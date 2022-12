La serie Final Fantasy Pixel Remaster in arrivo su PS4 e Switch nella primavera del 2023

Square Enix sarà rilasciato Final Fantasy Pixel Remaster serie PlayStation 4 E il converte Nella primavera del 2023, l’azienda annunciare.

Fantasia finale IE il Fantasia Finale IIE il Fantasia finale IIIE il Final Fantasy IVE il Fantasia finale VE il Final Fantasy VI Sarà disponibile singolarmente o insieme come pacchetto. standard eFantasia finale Le edizioni fisiche “35th Anniversary Edition” saranno disponibili anche nel giorno e nella data del lancio digitale, esclusivamente tramite Negozio SquareEnix. Le quantità per entrambi saranno limitate.

Ottieni i dettagli di seguito.

Le quantità sono limitate, quindi ordina ora per evitare di perderti.

Il Pixel Remaster Versioni delle prime sei Fantasia finale I giochi sono attualmente disponibili solo per PC, iOS e Android. Fantasia finale IE il Fantasia Finale IIE il Fantasia finale III Lanciato il 28 luglio 2021, seguito da Final Fantasy IV L’8 settembre 2021, Fantasia finale V Il 10 novembre 2021 e Final Fantasy VI Il 23 febbraio 2022.

Ecco una panoramica di ciascun gioco, tramite Square Enix:

Fantasia finale

Questo è il gioco dal nome ridicolo che ha dato il via a tutto. Prendi il controllo dei Guerrieri della Luce, in un viaggio per sconfiggere quattro demoni e riportare la pace nel mondo.

Molti degli elementi della serie che abbiamo imparato a conoscere e ad amare fanno il loro debutto qui in questo primissimo capitolo: un mondo enorme pieno di mistero, alcuni mostri iconici e quella fantastica colonna sonora.

Fantasia Finale II

Il secondo gioco della serie introduce un nuovo mondo, nuovi personaggi e qualcosa che sarebbe diventato un marchio di fabbrica della serie: l’innovazione.

La storia si concentra sul conflitto tra l’ostile Impero di Palamecia e la resistenza dei ribelli. Un piccolo gruppo di eroi è tutto ciò che si frappone tra il mondo e la rovina.

Fantasia Finale II Mostra la volontà degli sviluppatori di spingersi oltre i propri limiti e provare cose nuove. Ad esempio, invece di attenersi al prevedibile, il gioco presenta un sistema di padronanza in cui i personaggi aumentano in abilità con armi e abilità man mano che vengono utilizzate.

Curiosità: cioè Fantasia finale Il gioco che ha fatto conoscere al mondo i chocobo! Questa è un’eredità.

Fantasia finale III

Quando l’oscurità cala e porta via la luce della terra, quattro giovani eroi vengono scelti dai cristalli per intraprendere un emozionante viaggio attraverso una terra vasta e ostile.

Questa voce della serie acclamata dalla critica è stata creata con un sistema di carriera flessibile, che consente ai personaggi di cambiare ruolo in combattimento in qualsiasi momento. Molti degli articoli più famosi Fantasia finale È iniziato anche qui: ad esempio, è stato il primo a introdurre le invocazioni, inclusi i pilastri della serie Bahamut e Shiva!

Final Fantasy IV

Final Fantasy IV Offre una delle storie più ricche e potenti della serie. È pieno di personaggi e scenari che i fan adorano ancora oggi.

È incentrato sul cavaliere oscuro Cecil, che si ritrova privato della sua posizione e del suo rango quando mette in dubbio gli ordini sempre più fastidiosi del suo re. Quando viene inviato in una semplice missione di consegna con il suo amico Ken, gli orribili eventi che seguono mandano lui e un gruppo di alleati in un incredibile viaggio di tradimento, amore e redenzione.

Questo è il primo gioco a presentare il sistema Active Time Battle (ATB), che combina elementi a turni e in tempo reale per creare combattimenti strategici dal ritmo serrato.

Fantasia finale V

Scienziato Fantasia finale V È sull’orlo della distruzione perché i cristalli elementali che portano vita e prosperità alle terre hanno perso il loro potere.

L’unica speranza risiede in quattro eroi: Bartz, la principessa Lena del castello, il cavaliere pirata e il misterioso Gallov. Spinti insieme dal destino, si mettono in missione per salvare il pianeta stesso.

oltre a migliorare il sistema ATB, Fantasia finale V Espande in modo significativo le tue scelte strategiche attraverso un sistema di lavoro notevolmente ampliato, che ti consente di personalizzare i tuoi personaggi con 22 diversi lavori.

Final Fantasy VI

Final Fantasy VI È un gioco amato sia dai fan che dalla critica.

Grazie in parte alla sua fantastica posizione e storia. È ambientato in una terra in cui la magia è scomparsa e l’umanità si è invece rivolta al ferro, alla polvere da sparo, al vapore e ad altre tecnologie.

In effetti, sarebbe più accurato dire che la magia è per lo più sparita: la giovane donna che è stata ridotta in schiavitù dall’impero del male esercita ancora il potere. Quando ti imbatti in un potente essere antico chiamato esper, inizia una catena di eventi che avrà conseguenze disastrose.