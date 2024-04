Gli screenshot suggeriscono che TikTok sta eludendo le commissioni dell'App Store di Apple

Crediti immagine: Anatolij Sizov /Getty Images

TikTok potrebbe vendere l'App Store per risparmiare sulle commissioni. Secondo nuove scoperte, l'app di social video di proprietà di ByteDance offre ad alcuni dei suoi utenti un collegamento a un sito Web per acquistare monete utilizzate per dare mance ai creatori digitali. In genere, queste monete vengono acquistate tramite acquisto in-app, che richiede una commissione del 30% pagata ad Apple.

Questa funzionalità potrebbe essere nascosta alla maggior parte degli utenti, in base alla progettazione o perché è visibile solo agli utenti di un determinato gruppo, ad esempio tester o utenti che spendono molto. In ogni caso, chi ha accesso alla nuova opzione vede una schermata che lo invita a “ricaricarsi” – cioè ad acquistare più monete – tramite tiktok.com. Sebbene questi screenshot siano stati scoperti all'interno dell'app iOS dal tipster di TechCrunch David TeslerNon è chiaro quanti utenti TikTok lo stiano visualizzando o quando o come venga visualizzato.

Tesler afferma che l'opzione di acquisto sul web è stata offerta a un account che aveva precedentemente acquistato una grande quantità di monete.

In alcuni casi, gli utenti vedranno una schermata con un messaggio come “Prova a ricaricare su tiktok.com per evitare costi di servizio in-app” seguito da un collegamento “Prova ora”. Altre volte, potrebbero vedere un pop-up che dice “Prova a ricaricare su tiktok.com” insieme a un altro messaggio sul potenziale risparmio. Questa opzione dice “Puoi risparmiare sulle commissioni di servizio e accedere ai metodi di pagamento più diffusi”, seguita da un grande pulsante rosso “Prova ora” o da un'opzione meno evidente che dice “Non mostrare più”.

Gli utenti che seguono il collegamento fornito vengono indirizzati al sito Web per acquistare monete: tiktok.com/coin. Attraverso questa visualizzazione web, possono pagare utilizzando una varietà di metodi, tra cui Apple Pay, carte di debito o di credito. Il sito Web ricorda agli utenti che gli acquisti effettuati direttamente tramite TikTok consentiranno loro di risparmiare circa il 25% “con commissioni di servizio di terze parti inferiori”.

Sul web, gli utenti possono acquistare pacchetti di monete che vanno da 70 a 17.500 monete, o anche inserire un importo personalizzato (superiore). Tuttavia, i pacchetti di monete in-app sono disponibili a partire da 20 monete e fino a 16.500 senza alcuna opzione per un importo personalizzato.

Ciò potrebbe indicare che TikTok mostra collegamenti Web solo agli utenti che in genere acquistano lotti più grandi di monete alla volta.

Sebbene Apple abbia iniziato a consentire a sviluppatori di app selezionati di aggiungere collegamenti ai loro siti Web dall’interno dell’app nel 2022, il caso d’uso era limitato. Le uniche app idonee a fornire queste linee per la “gestione dell’account” sono quelle che Apple chiama app “reader” – o quelle che forniscono l’accesso a contenuti digitali a pagamento come funzione principale. (Pensa: Netflix, non Facebook.) Inoltre, le app che scelgono di utilizzare il diritto al collegamento esterno non possono offrire acquisti in-app tramite l'App Store. È una situazione o/o.

Poiché TikTok offre alla maggior parte dei suoi utenti anche la possibilità di acquistare tramite acquisti in-app, sembra che non aderisca alle regole di autorizzazione dei collegamenti esterni anche se gli fosse concessa un'eccezione (il che sarebbe sorprendente).

TikTok e Apple al momento non hanno risposto alle richieste di commento. Aiuto TikTok documentazione About Coins afferma che è disponibile per l'acquisto e la ricarica tramite App Store e Google Play su dispositivi mobili.

Tesler maschio Che quando Fortnite ha incluso un'opzione per indirizzare gli utenti sugli acquisti in-app da Apple, Apple ha bandito l'app dall'App Store. Non è chiaro quale azione Apple intraprenderà contro TikTok ora, data l’attuale politica attorno all’app con sede a Pechino.

Nel 2020, Fortnite è stato rimosso dall'App Store per un'interfaccia simile che offriva agli utenti la possibilità di bypassare gli acquisti in-app di Apple. pic.twitter.com/LLcilXEUQb – David Tesler (@getdavenow) 30 aprile 2024

L'attuale destino di TikTok negli Stati Uniti è incerto, poiché il presidente Biden ha ora firmato un disegno di legge per vietare l'app. Tuttavia, la società ha dichiarato che intende combattere il divieto in tribunale, come ha già fatto sotto il presidente Trump. Biden aveva inizialmente interrotto gli sforzi per vietare l’app fino a quando un nuovo disegno di legge bipartisan non fosse stato approvato dalla Camera e dal Senato.