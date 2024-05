Warren Buffett afferma che Greg Appel prenderà le decisioni sugli investimenti presso Berkshire Hathaway al momento della sua partenza

Appel, 61 anni, è diventato noto come l’erede di Buffett nel 2021 dopo aver inavvertitamente smascherato Charlie Munger durante un’assemblea degli azionisti. Appel ha supervisionato gran parte del vasto impero del Berkshire, tra cui energia, ferrovie e vendita al dettaglio.

Buffett ha fornito la visione più chiara del suo piano di successione dopo anni di speculazioni sui ruoli esatti degli alti dirigenti del Berkshire dopo l’eventuale transizione. L’icona degli investimenti, che compirà 94 anni ad agosto, ha affermato che la sua decisione è stata influenzata da quanto sono cresciuti gli asset del Berkshire.

“Stavo pensando in modo diverso su come affrontare la questione, ma penso che la responsabilità dovrebbe ricadere sull’amministratore delegato e qualunque cosa decida l’amministratore delegato potrebbe essere utile”, ha detto Buffett. “Gli importi sono aumentati in modo così drammatico al Berkshire, che non vogliamo provare ad avere 200 persone intorno a noi che gestiscono un miliardo ciascuna. Non funziona.”

La liquidità di Berkshire era cresciuta fino a quasi 189 miliardi di dollari alla fine di marzo, mentre il suo enorme portafoglio azionario conteneva azioni per un valore di 362 miliardi di dollari sulla base degli attuali prezzi di mercato.

“Penso che quando si affrontano gli importi che otterremo, bisogna pensare in modo molto strategico a come realizzare cose molto grandi”, ha aggiunto Buffett. “Penso che la responsabilità dovrebbe ricadere interamente su Greg.”

Sebbene Buffett abbia chiarito che Appel assumerà la carica di amministratore delegato, rimangono dubbi su chi controllerà il portafoglio azionario pubblico del Berkshire, poiché Buffett ha costruito un ampio seguito generando enormi rendimenti attraverso investimenti in società come Coca-Cola. salve.

I gestori degli investimenti del Berkshire Todd Combs e Ted Weschler, entrambi ex gestori di hedge fund, hanno aiutato Buffett a gestire una piccola parte del suo portafoglio azionario (circa il 10%) negli ultimi dieci anni circa. Si è ipotizzato che potrebbero assumere quella parte del ruolo di CEO di Berkshire quando lui non sarà più in grado di farlo.

Ma sembra, sulla base dei recenti commenti di Buffett, che Abel avrà le decisioni finali su tutte le allocazioni di capitale, inclusa la selezione dei titoli.

“Penso che un amministratore delegato debba essere qualcuno che possa pensare all’acquisto di aziende, all’acquisto di azioni, a fare tutti i tipi di cose che potrebbero sorgere in un momento in cui nessun altro vuole agire”, ha detto Buffett.

Abel è noto per la sua forte esperienza nel settore energetico. Berkshire ha acquisito MidAmerican Energy nel 1999 e Appel è diventato amministratore delegato della società nel 2008, sei anni prima che venisse ribattezzata Berkshire Hathaway Energy nel 2014.

Correzione: il portafoglio azionario della Berkshire vale 362 miliardi di dollari. Una versione precedente riportava erroneamente questo numero.