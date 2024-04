Il trading basato sull’intelligenza artificiale è tornato mentre aumenta la fiducia nelle grandi aziende tecnologiche

La mania dell’intelligenza artificiale è tornata a Wall Street e gli investitori stanno ricominciando a comprare.

Gli eccezionali risultati trimestrali di Microsoft (MSFT) e Alphabet (GOOG, GOOGL), così come l'IPO ben accolta di Rubrik (RBRK), hanno rimesso in carreggiata la narrativa dell'IA, suscitando rinnovata fiducia che le costose scommesse delle grandi tecnologie su… Gli strumenti promuovono la crescita.

Le azioni di Alphabet sono salite ai massimi storici venerdì, chiudendo per la prima volta sopra la capitalizzazione di mercato di 2mila miliardi di dollari. Le azioni Microsoft sono aumentate dell’1,8%, con una dimensione del mercato che ha superato i 3 trilioni di dollari.

“La storia degli investimenti nell’intelligenza artificiale è solida”, ha detto a Yahoo Finance Yong-Yu Ma, chief investment officer statunitense di BMO Wealth Management.

La sovraperformance di Microsoft e Alphabet, insieme alla casa automobilistica di Elon Musk trasformata in AI Tesla (TSLA), ha spinto l'S&P 500 (^GSPC) e il Nasdaq (^IXIC) alla migliore performance settimanale dell'anno.

“Stanno realizzando profitti”, ha detto Nicole Inouye di HSBC a Yahoo Finance. “Si tratta di una storia di crescita cronica e crediamo che il settore continuerà a rimanere forte per tutta la seconda metà dell’anno”.

I risultati di Microsoft e Google hanno dato a Wall Street un primo sguardo su come l’intelligenza artificiale spingerà le azioni negli anni a venire. Microsoft ha affermato che i servizi di intelligenza artificiale rappresentano 7 punti percentuali dell’aumento del 31% delle entrate nella sua divisione cloud Azure.

Nel frattempo, i maggiori contributi dell’intelligenza artificiale hanno aiutato le entrate del cloud di Google ad aumentare del 28% rispetto allo scorso anno.

“I commenti sia di Google che di Microsoft ci dicono che esiste una domanda reale per l’intelligenza artificiale”, ha dichiarato a Yahoo Finance l’analista di RBC Capital Markets Rishi Galloria. “Non è solo pubblicità, non è solo la gente a parlarne. C'è capitale reale che viene messo al lavoro.”

In una nota ai clienti questa settimana, Michael Hartnett della Bank of America ha scritto che “la leadership nella crescita delle mega cap ristrette” rimarrà intatta finché non si materializzeranno le minacce di recessione.

Le opportunità legate all’intelligenza artificiale vanno ben oltre Microsoft e Google, le due società spesso considerate da Wall Street come leader nella corsa all’intelligenza artificiale.

Brad Erickson, analista Internet di RBC Capital Markets, ha dichiarato a Yahoo Finance che la svendita post-utili di Meta (META) è stata una “reazione eccessiva” e ritiene che l'intelligenza artificiale sarà un “motore di trasformazione” per l'azienda.

“Lo compreremo”, ha detto Erickson.

Il rally di molti titoli Mag 7 arriva prima dei risultati chiave di Amazon (AMZN) e Apple (AAPL) della prossima settimana: due rapporti sugli utili che saranno un altro test cruciale per il commercio della tecnologia AI in un contesto di valutazioni in rialzo.

