Airbnb vieta l'uso delle telecamere di sicurezza interne per motivi di privacy | Affari ed economia

Airbnb ha vietato l'uso di telecamere di sicurezza interne nelle sue proprietà in tutto il mondo per motivi di privacy.

La piattaforma di noleggio a breve termine ha dichiarato lunedì di aver preso la decisione come parte dei suoi sforzi per semplificare la sua politica sulle telecamere di sicurezza e “dare priorità alla privacy della nostra comunità”.

Airbnb, che ha sede a San Francisco, finora ha consentito l'uso di telecamere di sorveglianza nelle aree comuni come i soggiorni, a condizione che siano indicate negli annunci e siano chiaramente visibili.

“Questi cambiamenti sono stati apportati consultando i nostri ospiti, host ed esperti di privacy e continueremo a sollecitare feedback per garantire che le nostre politiche funzionino per la nostra comunità globale”, ha affermato Juniper Downs, responsabile delle politiche comunitarie e delle partnership di Airbnb. una dichiarazione. dichiarazione.

La mossa arriva dopo anni di segnalazioni occasionali di utenti Airbnb che scoprivano telecamere nascoste nei loro alloggi.

Airbnb ha affermato che si aspetta che il cambiamento riguardi solo un “sottoinsieme più piccolo di annunci” perché la maggior parte delle proprietà non ha segnalato la presenza di una telecamera di sicurezza.

Airbnb ha affermato che agli host sarà comunque consentito installare videocamere per campanelli e rilevatori di rumore per affrontare problemi come feste non autorizzate.

Ma secondo la società, gli host saranno tenuti a rivelare la presenza e la posizione generale delle telecamere esterne prima di accettare le prenotazioni.

Inoltre, le telecamere per esterni non dovrebbero essere utilizzate per monitorare spazi interni o installate in spazi esterni dove ci sono maggiori aspettative di privacy, come le aree doccia.

La piattaforma di noleggio ha affermato che la politica rivista entrerà in vigore dal 30 aprile per dare agli host il tempo di conformarsi alle nuove regole.