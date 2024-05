Sonos presenta le nuove cuffie Ace!

Sonos ha annunciato ufficialmente… Cuffie Sonos Ace, segnando la loro prima incursione nel mercato delle cuffie. Sonos è noto per le sue soluzioni e il suo ecosistema di altoparlanti domestici wireless, in particolare con i prodotti Apple, e mira a offrire lo stesso valore, qualità e facilità d’uso delle sue nuove cuffie Ace premium. I clienti Sonos si chiedevano da tempo quando l’azienda avrebbe creato le proprie cuffie, e finalmente è arrivato. Abbiamo avuto la fortuna di dare un primo sguardo esclusivo a queste nuove cuffie e non ci hanno deluso. Ecco tutto quello che devi sapere!

Driver personalizzati da 40 mm in ciascun auricolare

Otto microfoni per la cancellazione del rumore e chiamate telefoniche chiare

Supporta audio spaziale e Dolby Atmos

Cancellazione attiva del rumore e modalità Aware

Suono senza perdite tramite Bluetooth e con una connessione USB-C cablata

Equalizzatore regolabile nell’app Sonos

Cuscinetti auricolari rimovibili magneticamente

Fino a 30 ore di durata della batteria con modalità ANC/Aware attiva

Supporta la ricarica rapida, ottieni 3 ore di ascolto con una ricarica di 3 minuti

Bluetooth5.4

Controlli fisici e tattili

Due colori diversi: nero e bianco tenue

Elenco di specifiche potenti Sonos Ace I cavalletti lo mettono immediatamente davanti a concorrenti come Bose QC Ultra, Sony WH1000XM5 e AirPods Max. Il set di funzionalità, i materiali di costruzione e l’integrazione dell’ecosistema Sonos sono ciò che distinguerà davvero le cuffie Ace dalle altre in questa categoria.

Definire le caratteristiche

Ho avuto la fortuna di poter provare velocemente il prodotto, quindi questa non è affatto una recensione completa (rimanete sintonizzati per quella all’inizio di giugno). Ma volevo condividere con voi alcune delle mie prime impressioni su… Sonos Ace. Tre aspetti principali delle cuffie hanno attirato la mia attenzione.

Qualità di costruzione

Mentre lo provavo, ho avuto una buona idea delle dimensioni, del peso e delle scelte dei materiali che sono state fatte per questo prodotto Sonos Ace. Hanno raggiunto un ottimo equilibrio tra mantenerlo abbastanza leggero e aggiungere alcuni materiali di alta qualità come l’acciaio inossidabile per farlo sembrare il più pregiato possibile. Con un peso di soli 312 g, Sonos Ace è circa 70 g più leggero degli AirPods Max e si adatta comodamente alla testa grazie ai padiglioni auricolari e all’archetto in memory foam.

Sonos ha inoltre deciso di utilizzare veri controlli tattili sui padiglioni auricolari in modo che gli utenti possano interagire facilmente con le cuffie senza doverle guardare. Sono un grande fan dei pulsanti tattili rispetto ai pulsanti a sfioramento. Infine, hanno aggiunto un lato modulare a queste cuffie con cuscinetti auricolari rimovibili per una facile sostituzione quando necessario.











Qualità del suono

La mia reazione iniziale al suono di queste cuffie è stata di immersione. Ancora una volta, questo è dopo una rapida demo di 10 minuti dedicata alle cuffie, ma suonava comunque alla grande. L’ANC era di prim’ordine, insieme al tracciamento della testa, risultando in un’esperienza di ascolto epica. Anche il volume è diventato piuttosto alto, il che è stato ottimo per quelle tracce con bassi pesanti. Ascolterò sicuramente un’ampia gamma di musica, podcast e altri media per vedere fino a che punto posso spingermi.

L’unica cosa che non ho potuto testare sono stati i microfoni dedicati per le telefonate e le riunioni su Zoom. Voglio vedere come reagiscono i microfoni in diversi scenari, come le telefonate in una stanza tranquilla rispetto a un marciapiede affollato di una città.











Caratteristiche dell’ecosistema

È qui che penso che Sonos abbia un vantaggio. Sonos sviluppa il suo ecosistema da anni con prodotti come Sonos One, altoparlanti Arc, Move 2 e altri. Quindi, se possiedi qualcosa come Sonos Arc, puoi sfruttare appieno funzionalità come il passaggio dell’audio della TV dalla soundbar alle cuffie e una nuova funzionalità chiamata TrueCinema. Abbiamo avuto modo di provare TrueCinema ed è stata un’esperienza unica. Puoi passare l’audio da Arc ad Ace, che imiterà una configurazione home theater multicanale e lo farà molto bene.

La combinazione di Sonos Arc, Sonos Ace e HDMI eARC creerà una straordinaria configurazione home theater. Potrò usare il mio Sonos Ace per ascoltare i miei film con una qualità sorprendente senza disturbare nessuno, e potrò usarlo anche con la mia Xbox, anch’essa collegata al mio Arc.

Altre note

Ci sono alcuni altri aspetti di Sonos Ace da considerare:

Non esiste una classificazione IP ufficiale. Penso che resisterà alla pioggia leggera o al sudore, ma non lo considero impermeabile. Li testerei in un ambiente di palestra per vedere se si sentono abbastanza caldi o comodi per questo scenario.

Per quanto riguarda l’esperienza TrueCinema, sarà disponibile dopo il lancio tramite un aggiornamento dell’app Sonos. Verrà lanciato prima con Sonos Arc, per poi passare a Beam Gen 1 e 2 e Ray.

A differenza della maggior parte dei prodotti audio Sonos, Sonos Ace si connette tramite Bluetooth e non Wi-Fi.

Ogni Sonos Ace include una custodia piatta in tinta, un cavo da USB-C a USB-C e un adattatore jack da 3,5 mm.











Prezzi e disponibilità

IL Sonos Ace Noi siamo Disponibile per il preordine da Sonos E Amazzonia Ad oggi per $ 449 USD. Come ho già detto, sono disponibili in due diverse opzioni di colore: nero e bianco tenue (personalmente preferisco il bianco tenue). Nella confezione troverai una custodia da trasporto rigida piatta colorata, un cavo da USB-C a USB-C e un adattatore da USB-C a 3,5 mm. Sonos Ace sarà completamente disponibile per l’acquisto il 5 giugno.

Fateci sapere cosa ne pensate. Pagheresti per le nuove cuffie Sonos Ace? Sei già cliente Sonos? Di cosa sei più entusiasta? Assicurati di iscriverti al nostro sito Canale Youtube Per vedere la nostra recensione completa quando verrà rilasciata!