I funzionari affermano che la navicella spaziale Boeing Starliner non effettuerà ancora missioni speciali

Boeing afferma che potrebbe iscrivere astronauti privati ​​per le future missioni Starliner, ma per ora l’attenzione è rivolta alla NASA.

La compagnia è in gran parte concentrata sul volo della prima missione Starliner della NASA con astronauti a bordo, ha detto ai giornalisti giovedì (25 aprile) il responsabile del programma spaziale Mark Nappi. Questa missione, il Crew Flight Test (CFT), vedrà gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Sonny Williams lanciati nello spazio a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance entro il 6 maggio.

“Lui lei [CFT] “Questa è davvero tutta la nostra attenzione a questo punto”, ha detto Nappi durante una teleconferenza dall'area di lancio del Kennedy Space Center della NASA vicino a Orlando. Successivamente, Boeing si assicurerà di avere abbastanza veicoli spaziali prodotti per i futuri voli degli astronauti della NASA, che dovrebbero essere sei o sette.

Ha aggiunto che i voli privati ​​sono una possibilità, ma non sono una preoccupazione al momento poiché stanno costruendo i voli della NASA in vista del potenziale ritiro della Stazione Spaziale Internazionale nel 2030. “Abbiamo tutto il tempo per pensare a cosa succederà dopo”, Nappi aggiunto.

La decisione di Boeing contrasta con quella dell'altra compagnia privata che invia astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale: SpaceX.

Tre anni dopo il ritiro dello Space Shuttle nel 2011, SpaceX e Boeing hanno entrambi ricevuto contratti dalla NASA per effettuare missioni commerciali con equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel 2014, quando furono annunciati i contratti, il contratto dell'equipaggio commerciale della Boeing per lo Starliner valeva 4,2 miliardi di dollari, rispetto ai 2,6 miliardi di dollari di SpaceX.

SpaceX ha inviato la sua prima missione di prova alla Stazione Spaziale Internazionale nel 2020 e da allora ha effettuato altri 11 voli spaziali sul complesso: otto missioni semestrali per la NASA e tre missioni di circa due settimane per la compagnia di astronauti privata Axiom Space.

Axiom è in realtà solo un'entità privata che utilizza la navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX. Nel 2021, ad esempio, il miliardario e pilota privato di Shift4 Jared Isaacman è volato nell’orbita terrestre con tre civili in una missione nota come Inspiration4. Isaacman successivamente acquistò altre tre missioni Crew Dragon per una serie speciale di tre missioni nota come Programma Polaris. Il primo del trio, Polaris Dawn, potrebbe volare con Isaacman e altri tre già quest'anno e sarà dotato del primo veicolo spaziale commerciale.

La troupe di Inspiration4 posa all'interno della Dragon Crew Dome sullo sfondo della Terra. Da sinistra: il miliardario Jared Isaacman, Christopher Semperowski, Sian Proctor e Hayley Arsenault. (Credito immagine: Ispirazione4)

Nonostante tutte queste missioni speciali effettuate con SpaceX, i funzionari Boeing hanno affermato che stanno lottando per trovare un business case per le missioni degli astronauti privati ​​perché il mercato è ancora molto piccolo e incerto. Le missioni degli astronauti privati ​​”non sono al livello di maturità in cui posso includerle in qualsiasi tipo di business case e dire sì, questo è qualcosa che ci farà superare l'ostacolo”, ha affermato John Shannon, vicepresidente dei sistemi di esplorazione della NASA. , Lo ha detto al Washington Post in ottobre.

Oltre a ciò, diversi problemi tecnici con lo Starliner dal 2019 hanno costretto Boeing ad assorbire 1,4 miliardi di dollari in costi imprevisti.

I problemi dello Starliner hanno ritardato la CFT di quattro anni. Il primo volo senza equipaggio di un veicolo spaziale verso la Stazione Spaziale Internazionale nel 2019 non è riuscito a raggiungere la sua destinazione. Dopo dozzine di riparazioni, un secondo volo di prova senza astronauti si è agganciato in sicurezza alla ISS nel 2022. Il CFT è stato ulteriormente ritardato nel 2023 dopo che sono stati scoperti problemi critici con i paracadute, insieme al nastro infiammabile P213 della navicella.

Steve Stich, direttore del Commercial Crew Program della NASA, ha detto ai giornalisti durante la stessa teleconferenza giovedì di essere rimasto colpito dalle soluzioni sistemiche che Boeing ha fornito per questi problemi.

“L’intero team della NASA, Boeing, United Launch Alliance e tutti gli appaltatori hanno svolto un lavoro straordinario superando innumerevoli problemi per ottenere la certificazione, arrivando a questo punto oggi”, ha affermato Stitch.

Wilmore e Williams, entrambi ex piloti collaudatori della Marina degli Stati Uniti, sono arrivati ​​ieri al KSC per continuare la quarantena e prepararsi per il lancio del CFT. L'obiettivo è condurre un controllo completo del veicolo spaziale e di tutti i sistemi, compreso un ampio sorvolo manuale e testare procedure di emergenza come l'accensione dei pannelli solari, per aiutare a certificare lo Starliner per missioni di sei mesi.

Se il volo CFT andrà come previsto, la prima missione operativa (Starliner-1) volerà non prima dell’inizio del 2025, per una durata di sei mesi. Questo equipaggio comprende Mike Finke della NASA, Scott Tingle della NASA e Joshua Kutric dell'Agenzia spaziale canadese.