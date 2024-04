Chi è Ankur Jain? 8 punti sul miliardario della tecnologia che ha sposato l'ex star della WWE Erica Hammond | Comune

Il miliardario della tecnologia Ankur Jain ha sposato l'ex star della WWE Erica Hammond in un sontuoso matrimonio egiziano tenutosi di fronte alle famose piramidi. I festeggiamenti pre-matrimonio sono stati stravaganti, a partire da un safari di lusso di tre notti da 2.000 dollari a notte in Sud Africa. Secondo quanto riferito, la coppia ha organizzato una festa di quattro giorni per 130 ospiti in Egitto. Ma chi è Ankur Jain?

Ecco 8 punti sul miliardario della tecnologia Ankur Jain:

Il miliardario della tecnologia Ankur Jain sposa l'ex star della WWE Erica Hammond in uno spettacolo egiziano (Ankur Jain su Instagram)

1. Jain si è laureato alla Wharton Business School e ha completato la sua laurea in Scienze ed Economia.

2. Jain è il fondatore e CEO di Bilt Rewards e Kairos. Secondo il suo profilo LinkedIn, Blits Rewards è “il primo grande programma fedeltà che consente agli affittuari di guadagnare punti sull'affitto e costruire un percorso verso la proprietà della casa”. Leggi: Il miliardario tecnologico Ankur Jain sposa l'ex star della WWE Erica Hammond in Egyptian Extravaganza: Private Jets, Pyramids.)

3. Jain fa anche parte della X-Prize Foundation, “un'organizzazione senza scopo di lucro che progetta e ospita concorsi pubblici volti a incoraggiare lo sviluppo tecnologico”. È anche membro del Pacific Council on Foreign Relations.

4. È stato riconosciuto per i suoi vari successi. Ad esempio, nel 2017, è stato nominato Young Global Leader dal World Economic Forum. Nel 2011, la rivista Inc. lo ha nominato Nominata “la ventunenne più connessa al mondo” e Jane ha ricevuto il premio “30 Under 30”. Nel 2012, Jain è stata nominata “30 Under 30: Solution Broker” da The Christian Science Monitor.

5. In precedenza, Jain era vicepresidente dei prodotti di Tinder.

6. Jayne ha incontrato sua moglie, Erica Hammond, nella palestra preferita dalle celebrità Rumble Boxing, dove lavorava come istruttrice di fitness.

7. La coppia ha scelto di celebrare un matrimonio non tradizionale, che non prevedeva torta nuziale, festa di matrimonio e damigelle d'onore.

8. Il matrimonio egiziano di Ankur Jain ed Erica Hammond è stato un evento costellato di stelle. La lista degli ospiti includeva Lance Bass e Michael Turchin, Robin Thicke e April Love Geary, Kevin O'Leary e Linda O'Leary, l'influencer Serena Kerrigan, l'ex governatore del Texas Rick Perry e Anita Perry, insieme a Brian Kelly e molti politici e politici. . Figure imprenditoriali di spicco.

