Draft dei 49ers Dominick Bonnie: come si inserisce, selezione del grado e informazioni sullo scouting

I San Francisco 49ers hanno scelto la guardia del Kansas Dominick Bonnie con l'86esima scelta nel terzo round del Draft NFL di venerdì.

I tifosi della squadra desideravano qualcuno che potesse proteggere Brock Purdy e finalmente lo hanno ottenuto con Puni, che ha giocato sia come placcaggio sinistro che come guardia sinistra per i Jayhawks. La velocità di Bonney – una lenta corsa di 40 yard di 5,35 secondi – suggerisce che la guardia potrebbe essere il suo posto nella NFL, e L'atletaIl danese Brugler lo ha valutato come tale. Era il quinto miglior playmaker di Brugler nel draft.

I 49ers hanno scambiato otto posti per acquisire Bonnie, inviando la loro scelta del terzo round (n. 94) e della scelta del quarto round (n. 132) ai Philadelphia Eagles per prenderlo.

Bonnie è al 56° posto nella classifica delle 300 grandi aziende più grandi stilata da Dane Brugler. Ecco cosa Brugler ha detto di lui nella sua guida annuale al Draft NFL:

“Bony corre con i piedi e dirige i difensori nel gioco di corsa con una mentalità offensiva, ma è calcolato per apportare modifiche in frazioni di secondo in movimento. Sebbene abbia alcune limitazioni nello spazio come blocca passaggi, gioca con potenza e mobilità per rispondere a diversi tipi di giunchi.

“In generale, Bony avrà difficoltà a piegarsi in vita o a sollevare il pad, ma gioca grande e forte e manda un messaggio forte con le mani pur mantenendo il controllo attraverso il contatto. Può giocare in contrasto, se necessario, ma proietta meglio come playmaker o centro della American National Football League.

Nick Baumgardner classifica la selezione

È un po' sorprendente che Pony sia arrivato fin qui. L'ex stella del Kansas è una prospettiva di guardia / conduttore che ha ottenuto molti lavori di protezione dei passaggi al college, ma si traduce bene anche nella guardia. Un ragazzo grosso (33 braccia 3/8, 10 mani 1/8), Bonnie deve assicurarsi di essere coerente con la sua curva, specialmente se rimane fuori, ma qui c'è molto potenziale. Magari anche all'interno del centro.

grado: B+

Come si adatta

È possibile che i Bonnies possano spodestare l'attuale John Feliciano come guardia destra in questa stagione. Ma probabilmente servirà come riserva nel 2024 e poi passerà al ruolo di titolare la prossima stagione. Feliciano ha firmato solo per la stagione in corso, mentre anche la guardia sinistra Aaron Banks diventerà un free agent a marzo.

Bonnie ha ricevuto un addestramento incrociato come placcaggio, guardia e centro in Kansas, suggerendo che può essere sfruttato in qualsiasi di quelle posizioni. Ha iniziato 13 partite come guardia sinistra nel 2022 e 12 come guardia sinistra la scorsa stagione e non ha permesso un licenziamento in nessuna di quelle gare.

Effetto principiante

Puni è un'altra scelta al draft che ha giocato molti scatti al college. Ha avuto 18 partenze nel Missouri centrale e altre 25 in Kansas. Per Brugler era noto per il suo comportamento calmo e costante in Kansas, e ha resistito bene – in varie posizioni, incluso quello di centro – al Senior Bowl di gennaio. A 24 anni, è anche un po' più vecchio del debuttante medio.

I 49ers non hanno bisogno che abbia un ruolo importante nel 2024, ma le caratteristiche di cui sopra indicano qualcuno che potrebbe essere in grado di assumersi ulteriori responsabilità da titolare.

Effetto del grafico di profondità

Feliciano è andato forte alla fine della stagione 2023 e sarà difficile da sostituire come guardia destra, soprattutto considerando che la maggior parte dell'esperienza universitaria di Bonney è stata sul lato sinistro. Tuttavia, Bonnie probabilmente riceverà ripetizioni fuori stagione in entrambe le posizioni di guardia e avrà la possibilità di essere il miglior giocatore di riserva in entrambe le posizioni. Se continuerà a fare progressi, potrebbe assumere un ruolo da titolare per tutta la stagione.

Potrebbero anche scegliere…

I 49ers devono ancora trarre vantaggio dalle profonde linee di sangue che attraversano il draft. Si pensava che fossero i favoriti per il fratello minore del ricevitore della Rice, Christian McCaffrey, che è andato ai leader di Washington con la scelta finale al terzo turno. Nel frattempo, il figlio di Jerry Rice, il ricevitore della USC Brenden Rice, sarà ancora disponibile all'inizio del Day 4.

I 49ers potrebbero anche aggiungere un altro tight end. Theo Johnson della Penn State e Jared Wiley della TCU rimangono nel consiglio.

Valutazione rapida

Dopo aver superato uomini di linea offensivi nei primi due round, i 49ers ne hanno ottenuto uno versatile nel terzo round a Bonnie. Sebbene non abbia avuto il miglior tempo di corsa sulle 40 yard, Kyle Shanahan ha detto che il suo tempo di navetta di 4,4 secondi è stato eccezionale per una squadra che vuole che i suoi uomini di linea interni sparino.

L'esperienza di Bonnie in tutte e cinque le posizioni della linea offensiva potrebbe tornare utile se i 49ers dovessero subire un'ondata di infortuni nel 2024. Tuttavia, il suo futuro sembra essere quello di playmaker, sia sul lato destro che se Aaron Banks non riceverà un aiuto. secondo contratto, a sinistra.

