Gli utili della Boeing sono in calo dopo un trimestre turbolento nel contesto della crisi del 737 Max

Mercoledì Boeing (BA) ha riportato utili che hanno superato le aspettative di Wall Street dopo un primo trimestre tumultuoso.

Boeing ha riportato una perdita core (o rettificata) nel primo trimestre di 1,13 dollari per azione su un fatturato di 1,72 dollari stimato in 16,57 miliardi di dollari, in aumento rispetto a 16,25 miliardi di dollari ma in calo dell’8% rispetto a un anno fa.

Il costruttore di aerei ha riportato un flusso di cassa operativo negativo di 3,36 miliardi di dollari, rispetto ad una perdita di 318 milioni di dollari dello scorso anno, e un flusso di cassa negativo di 3,92 miliardi di dollari, rispetto ad una perdita di 787 milioni di dollari dello scorso anno. Boeing ha affermato che i risultati riflettono livelli di consegna commerciale inferiori e non forniscono piani di produzione aggiornati.

“I nostri risultati del primo trimestre riflettono i passi immediati che abbiamo intrapreso per ridurre la produzione del 737 per migliorarne la qualità”, ha dichiarato in un comunicato il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun. “Ci prenderemo il tempo necessario per rafforzare i nostri sistemi di gestione della qualità e della sicurezza, e questo lavoro ci posizionerà per un futuro forte e sostenibile.”

Dopo il rilascio, le azioni Boeing sono aumentate del 3% nel trading pre-mercato.

All'inizio del 2024, la Boeing ha subito l'esplosione di una spina della porta di fascia alta. Ciò ha portato alla messa a terra della sua flotta di 737 Max 9, a una revisione dei processi di produzione e sicurezza del produttore di aerei 737 e a una riduzione della produzione complessiva di aerei. Ciò ha portato a un nuovo informatore che documentava i problemi di prodotto con il 787 Dreamliner e l'eventuale partenza del CEO Dave Calhoun. Le azioni Boeing hanno registrato la seconda performance peggiore nell'indice S&P 500 (^GSPC) di questo trimestre.

Boeing ha rifiutato di fornire indicazioni per il 2024 nella sua dichiarazione.

Boeing lo ha annunciato all’inizio di questo mese, sulla base delle consegne del primo trimestre Sono stati consegnati in totale 83 voli, inclusi 67 737 jet, tre 767 e 13 jet wide-body 787 Dreamliner. Il numero totale di 83 voli è diminuito del 47% rispetto a un anno fa Boeing ha consegnato 130 aerei113 737 e 11 787 Dreamliner sono i due componenti più grandi.

Le consegne di Boeing sono state rallentate da un controllo eccessivo dei processi di assemblaggio degli aerei negli stabilimenti di Washington e della Carolina del Sud, con conseguenti costi più elevati. Gli impatti sulle consegne di Boeing e sulla produzione di aeromobili potrebbero anche avere effetti enormi sul flusso di cassa e sulle riserve di Boeing.

L'ingegnere della qualità Boeing Sam Salepour e altri esperti di aviazione, ingegneria e tecnologia prestano giuramento prima di testimoniare in un'udienza al Senato che indaga sulla cultura della sicurezza di Boeing il 17 aprile 2024 a Washington. (Foto AP/Kevin Wolff) (Stampa associata)

La scorsa settimana, Boeing è stata al centro di due distinte udienze al Senato. Uno di loro ha indagato sulle pratiche di sicurezza della Boeing e ha ricevuto affermazioni sul 787 Dreamliner da un ingegnere della Boeing diventato informatore di nome Sam Salepour. Separatamente, un’altra commissione del Senato ha tenuto un’udienza in cui ha richiesto un’indagine più approfondita da parte del Dipartimento di Giustizia per determinare se Boeing abbia violato le regole. Un accordo di prosecuzione differita.

Inoltre, compagnie aeree partner come United (UAL) e Delta (DAL) hanno cercato nuovi aerei da altri produttori di aerei come Airbus (AIR.PA), che ha beneficiato dei recenti problemi di Boeing.

Ciononostante, Boeing ha comunque ricevuto 131 ordini totali nel primo trimestre, lasciando il suo portafoglio ordini a 5.591 aerei per un valore di circa 44 miliardi di dollari. Nonostante tutti i problemi di Boeing, insieme ad Airbus offrono ancora solo jet business wide-body.

Allo stesso modo, l’attività della Boeing nel settore della difesa è molto importante per molti governi, in particolare per gli Stati Uniti. Oltre agli aerei da combattimento, agli elicotteri militari e agli aerei cisterna, Boeing produce numerosi droni per uso aereo e marittimo.

