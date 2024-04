La consulenza sui rollover 401(k) è pronta per un grande cambiamento. questo è il motivo

L’agenzia afferma che tali raccomandazioni potrebbero essere viziate da conflitti di interessi secondo le norme attuali. I rollover sono senza dubbio “l’obiettivo principale” del regolamento, ha affermato Katrina Perichai, avvocato di Stradley Ronon Stevens & Young. “Il Dipartimento del Lavoro non è stato timido al riguardo”, ha affermato Bereshaj, co-presidente del gruppo di governance fiduciaria della società.

I rollover sono comuni, soprattutto per gli investitori pensionistici. Spesso comporta lo spostamento del tuo gruzzolo da un piano di tipo 401 (k) a un IRA. Secondo il Council of Economic Advisers, nel 2022, gli americani hanno trasferito circa 779 miliardi di dollari dai piani pensionistici sul posto di lavoro agli IRA. analisi. Secondo l’ultimo IRS, nel 2020 quasi 5,7 milioni di persone hanno trasferito denaro a un’IRA. Dati. Il numero e il valore di queste transazioni sono aumentati in modo significativo man mano che sempre più baby boomer entrano negli anni della pensione. Nel 2010, ad esempio, secondo l’IRS, circa 4,3 milioni di persone hanno trasferito un totale di 300 miliardi di dollari negli IRA.

La nuova norma del Dipartimento del Lavoro mira a rendere le raccomandazioni di investimento di natura più “fiduciaria”. Un fiduciario è una designazione legale. Ad alto livello, richiede ai professionisti finanziari di fornire consulenza che metta il cliente al primo posto. Gli esperti hanno affermato che hanno il dovere di essere saggi, sinceri e onesti nel fornire consulenza ai clienti e di addebitare tariffe ragionevoli. Molte delle raccomandazioni di estensione odierne non sono soggette a uno standard fiduciario ai sensi dell'Employee Retirement Income Security Act, hanno affermato gli avvocati. READ La corte dà al Dipartimento di Giustizia l'autorità di riaprire le indagini sugli intermediari I funzionari aziendali temono che ciò esponga gli investitori a un conflitto di interessi, in cui la consulenza potrebbe non essere migliore per l’investitore ma far guadagnare ai broker, ad esempio, una commissione più elevata.

Se il passato è indicativo del futuro, possiamo aspettarci milioni di ristrutturazioni ogni anno. Katerina Bereshaj Avvocato presso Stradley Ronon Stevens & Young

Secondo le attuali norme giuridiche, risalenti alla metà degli anni ’70, un agente finanziario deve soddisfare cinque condizioni per essere considerato un agente. Uno di questi fork afferma che sono fiduciari se forniscono consulenza su base regolare, hanno detto gli avvocati. Tuttavia, molte raccomandazioni di estensione non vengono effettuate come parte di un rapporto di consulenza in corso. Invece, spesso si tratta di un evento occasionale, hanno detto gli avvocati. Ciò significa che è “altamente insolito” che l'odierna raccomandazione di proroga sia soggetta a criteri di credito, ha detto Resch. Ma una nuova norma del Dipartimento del Lavoro cambia la situazione. “Secondo questa regola, una consulenza di investimento una tantum per eliminare le attività dal piano innescherebbe uno status fiduciario ai sensi dell'ERISA”, ha affermato Bereshaj, che ha definito il cambiamento un “cambiamento importante”.

Secondo la nuova regola, ci si aspetta generalmente che i consulenti considerino fattori come le alternative di rollover, compresi i pro e i contro di mantenere i soldi in un piano 401(k), ha detto Berisaj. Ad esempio, probabilmente confronteranno le diverse commissioni e spese di un piano di lavoro rispetto a un IRA, nonché i servizi e gli investimenti disponibili in entrambi. Ha aggiunto che forniranno anche alcune informazioni agli investitori prima dell’estensione, come la descrizione delle basi per tale raccomandazione di estensione. READ Musk annuncia il divieto di Twitter di parodie senza nome dopo che le celebrità lo hanno impersonato È probabile che i buoni consulenti facciano uno sforzo onesto per fare ciò che è meglio per i loro clienti, ma si spera che la regola DOL “alzerà il livello a un livello migliore”, ha detto Resch.

“Penso che l’obiettivo del Dipartimento del Lavoro sia incoraggiare una consulenza di qualità superiore, che induca le persone a investire meglio e a costi inferiori”, ha affermato Resch. Tuttavia, molte società finanziarie si oppongono alla necessità del regolamento del Dipartimento del Lavoro. Ad esempio, il regolamento “danneggerà, ad esempio, i risparmiatori pensionistici e la loro capacità di accedere alla guida finanziaria professionale che desiderano e di cui hanno bisogno”, ha affermato Susan Neely, presidente e amministratore delegato dell’American Council of Life Insurers, un gruppo commerciale del settore assicurativo.