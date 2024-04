Billie Eilish: l'album Hit Me Hard and Soft ha un piano di rilascio amichevole

Scritto da Mark Savage

Corrispondente musicale della BBC News

4 ore fa

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Eilish aveva già sostenuto il vinile riciclato nel suo secondo album, Happier Than Ever

Billie Eilish ha annunciato i dettagli di quello che probabilmente sarà uno dei suoi più grandi album del 2024.

La star dice che il suo terzo album, Hit Me Hard And Soft, uscirà il 17 maggio, senza singoli anticipati, così i fan potranno ascoltarlo “tutto in una volta”.

Ha inoltre pubblicato un piano di sostenibilità per l'album con l'obiettivo di ridurne l'impatto ambientale.

Le copie in vinile verranno stampate su vinile riciclato o ecologico, con tutti gli imballaggi realizzati con materiali riciclati.

Eilish utilizzerà anche inchiostri grezzi a base vegetale e vernici a base d'acqua. Invece della pellicola termoretraibile, le copertine degli album verranno riciclate e riutilizzate al 100%.

La mossa arriva nel contesto di un boom in corso nelle vendite di vinili, con 5,9 milioni di unità vendute solo nel Regno Unito lo scorso anno.

Ma il vinile è fatto di plastica, che ha un impatto significativo sull’ambiente, e spesso viene confezionato con materiali non riciclabili.

Sulla base di questo calcolo, la dogana del vinile nel Regno Unito ha prodotto 2.700 tonnellate di CO2, senza contare il trasporto e l’imballaggio. Si tratta di un'impronta complessiva di circa 560 persone all'anno.

Eilish, attivista climatica di lunga data, Ha detto alla rivista Billboard Si è sentita obbligata ad affrontare il problema.

“I miei genitori mi hanno sempre tenuto ben informato e molto consapevole del fatto che ogni scelta che facciamo e ogni azione che intraprendiamo ha un impatto da qualche parte o qualcuno, buono o cattivo, e questo mi è sempre rimasto impresso”, ha detto il pluripremiato premio Oscar e Grammy. -vincitore.

“Non posso semplicemente ignorare ciò che so e dedicarmi ai miei affari e alla mia carriera senza fare nulla. Non è così che sono stato cresciuto, o come voglio vivere la mia vita.”

“pioniere”

Greg Cochrane, che ospita il podcast Musica e sostenibilità Sembra un pianoHa descritto l'annuncio della star come un “passo importante”.

Ha detto alla BBC: “Abbiamo già visto esempi di questo tipo di pubblicazioni in precedenza, ma erano generalmente pubblicazioni limitate o lotti più piccoli, o di artisti più piccoli, ma il cambiamento avviene quando si decide la popolarità di un'artista Billie Eilish.” Abbracciare questo – e non solo abbracciarlo, ma essere anche trasparente e onesto riguardo alle ragioni per cui lo fa”.

“Come ogni comunità, la musica ha bisogno di pionieri ed esempi di successo che gli altri possano seguire. Quindi è davvero importante che Billie, i Coldplay e gli altri lo facciano continuando a creare musica ed esperienze che le persone amano.”

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, La star ha ospitato diversi eventi di azione per il clima, denominati “Overheated”, a Londra

L'annuncio di Eilish arriva dopo che la star ha criticato gli artisti che pubblicano più formati di vinile per aumentare le vendite degli album, definendo la pratica “davvero frustrante”.

“Viviamo in un'epoca in cui, per qualche motivo, è molto importante per alcuni artisti realizzare tutti i diversi tipi di vinile e packaging”, ha detto il 22enne. In una precedente intervista Con il cartellone pubblicitario, “questo aumenta le vendite, aumenta i numeri e ti fa guadagnare più soldi”.

Dopo che la madre della cantante, Maggie Byrd, l'ha interrotta per sottolineare che le vendite multiple di vinili “contano ai fini degli album di debutto”, Eilish ha risposto: “Non posso nemmeno dirti quanto sia uno spreco”.

Tuttavia, Eilish pubblicherà otto diverse versioni in vinile di “Hit Me Hard And Soft”. Tuttavia, l'artwork e la tracklist rimarranno gli stessi in ogni uscita, riducendo la richiesta di acquisti multipli.

L’edizione nera standard sarà realizzata in vinile nero riciclato al 100%. Le restanti sette versioni colorate saranno realizzate in Eco-mix o BioVinyl.

L'eco-mix viene creato riciclando gli scarti di altri album, indipendentemente dal colore utilizzato. Questo processo significa che ogni disco sarà unico.

I colori dei singoli LP saranno prodotti utilizzando BioVinyl, che sostituisce il petrolio utilizzato per produrre il cloruro di polivinile con olio da cucina usato riciclato.

BioVinyl aiuta a ridurre le emissioni di carbonio del 90% rispetto agli LP standard mantenendo la stessa qualità del suono.

Inoltre, Eilish produrrà copertine per cassette utilizzando materiali riciclati e la merce del suo tour sarà creata da scarti, poliestere, cotone organico o riciclato e coloranti non tossici.