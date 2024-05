Le università tengono cerimonie di laurea mentre gli studenti protestano negli Stati Uniti: aggiornamenti in tempo reale

17:36 ET, 4 maggio 2024

La polizia ha allontanato i manifestanti e rimosso le tende all’Università della Virginia



Da Eva Rothenberg, Nic F. Anderson, Samantha Beech e Matt Meyer della CNN







La polizia viene vista durante una protesta filo-palestinese presso l’Università della Virginia a Charlottesville il 4 maggio.



WVIR



La polizia ha allontanato i manifestanti filo-palestinesi e rimosso le tende vicino al centro del campus dell’Università della Virginia.

Gli agenti antisommossa si sono avvicinati a un gruppo di manifestanti sabato pomeriggio, hanno afferrato gli ombrelli, li hanno gettati da parte e li hanno spinti in avanti verso una fila di tende e tettoie, ha mostrato il video dell’affiliata della CNN WVIR. Le autorità sono state viste smantellare strutture e arrestare alcuni manifestanti.

Alle 16:00 ET, l’università ha dichiarato sul suo sito web che la situazione era “stabile” e che “la polizia è sulla scena”.

Il Dipartimento per la Sicurezza e la Protezione dell’UVA aveva precedentemente dichiarato la protesta all’X una “assemblea illegale” e aveva esortato gli studenti a evitare l’area vicino alla Rotonda e alla Cappella nel centro del campus.

La CNN ha contattato l’università e le forze dell’ordine locali per ulteriori commenti.





La polizia si muove verso le persone che protestavano in un campo filo-palestinese presso l’Università della Virginia a Charlottesville il 4 maggio.



WVIR



Un po’ di contesto: Negli ultimi giorni, i manifestanti filo-palestinesi si sono riuniti nel campus di Charlottesville per manifestare in una “atmosfera simile a un picnic”, senza che si radunassero un numero significativo di tende o altre strutture improvvisate, riferisce Polo Sandoval della CNN. La scuola in precedenza aveva affermato che le tende avrebbero violato la politica del campus e avrebbero richiesto una risposta da parte delle autorità.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati più segnali di manifestanti che stavano radunando un accampamento. Simile a quanto visto in altre universitàSecondo Sandoval.

All’inizio di questa settimana, un gruppo chiamato UVA Encampment for Gaza ha rilasciato una dichiarazione Invitare l’Università su Instagram Ritirarsi da Israele.

“L’amministrazione UVA ha militarizzato il nostro campus. Ma cosa hanno fatto quando i suprematisti bianchi hanno attaccato Charlottesville nel 2017? Niente. Chiama e invia un’e-mail adesso. Inonda le linee e dì loro di dimettersi”, si legge nella dichiarazione.

Questo post è stato aggiornato con maggiori dettagli sull’attività della polizia presso UVA.