“L’organizzazione della gara è un po’ uno scherzo” – rispondono i corridori e mettono in dubbio la sicurezza al Giro d’Italia dopo una partenza farsesca

I corridori hanno criticato gli organizzatori del Giro d’Italia nella confusione e nella rabbia che circondano la farsesca partenza della tappa 16 a Livigno che, a causa delle condizioni meteorologiche estreme, è stata costretta a cambiare percorso e rinviare la gara.

Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), quarto assoluto nella classifica generale, li ha descritti come “dinosauri” nella sua intervista pre-gara, in linea con la protesta dei corridori secondo cui le salite e discese previste del passo Umbrail erano congelate e le condizioni nevose erano troppo pericolose e non vale la pena rischiare nel ciclismo moderno.

Il suo connazionale Luke Plab (Jaiko Alala) ha avuto parole simili, definendo gli organizzatori “un po’ uno scherzo” in vista della nuova partenza prevista a Lhasa. La frustrazione era palpabile nella voce di Plab, mentre si chiedeva come fosse possibile che le decisioni fossero state lasciate così tardi nonostante le chiamate dei corridori all’inizio della gara.

“Penso che questa sia probabilmente una delle gare peggio organizzate, e sono onesto. Questo non accadrebbe mai nel 99% delle altre situazioni”, ha detto O’Connor. Eurosport.

“È un peccato che siamo nel 2024 e che abbiamo dinosauri che non vedono il lato umano delle cose.”

Inizialmente i corridori si sono riuniti dopo essere partiti dal comprensorio sciistico e attraversare in modo neutrale il tunnel Munt la Schera, scegliendo invece di dirigersi con i veicoli della squadra alla nuova località di partenza di Lasa.

Ciò è avvenuto dopo che gli organizzatori pensavano di aver raggiunto un accordo con le squadre per partire da Livigno nonostante il maltempo, ma i corridori, dopo aver votato all’unanimità a squadre per accorciare la tappa nei giorni precedenti, hanno deciso di prendere posizione e di non partecipare.

“Ad essere onesti, organizzare la gara è uno scherzo. Abbiamo parlato come sindacato dei corridori ed eravamo tutti insieme nel nostro voto ma non hanno voluto ascoltare”, ha detto Plab. Eurosport.

“È successo una settimana o quattro giorni fa quando abbiamo parlato del tempo e loro non volevano parlare con noi in quel momento o prendere in considerazione alcuna considerazione.

“È davvero frustrante come piloti. Vogliamo lavorare con loro. In realtà tre giorni fa abbiamo detto che è qui che dovremmo partire e correre ma ci hanno detto di no. Solo ora che tutto questo è finalmente successo lo ascoltano, noi siamo qui adesso e va bene, ma il modo in cui siamo arrivati ​​qui e il modo in cui le cose si sono evolute non è abbastanza buono.

O’Connor ha continuato a sfidare il direttore di gara del Giro Mauro Vegni a testare lui stesso le condizioni dopo che gli organizzatori hanno cercato di trovare un compromesso e hanno lasciato la decisione fino all’ultimo minuto, dovendo addirittura rinviare la gara di oggi.

“Mi piacerebbe vederlo nella nostra posizione, salire sulla moto e iniziare la tappa e vedere la sua risposta dopo quelle due ore”, ha detto O’Connor.

“Spero che possa sperimentarlo perché avrà un’idea di cosa sia realmente invece di accendere il clima nella sua macchina e dire che è fantastico da guardare per la gente.”

Con evidente frustrazione a seguito di una dichiarazione rilasciata dal CPA, il sindacato dei corridori ha rivelato che il gruppo ha votato al 100% come squadra per non contestare il passaggio Umbrail e voleva percorrere una tappa abbreviata. Plab si chiedeva se ci si prendesse davvero cura della sicurezza dei passeggeri.

“Penso che il modo in cui la situazione è stata gestita ieri e ogni mattina sia stato molto deludente”, ha detto Plabb. “Ed è difficile per i piloti capire davvero cosa pensano di quale sia la nostra sicurezza perché di certo non credo che oggi la nostra sicurezza venga presa in considerazione”.

O’Connor è rimasto altrettanto sconcertato dalla spinta dell’organizzatore a percorrere parte della tappa come al solito con il tempo pessimo di Livigno che evidenziava cosa sarebbe successo quando avrebbero salito il Passo Umbrail di quasi 2.500 m.

“Voglio ancora correre la tappa ma non voglio percorrere più di 2.500 metri. Ci sono già cinque gradi e piove a dirotto e a 2.500 sta già nevicando”, ha detto O’Connor. “Penso che sia chiaro che devi solo iniziare con un tocco in meno e finire, hai ancora una gara da fare, hai ancora una finale da percorrere.

La tappa 16 è stata accorciata a 118,4 chilometri della corsa, con partenza da Lhasa, nel nord Italia, e direzione del luogo di arrivo originale di Santa Cristina Valgardina (Monte Panna).

