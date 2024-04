Elon Musk mantiene vivo il sogno degli investitori di un robotaxi Tesla

“Quando l’auto non è in movimento, c’è il potenziale per eseguire un’inferenza distribuita” attraverso i dispositivi nelle auto, ha detto Musk.

Il rally del titolo ha guadagnato slancio durante la richiesta degli utili mentre Musk si è rivolto al futuro. Ha accennato casualmente che il robotaxi dell'azienda, che da tempo aveva detto sarebbe arrivato, si sarebbe chiamato CyberCab. In una presentazione per gli azionisti pubblicata da Tesla prima della chiamata, la società ha offerto “un'anteprima dei servizi di ride-hailing nell'app Tesla”.

“Se qualcuno non pensa che Tesla risolverà il problema dell'autonomia, allora penso che non dovrebbe essere un investitore nella società”, ha detto Musk durante la conferenza sugli utili. Ha aggiunto: “Lo faremo, e lo faremo anche noi”.

Invece di concentrarsi sui dati finanziari trimestrali o sulla massiccia ristrutturazione annunciata la scorsa settimana, Musk ha ribadito la sua visione di Tesla come azienda che costruisce software di intelligenza artificiale per trasformare le auto esistenti in veicoli a guida autonoma, robotaxi personalizzati che genereranno denaro per i loro proprietari e un veicolo a guida autonoma. Rete di trasporti.

Separatamente, il Dipartimento della Motorizzazione della California ha presentato una denuncia legale contro Tesla, affermando che era coinvolta in pubblicità e marketing ingannevoli riguardanti i suoi sistemi di assistenza alla guida: Autopilot e Full Self-Driving (FSD). Il pilota automatico è standard e l'FSD costa $ 99 al mese o $ 8.000 in anticipo. Entrambi richiedono conducenti umani al volante, pronti a sterzare o frenare in qualsiasi momento. Tesla si sta difendendo in tribunale da queste accuse.

Notizie della NBC Ho menzionato di recente L’azienda non ha nemmeno cercato i permessi che le permettessero di testare e far funzionare i robotaxi in tre stati, tra cui California e Nevada, dove impiega migliaia di persone.

All’epoca disse che i robotaxi avrebbero reso Tesla un’azienda da 500 miliardi di dollari. La capitalizzazione di mercato di Tesla si sta ora avvicinando a quel livello e ha addirittura superato i mille miliardi di dollari nel 2021, ma la società non è mai stata in grado di mantenere le sue promesse senza conducente.

E nel 2019, in una chiamata con investitori istituzionali che lo avrebbero aiutato a raccogliere più di 2 miliardi di dollari, Musk ha affermato che Tesla avrebbe messo in circolazione 1 milione di veicoli predisposti per i robotaxi nel 2020, in grado di completare 100 ore di lavoro di guida a settimana ciascuno. Il che fa guadagnare soldi ai loro proprietari.

Nel 2015, Musk aveva detto agli azionisti che le auto Tesla avrebbero raggiunto la “piena autonomia” entro tre anni. Non l'hanno fatto. Nel 2016, Musk aveva affermato che una Tesla sarebbe stata in grado di compiere un viaggio attraverso il paese senza bisogno di alcun intervento umano prima della fine del 2017. Nemmeno questo è accaduto.

Musk ha detto martedì che Optimus è già in grado di svolgere alcuni compiti di fabbrica non specificati.

Nell'AI Day dell'agosto 2021, Musk ha detto che Tesla avrebbe costruito un robot umanoide, ora noto come Optimus. All'epoca la compagnia non aveva un prototipo di dispositivo da mostrare, quindi sul palco ballò un attore che indossava un body in spandex. Nel 2022, Tesla ha rivelato il prototipo hardware di Optimus.

Durante la presentazione degli utili, Musk ha affermato di ritenere che la FSD sarà presto pronta ad espandersi geograficamente in Cina in attesa dell’approvazione normativa. Non ha menzionato la causa intentata dall’autorità di regolamentazione della California.

“Potremmo essere in grado di venderlo all'estero entro la fine del prossimo anno”, ha detto. “Optimus avrà più valore di tutto il resto messo insieme perché se si dispone di un robot senziente in grado di navigare e svolgere attività su richiesta, non esiste alcun limite reale alle dimensioni dell’economia”.

Se tutti questi progetti ad alta intensità di capitale e di vasta portata appartengano a Tesla è una domanda posta da molti investitori e analisti.

Musk possiede una partecipazione del 20,5% in Tesla, oltre 715 milioni di azioni, Al 31 marzo Secondo l'azienda Ultimo deposito dell'agente. Ha utilizzato circa 238,4 milioni di queste azioni come garanzia per garantire i debiti personali. A gennaio ha iniziato a cercare un maggiore controllo su Tesla.

“Mi sento a disagio con il fatto che Tesla diventi un leader nell’intelligenza artificiale e nella robotica senza un controllo di voto di circa il 25%”. libri In un post su X. “Abbastanza per essere influente, ma non così tanto da non poter essere abbattuto.”

Musk ha creato una nuova startup, xAI, per sviluppare prodotti AI in grado di competere con i prodotti OpenAI supportati da Microsoft. Prima di avviare xAI, era già CEO di Tesla e SpaceX ed era CTO della sua azienda, X. È anche il fondatore della società di interfaccia cervello-computer Neuralink e dell'impresa di tunneling The Boring Co.

Alex Potter, analista di Piper Sandler, ha chiesto a Musk durante la conferenza sugli utili se avrebbe “inventato qualche meccanismo” per assicurarsi di avere il livello desiderato di controllo di voto in Tesla, perché in caso contrario, “la parte fondamentale della politica potrebbe essere… La tesi è in pericolo.”

“Non importa cosa, anche se domani venissi rapito dagli alieni, Tesla risolverà il problema dell'autonomia, forse un po' più lentamente ma risolverà almeno il problema dell'autonomia per i veicoli”, ha detto Musk. “Non so se vincerà in termini di Optimus o in termini di prodotti futuri, ma Tesla ha abbastanza slancio per risolvere il problema dell'autonomia dei veicoli, anche se dovesse risolversi.”

Ma si è affrettato a dire agli investitori che la società aveva bisogno di lui per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi.

“Se abbiamo un robot umanoide super sensibile che può seguirti all'interno e non puoi scappare da esso, stiamo parlando di rischi a livello di Terminator, e sì, mi sentirei a disagio se non ci fosse un livello significativo di influenza sul modo in cui viene implementato”, ha affermato.