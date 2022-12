Le azioni scendono all’inizio dell’ultima settimana di negoziazione del 2022

Le azioni sono scese martedì all’inizio dell’ultima settimana di negoziazione del 2022. Gli investitori hanno riflettuto sulla possibilità che emergesse un rally di Babbo Natale che solleverebbe un mercato appesantito dai timori di recessione.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 86 punti, o dello 0,24%. L’S&P 500 è sceso dello 0,65%, mentre il Nasdaq Composite è sceso dell’1,3%.

In rialzo le azioni legate alla Cina Il Paese ha allentato le restrizioni Covid. Tesla è crollato 5% sulla notizia dell’interruzione prolungata della produzionequando Southwest è sceso del 4% poiché la compagnia aerea ha cancellato migliaia di voli.

Le azioni hanno registrato la peggiore performance annuale dal 2008 e un altro mese debole, con il Dow e l’S&P in calo rispettivamente dell’8,8% e del 19,8%. Il Nasdaq è sceso del 33,8%.

A dicembre, l’S&P è sceso di circa il 6,4%, mentre il Dow e il Nasdaq sono scesi rispettivamente del 4,2% e del 9,7%. Le medie principali sono al passo con i loro maggiori cali mensili da settembre.

Dopo un anno brutale consumato dai timori di inflazione e recessione, gli investitori sperano di chiudere il 2022 con una nota positiva. Venerdì è iniziata la stagione per il raduno di Babbo Natale, vale a dire Generalmente considerato l’ultimo periodo di negoziazione di cinque giorni dell’anno in corsocosì come i primi due giorni di negoziazione del nuovo anno.

Permangono anche domande sul fatto che la volatilità continuerà nel 2023 e su cosa porteranno l’economia e l’inflazione mentre l’anno solare gira l’angolo.

I mercati sono stati chiusi lunedì per le vacanze di Natale. In questa settimana di trading ridotta, gli investitori si aspettano una volatilità relativamente tranquilla o maggiore a causa dei bassi volumi di trading.