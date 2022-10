La polizia di Chicago afferma che un postino della USPS ha rubato un camion postale a South Pulaski nel Little Village dopo un tentativo di aggressione sessuale.

Chicago (WLS) – La polizia di Chicago afferma che un uomo ha tentato di aggredire sessualmente un corriere del servizio postale degli Stati Uniti prima di rubare il suo camion postale sabato mattina nel quartiere di Little Village di Chicago.

La polizia ha rilasciato un’immagine fissa catturata dalla CCTV all’interno di un minimarket in una stazione di servizio pochi istanti prima dell’attacco. Sperano che questo li aiuterà a localizzare quest’uomo, che l’USPS descrive come “armato e pericoloso”.

La polizia ha detto che la 28enne impiegata delle poste era nella sua auto postale al blocco 2800 di South Pulaski Road alle 9:15 quando ha trovato un uomo nascosto all’interno.

Il CPD ha emesso un avviso di comunità dicendo che il sospetto “l’ha tirata per i capelli e le ha detto di guidare fino a un parcheggio vicino … poi le ha detto di spostarsi sul retro del camion e spogliarsi”.

La polizia ha detto che mentre cercava di fuggire attraverso il retro del camion, il sospetto l’ha colpita e le ha tolto alcuni vestiti.

La polizia ha detto che la vittima alla fine è riuscita a scappare con il sospetto dopo una rissa e poi è scappata con la sua auto postale.

“Abbiamo visto molte auto delle squadre correre verso sud, dice questa donna che si stava preparando a vendere un cortile a non mezzo isolato dalla stazione di servizio”, ha detto Nora Favela, residente a Little Village.

Il camion abbandonato è stato trovato poco tempo dopo nel blocco 4500 di West Marquette Road a West Lawn.

La vittima è stata portata d’urgenza al St. Anthony’s Hospital con ferite non mortali ed è stata rilasciata, secondo l’USPS.

L’avvertimento affermava che il sospetto aveva più tatuaggi sulle braccia e sul petto e tatuaggi sul lato della testa.

La polizia di Chicago ha rilasciato una foto di sorveglianza di un uomo ricercato per aver tentato di aggredire sessualmente la compagnia aerea USPS sabato a Little Village.

Nel frattempo, un secondo veicolo, anch’esso abbandonato fuori dalla stazione di servizio dove è avvenuta l’aggressione, potrebbe far parte delle indagini.

La polizia non è stata in grado di determinare se fosse lei l’aggressore. Tuttavia, il direttore del negozio ha detto che è stato lasciato al lavoro per diverse ore e non ha mai rivendicato, quindi è stato ritirato nel tardo pomeriggio di sabato.

“Sono uscito intorno alle 10 del mattino e ho appena visto un gruppo di auto della polizia, con del nastro adesivo in giro e stavano guardando all’interno di un’auto”, ha detto Sam, un residente del piccolo villaggio.

Il CPD e l’USPS richiedono entrambi assistenza pubblica in questa materia. Se riconosci l’uomo, la polizia ti chiede di non affrontarlo e chiama gli investigatori.

Il servizio postale offre ora una ricompensa fino a $ 50.000 a chiunque fornisca informazioni che portino al loro arresto e condanna.

Chiunque abbia informazioni è invitato a chiamare la hotline del servizio di ispezione postale degli Stati Uniti al numero 877-876-2455.