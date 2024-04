La dipendenza “insolita” di Jared Kushner dai fondi esteri sciocca gli altri investitori

Donald Trump; Ivanka Trump; Jared Kushner Chip Somodevilla/Getty Images

Tecnicamente, non sarebbe accurato affermare che tutto il denaro investito a Jared Kushner da quando ha lasciato la Casa Bianca provenga da fonti straniere, come i governi con cui ha lavorato mentre era al servizio dell’ex presidente Donald Trump. Il numero reale è quello che hai detto New York Times Martedì le donazioni erano “solo” al 99% e la stragrande maggioranza dei 3 miliardi di dollari raccolti finora proviene da governi autoritari.

È un accordo – in cui Kushner sfrutta le relazioni stabilite mentre suo suocero era presidente – che dà almeno l’impressione di scorrettezza. Anche questo è lontano dalla norma, dicono gli esperti.

Nel 2022, appena sei mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita Investiti 2 miliardi di dollari Nella neonata società di private equity di Kushner, nonostante i sospetti tra i dipendenti del fondo che il genero di Trump abbia poca esperienza nel settore. Kushner ha anche accettato investimenti da fondi statali in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti.

Kushner, che non esclude di lavorare in una seconda amministrazione Trump, ha a sua volta investito parte di quel denaro in un’impresa straniera, annunciando il mese scorso un progetto immobiliare da 500 milioni di dollari in Serbia, nella stessa località che lo stesso Trump aveva cercato in precedenza. Costruire un albergo di lusso.

J. Robinson West, un ex funzionario dell'amministrazione Reagan che ha parlato con il Times, ha detto che c'erano una serie di cose “insolite” nei rapporti d'affari di Kushner dopo la Casa Bianca.

“Molte persone lasciano il governo e diventano lobbisti o avviano società di consulenza”, ha detto. Ma nessuno che ricordassero aveva ricevuto così tanti soldi, così rapidamente, da governi stranieri, specialmente da quelli per cui avevano lavorato mentre lavoravano per un presidente.

“Penso che sia giusto dire che lo spirito del servizio pubblico e George Marshall e Robert Lovett – quei giorni sono finiti”, ha detto.

Steve Ratner, un analista economico che dirige lui stesso una società di investimento, Commento Non ha mai visto una società americana di private equity così dipendente dal cambio estero. “Questo è straordinario e senza precedenti”, ha detto a MSNBC, “non ho mai visto nulla di simile prima”.