L’indulto è stato il prezzo che Sánchez ha dovuto pagare per assicurarsi i voti parlamentari di cui aveva bisogno per iniziare un altro mandato dopo le elezioni.