Il trading con l'intelligenza artificiale ha un problema Jamie Dimon: Brief mattutino

Chiedete a chiunque nel mondo degli investimenti quanto sia importante l’intelligenza artificiale per il proprio business, e pochi potranno dare una risposta migliore di quella che ha detto lunedì Jamie Dimon, CEO di JPMorgan.

“Anche se non conosciamo l’impatto completo o la velocità esatta con cui l’intelligenza artificiale cambierà le nostre attività – o quale impatto avrà sulla società nel suo insieme – siamo fermamente convinti che le conseguenze saranno straordinarie e forse altrettanto trasformative quanto alcune delle principali invenzioni tecnologiche degli ultimi secoli”, Damon Lo scrive nella sua lettera annuale agli azionisti. “Pensate alla macchina da stampa, al motore a vapore, all’elettricità, all’informatica, a Internet, ecc.”

Alcuni analisti hanno indicato nell’intelligenza artificiale l’avvio della “quarta rivoluzione industriale”. I paragoni di Damon sottolineano lo stesso punto, più specificamente.

Per JPMorgan, questo è fantastico.

I vantaggi di questa tecnologia hanno aiutato la più grande banca del paese a gestire la sua ampia rete di clienti e linee di business. Considerata l’interconnessione del sistema finanziario globale, possiamo essere certi che l’azienda non è sola.

Ma il commercio dell’intelligenza artificiale che ha sbalordito gli investitori all’inizio del 2023 non è stato un’improvvisa consapevolezza che le grandi aziende stavano, o avrebbero usato, applicazioni di intelligenza artificiale in massa.

Invece, come ha sostenuto lo scorso anno Dan Hawley di Yahoo Finance, il lancio di ChatGPT da parte di OpenAI ha reso tangibile per i consumatori l’idea di una tecnologia di gestione dei dati a livello aziendale.

L’intelligenza artificiale non si limita più ad aiutare ingegneri o sviluppatori a ordinare migliaia di righe di codice o centinaia di comandi alla ricerca di un problema, di un’inefficienza o di un errore.

Ora, tu o io potremmo richiamare un'interfaccia e chiederle di scrivere una canzone per noi, ad esempio, su un giornalista economico che cerca di scrivere una newsletter in scadenza sull'opinione di Jamie Dimon sull'intelligenza artificiale.

Rendere l’intelligenza artificiale tangibile per i consumatori ha consentito un lavoro di ricerca redditizio per le grandi aziende tecnologiche. Il compito della ricerca è visualizzare gli annunci.

Combinando gli aspetti economici delle società di pubblicità digitale mirate con il ciclo di investimento che ha rimodellato il conto economico di aziende come Nvidia (NVDA), non è difficile capire perché il mercato azionario è rimasto bloccato su questo argomento.

Tuttavia, una volta superata questa esplosione iniziale di entusiasmo, il boom dell’intelligenza artificiale assomiglia meno a una rivoluzione e più a decreti esecutivi nei prossimi anni.

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nella “quarta rivoluzione industriale” è entusiasmante. Ma Marc Benioff ha utilizzato questo quadro nel 2017, lo stesso anno in cui Dimon stesso ha fatto riferimento per la prima volta all’intelligenza artificiale.

“Da quando l’azienda ha iniziato a utilizzare l’intelligenza artificiale più di dieci anni fa, e ne ho parlato per la prima volta nella mia lettera agli azionisti del 2017, abbiamo notevolmente ampliato la nostra organizzazione basata sull’intelligenza artificiale”, ha scritto Dimon, aggiungendo che l’azienda ora impiega più di 2.000 persone. su questa zona.

“Abbiamo utilizzato attivamente l’intelligenza artificiale predittiva e l’apprendimento automatico [machine learning] “Da anni – e ora abbiamo oltre 400 casi d’uso nella produzione in aree quali marketing, frode e rischio – stanno portando sempre più valore aziendale reale nelle nostre attività e funzioni”, ha aggiunto Damon.

Il ciclo pubblicitario dell’IA che supera la sua copertura non rende questa tecnologia un rullo compressore per la categoria della consulenza. In realtà, suggerisce il contrario.

Gli investitori sono meno preoccupati di ciò che accade oggi e più entusiasti delle possibilità di domani. Evidenziare eventuali crepe nel commercio dell’intelligenza artificiale potrebbe dire meno sui limiti percepiti del potenziale della tecnologia e più sui benefici che si stanno realizzando oggi.

