L’ex quarterback dei Patriots definisce la squadra “una delle più stupide” che abbia mai visto dopo la disastrosa sconfitta contro i Raiders

Patrioti del New England Gli annunciatori radiofonici non riuscivano a credere a quello che è successo negli ultimi secondi della sconfitta all’ultimo secondo della squadra contro i Las Vegas Raiders domenica sera.

Bob Sochi stava facendo il play-by-play e l’ex quarterback dei Patriots Scott Zolak stava facendo il commento per 98.5 The Sports Hub con sede a Boston. Zolak potrebbe aver fatto la citazione per parlare di ciò che tutti i fan dei Patriots stavano pensando in quel momento Chandler Jones Segna il vincitore del gioco.

“Questa potrebbe essere una delle squadre più stupide che abbia mai visto”, ha detto Zolak.

Il gioco è andato giù in questo modo.

Con la partita in parità a 24 a testa, il running back dei Patriots Ramondry Stephenson ha trovato un buco nella secondaria dei Raiders. Ma invece di scivolare o lasciarsi interferire con un pareggio che potrebbe passare ai tempi supplementari, Stephenson ha deciso che voleva giocare dal nulla.

I Raiders stordiscono i Patriots con un tocco difensivo inaspettato

Stephenson ha restituito la palla al ricevitore largo Jacoby Myers. Il ricevitore largo ha preso la palla e ha tentato di rilanciarla verso il quarterback dei Patriots Mack Jones. Invece, la corsa in avanti è passata mentre Chandler Jones stava aspettando la palla.

Chandler Jones ha gestito Mack Jones e ha segnato il touchdown vincente allo scadere del tempo.

“Collettivamente hanno commesso molti errori e rinunciato ad alcune grandi giocate che hanno fatto la differenza nel gioco”, ha detto l’allenatore dei Patriots Bill Belichick dopo la partita.

Il I predoni sono entrati La partita è 0-4 quando si è in vantaggio in doppia cifra nel tempo – la prima squadra almeno dal 1930 a perdere quattro volte in una stagione quando si era in vantaggio in doppia cifra nel tempo. La squadra ha risposto con un paio di touchdown negli ultimi 37 secondi per vincere la partita.

