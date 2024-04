U-Conn. La squadra ha sopraffatto Purdue con la potenza del basket

GLENDALE, Arizona – Alla fine, il miglior giocatore di basket del college non è rimasto abbastanza a lungo per ascoltare il tenore di Freddie Mercury. Tra il corno finale e lo scoppio dei coriandoli non è mai salito sul palco di legno duro costruito in tutta fretta. Nessuno gli ha regalato una maglietta con la scritta “CHAMPS” a grandi lettere in grassetto.

Mentre il montaggio di “One Shining Moment” veniva trasmesso sui grandi schermi della State Farm Arena, Zach Eddy non era in campo, tenendo i colori della sua squadra sopra tutti quei piccoli pezzi di carta. Quindi il grande giocatore non poteva vedere il suo più grande risultato al rallentatore, ambientato nella jam di ritorno al passato preferita del basket universitario. Invece quel ricordo speciale appartiene alla più grande squadra di basket di sempre. I giochi a volte vanno così. Forse anche la maggior parte delle volte.

Più di ogni altro sport di squadra, il basket vive del talento individuale. Le stelle solitarie ispirano intrighi. Ci fanno sedere e prendere atto. E le superstar credono che questo mantenga buone probabilità di cinque contro uno. Una notte come lunedì arriva e manda in frantumi la convinzione che vincere sia impossibile senza una superstar.

Da qualche parte nello spogliatoio della Purdue siede Eddie, la sua stagione si è conclusa con una delusione e lo attende una pioggia solitaria. Nel frattempo, i Connecticut Huskies erano impegnati a cambiarsi in campo. Sulle loro nuove maglie si legge: “Campioni nazionali di basket maschile 2024” – quella parola più prominente di ogni altra.

Non c'è da stupirsi che la più grande stella del gioco non abbia mai lasciato lo stadio indossando una di quelle belle magliette nuove. L'allenatore degli Huskies Don Hurley lo aveva previsto durante il suo discorso di anteprima ai suoi giocatori.

“Siamo la migliore squadra del paese”, ha detto Hurley a Ernie Johnson di Turner dopo la vittoria per 75-60 della sua squadra. “Purdue è chiaramente la seconda migliore squadra del paese.”

Vince la squadra migliore. E la squadra vinse il suo secondo campionato consecutivo, diventando l'ottava squadra maschile della divisione I della NCAA a compiere l'impresa. Forse ancora più interessante è l'U-Con. Per farlo dovevo passare attraverso l'uomo più dominante nei circoli universitari.

In questa stagione, Eddie ha giocato con gli antagonisti quasi come una strana Caitlin Clarke. Mentre devastava il gioco femminile con la sua capacità di tirare da una distanza oscena, ha dato uno sguardo più attento alla squadra maschile con il suo telaio da 7 piedi e 4 e 300 libbre. Non commettere errori, una solida squadra della Purdue ha circondato Edey: i Boilermakers si sono classificati al secondo posto nella nazione con una percentuale di tre punti. Edee ha sostenuto tutta la stagione mentre Purdue è arrivata a 40 minuti dal suo primo titolo nazionale. Tuttavia, le caldaie non erano abbastanza grandi per essere al livello del Connecticut. Molte superstar del college del passato possono simpatizzare.

Mentre Danny Manning era un fenomeno soprannaturale che portò al titolo una modesta squadra del Kansas nel 1988, “Reggie and the Miracles” non ebbe altrettanto fortuna a Georgetown. Williams, un All-American, ha portato il perdente Hoyas a vincere titoli Big East consecutivi, ma non quelli più grandi. Anche se la matricola Carmelo Anthony ha fornito una potenza da star ai campioni nazionali di Syracuse del 2003, Tim Duncan ha vinto i premi Naismith e Wooden, ma il Kentucky ha accumulato la sua squadra di Wake Forest negli Elite Eight durante l'ultimo anno.

Per ogni Manning e 'Melo, ci sono molti più Marbury: giocatori straordinari il cui talento non può sostenere un roster completo.

Lunedì Eddy ha segnato 37 punti – sicuramente i migliori – ma i suoi compagni di squadra sono appassiti in un brutto momento. La guardia titolare Fletcher Lower è andata a zero per la prima volta nella sua carriera. Gli altri due titolari, Lance Jones e Trey Coffman-Wren, hanno segnato nove punti. E questa squadra della Purdue è stata efficiente tutto l'anno, finendo con una sola tripla: il totale più basso in una partita per il titolo nazionale dal 2011.

