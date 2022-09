Finale degli US Open: Carlos Algarz batte Casper Rudd vincendo la finale degli US Open

Il 19enne Alcaraz ha sconfitto il 23enne Rudd 6-4, 2-6, 7-6 (7-1), 6-3 in una partita durata più di tre ore.

Algaraz è diventato il più giovane vincitore del Grande Slam di singolare maschile da quando il connazionale Rafael Nadal ha vinto il suo primo titolo importante nel giugno 2005.

“È qualcosa che sogno da quando ero piccolo. Essere il numero 1 al mondo, essere un campione”, ha detto Alcaraz, pensando ad alcuni membri della sua famiglia che non sono riusciti a vederlo. Lui sta giocando.

“Dico sempre che non è il momento di stancarsi nelle finali del Grande Slam, devi dare tutto dentro”, ha detto.

Rudd ha detto che continuerà a inseguire il primo posto.

“Oggi è un giorno speciale, Carlos e io sappiamo per cosa stiamo giocando, sappiamo entrambi cosa c’è in gioco”, ha detto Ruud. “Sono decisamente deluso di non essere il numero 1, ma il numero 2 non è poi così male”.

Algaraz ha giocato tre partite consecutive di cinque set in rotta verso la finale, inclusa la seconda partita più lunga nella storia degli US Open. Ha sconfitto Jannik Sinner Giovedì alle 2:50 Quarti di finale – l’ultimo risultato del torneo.

“È la finale di un Grande Slam, lottare per il numero 1 al mondo – è quello che sognavo da quando ero un bambino”, ha detto Alcaraz ai giornalisti dopo aver sconfitto Francis Tiafoe nelle quattro finali di sabato.

Durante gli US Open, lo spagnolo ha impressionato le persone con la sua velocità, atletismo e tiro feroce. Quest’ultima vittoria potrebbe essere il primo di molti titoli del Grande Slam della sua carriera.

Algaraz, uno specialista della terra battuta, ha fatto paragoni con Nadal, 22 volte campione del Grande Slam e solo il secondo giocatore nell’era degli Open a raggiungere la finale degli US Open da adolescente dopo Pete Sampras.

“Ora puoi vedere che tutto il duro lavoro che faccio ogni giorno sta dando i suoi frutti”, ha detto Alcaraz ai giornalisti all’inizio di sabato.