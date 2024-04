La guerra tra Israele e Hamas: Netanyahu si impegna a invadere Rafah “con o senza accordo”

Tel Aviv, Israele (AFP) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è impegnato martedì a lanciare un'incursione nella città di Gaza, nel sud della Striscia di Gaza. RafaCentinaia di migliaia di palestinesi stanno cercando rifugio per sfuggire alla guerra che va avanti da quasi sette mesi, in un momento in cui i negoziati per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas sembrano prendere slancio.

Le dichiarazioni di Netanyahu sono arrivate ore fa Il segretario di Stato americano Anthony Blinken Sarebbe dovuto arrivare in Israele per portare avanti i colloqui di tregua – che sembrano essere uno dei negoziati più seri tra Israele e Hamas dall’inizio della guerra. L’accordo mira a liberare gli ostaggi, fornire sollievo alla popolazione ed evitare l’attacco israeliano a Rafah e il potenziale danno ai civili.

Netanyahu ha detto che Israele entrerà a Rafah, che secondo Israele è l'ultima roccaforte di Hamas, indipendentemente dal fatto che venga raggiunto un accordo di tregua per liberare gli ostaggi. Le sue dichiarazioni sembrano mirate a compiacere i suoi partner di governo nazionali, ma non è chiaro se avrebbero avuto qualche impatto su un eventuale accordo raggiunto con Hamas.

Netanyahu ha affermato, secondo una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio, “L’idea di fermare la guerra prima di raggiungere tutti i suoi obiettivi è impensabile”. Ha aggiunto: “Entreremo a Rafah ed elimineremo lì le brigate di Hamas, con o senza un accordo, per ottenere una vittoria globale”.

Gli Stati Uniti hanno ripetutamente affermato che si opporranno all’operazione Rafah finché Israele non presenterà un piano credibile per evacuare e proteggere circa 1,5 milioni di persone che cercano rifugio lì.

Blinken, che ha parlato in Giordania prima di recarsi in Israele, ha detto che “l’attenzione” ora è sul miglioramento della situazione umanitaria e sul raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco che riporterà gli ostaggi israeliani in patria. Ha detto che Israele ha presentato una “proposta forte” e ha invitato Hamas a rispondere.

“Niente più ritardi. Basta scuse. Ora è il momento di agire”, ha affermato “Vogliamo vedere questo accordo integrato nei prossimi giorni”.

Netanyahu sta subendo pressioni da parte dei suoi partner nel governo affinché non vadano avanti con un accordo che potrebbe impedire a Israele di invadere Rafah. Il suo governo potrebbe essere minacciato se accettasse l’accordo perché i membri più intransigenti del governo hanno chiesto un attacco a Rafah.

Martedì, Netanyahu ha incontrato uno di questi partner, il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, secondo l'ufficio del ministro, il quale ha detto che Netanyahu gli ha promesso che “Israele entrerà a Rafah, ha promesso che non fermeremo la guerra e ha promesso che non ci sarà guerra”. essere un affare sconsiderato.

Con più della metà della popolazione di Gaza, pari a 2,3 milioni Rifugio a RafahLa comunità internazionale, compreso il più grande alleato di Israele, gli Stati Uniti, ha messo in guardia Israele da qualsiasi attacco che possa mettere in pericolo i civili.

Netanyahu avrebbe tenuto un discorso martedì Forum Tikva, un piccolo gruppo di famiglie di ostaggi che differisce dal gruppo principale che rappresenta le famiglie dei prigionieri israeliani. Il forum ha indicato che preferirebbe vedere Hamas schiacciato a causa della libertà dei suoi cari. La maggior parte delle famiglie e dei loro sostenitori manifestano in migliaia ogni settimana per un accordo che riporti gli ostaggi in patria, affermando che dovrebbe avere la precedenza sull’azione militare.

La coalizione di Netanyahu è composta da partiti religiosi estremisti nazionalisti e conservatori, e i critici del leader israeliano affermano che il suo processo decisionale durante la guerra è stato guidato da considerazioni politiche e non da interessi nazionali, cosa che Netanyahu nega. Il suo governo potrebbe crollare se uno dei partiti contrari all’accordo si ritirasse, uno scenario che Netanyahu cercherà di evitare dato che il suo sostegno è diminuito nei sondaggi d’opinione dall’inizio della guerra, anche se ha visto un leggero aumento graduale.

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, a capo del partito estremista sionista religioso, ha dichiarato lunedì di voler “l’annientamento totale” dei nemici di Israele, con evidente riferimento ad Hamas, in una parte registrata delle sue osservazioni in occasione di un evento che segna la fine del Festa della Pasqua ebraica. Che è stato trasmesso dai media israeliani.

“Non puoi fare metà del lavoro”, ha detto.

Secondo un funzionario egiziano e i media israeliani, l’attuale accordo in discussione, mediato da Stati Uniti, Egitto e Qatar, prevederebbe il rilascio di decine di ostaggi in cambio di una cessazione dei combattimenti per sei settimane come parte di una fase iniziale. Verranno rilasciati anche centinaia di prigionieri palestinesi detenuti da Israele, compresi alcuni che scontano lunghe condanne.

Blinken, che stava incontrando i leader regionali in Arabia Saudita e Giordania prima di arrivare a Tel Aviv più tardi martedì, ha esortato Hamas lunedì ad accettare l’ultima proposta, definendola “molto generosa” da parte di Israele.

Ma rimane un punto critico su ciò che accadrà dopo. Hamas ha chiesto garanzie che l'eventuale rilascio di tutti gli ostaggi porrebbe fine all'attacco israeliano a Gaza, durato quasi sette mesi, e al ritiro delle sue forze dalla Striscia devastata. Israele ha offerto solo una lunga pausa e si è impegnato a riprendere la sua offensiva non appena si concluderà la prima fase dell’accordo. La questione ha ripetutamente ostacolato gli sforzi dei mediatori durante mesi di colloqui.

La guerra è scoppiata tra Israele e Hamas perché… Un raid senza precedenti il ​​7 ottobre nel sud di Israele I militanti hanno ucciso circa 1.200 persone, la maggior parte delle quali civili, e hanno rapito circa 250 ostaggi. Israele dice che i militanti sono presenti Tiene ancora circa 100 ostaggi E i resti di più di altri 30.

La guerra a Gaza ha portato all’uccisione di oltre 34.000 palestinesi. Secondo le autorità sanitarie locali. La guerra ha sfollato circa l'80% dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza dalle loro case, ha causato una distruzione diffusa in molte città e paesi e ha provocato lo sfollamento nel nord di Gaza. Fino all'orlo della fame.

___

Lee ha riferito da Amman, Giordania.

Segui la copertura di AP sulla guerra https://apnews.com/hub/israel-hamas-war