“Sapevamo che avrebbe ottenuto i suoi punti. Aveva bisogno di 25 tiri per ottenere 37 punti”, ha detto la guardia degli Huskies Tristan Newton di Eddie. “Questo è il piano di gioco, controllare le guardie”.

O per meglio dire: proteggi tutti coloro che non si chiamano ED e vinci la partita. Ecco perché Hurley – e non la sua talentuosa controparte, Matt Painter – si è divertito a posare per le foto con il trofeo. Smetteva di masticare la gomma solo quando era il momento di mantenere un sorriso, come fece quando chiese a Jim Calhoun una foto sul palco. Il programma ora conta sei titoli nazionali, per lo più vinti da questi due uomini.

Alla domanda su dove sia adesso Hurley, l'ex star del Connecticut Rudy Kay ha detto: “Calhoun è la nostra capra”.

“[But] La nuova generazione, beh, la daremo a Hurley”, ha detto Charlie Villanueva, che vinse il titolo con Calhoun nel 2004.

Da quando è arrivato nel Connecticut, Hurley ha creato un progetto per un'era di basket universitario con un mix di valori della vecchia scuola e un attacco innovativo. È il figlio di un allenatore e un ragazzo di Jersey City. Durante il processo di reclutamento, Hurley dice che non bacia il terrier – ovviamente, non ha usato quella parola, ma qualcun altro. Non è sempre così ansioso di deviare dal fidato percorso del successo quando vede le luci al neon lampeggiare sopra una recluta a cinque stelle.

Il Connecticut, chiaramente, ha giocatori d'élite. Dopo il titolo dell'anno scorso, gli Huskies hanno firmato una delle prime cinque classi di reclutamento. Hurley, tuttavia, dice che sta cercando "il nostro tipo di persone". Caso in questione: Stephen Castle, un McDonald's tutto americano la cui radiosa potenza Hurley non poteva ignorare. Lunedì sera è partito lentamente, ma pochi minuti dopo aver commesso un fallo offensivo alla fine del primo tempo, Cassel si stava facendo strada tra una folla di corpi per un suggerimento su un tiro sbagliato. Al successivo possesso di Purdue, Castle ha intercettato un passaggio interno, quindi si è sporto oltre la linea laterale per rimanere all'interno del limite. Due giocate di successo non costituiscono un highlight, ma il tipo di giocate di Hurley, da parte di uno dei suoi ragazzi.

Sebbene Castle alla fine abbia superato la sua media di 15 punti, non era il solo. Quattro titolari degli Huskies hanno raggiunto la doppia cifra, sollevando la domanda più grande della serata: quale è inarrestabile: il due volte giocatore nazionale dell'anno alto 7 piedi e 4? Oppure è una violazione dell’equilibrio grande quanto l’estetica?

U-Conn è un campione consecutivo perché la risposta è “B.”

“Una cosa che ho sempre detto di questa squadra è che è diversa dalle altre squadre perché era ben bilanciata”, ha detto Villanueva.

Lunedì sera, Villanueva ha indossato con orgoglio il suo U-Con. Maglietta dell'allume di basket. Ha festeggiato su un campo ricoperto di coriandoli con Ray Allen, Richard Hamilton, Emeka Okafor e molti altri Huskies che hanno avuto una lunga carriera nell'NBA. Ma Villanueva non si è voltato indietro e non ha adottato la mossa OG di paragonare i nuovi ragazzi alla sua stessa squadra, una tattica che ha elogiato il passato. Come gli altri alunni presenti, Villanueva ha semplicemente riconosciuto la grandezza di questi Huskies, una squadra che svela la bellezza degli sport di squadra.

“Potrebbe essere AK, DC, Tristen. C'erano ragazzi diversi ogni sera e ciò che è veramente una squadra: non dipendono da un giocatore. O due giocatori”, ha detto Villanueva, usando i soprannomi iniziali degli studenti del secondo anno Alex Garaban e Donovan Klingen. “Questi sono un gruppo di ragazzi che non sai mai chi porteranno.”