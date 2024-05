Gli esseri umani dell’età della pietra un tempo cercavano rifugio nelle caverne dei tubi di lava

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie di scoperte affascinanti, progressi scientifici e altro ancora.





Le persone che vivevano nella penisola arabica migliaia di anni fa scendevano sulla terraferma quando volevano combattere il caldo. Secondo un recente studio, probabilmente si fermarono lì mentre si spostavano tra oasi e praterie, per poi addentrarsi in vasti tunnel sotterranei dove scorreva lava fusa milioni di anni fa.

Gli archeologi hanno scoperto che a partire dall’età della pietra, i pastori neolitici scesero e occuparono questi vasti tunnel, noti come tubi di lava. L’aria fresca del sottosuolo avrebbe fornito tregua dal sole e dal vento e per migliaia di anni gli esseri umani si rifugiarono con il loro bestiame nei tunnel. I ricercatori hanno riferito sulla rivista il 17 aprile che i pastori hanno lasciato oggetti e immagini scolpite nelle pareti rocciose Un vantaggio.

Nel campo lavico di Harrat Khaybar, a circa 78 miglia (125 chilometri) a nord di Medina in Arabia Saudita, c’è un sistema di tunnel chiamato Umm Jarsan, che è il più lungo della regione. Gli scienziati non hanno ancora confermato l’età della lava che ha formato questo sistema, ma A Studio del 2007 È stato suggerito che abbia circa 3 milioni di anni. Umm Jarsan si estende per oltre un miglio (circa 1,5 km), con passerelle alte fino a 39 piedi (12 m) e larghe fino a 148 piedi (45 m).

Gli archeologi di Umm Jarsan hanno recentemente trovato ossa di animali risalenti a un periodo compreso tra 400 e più di 4.000 anni e resti umani di età compresa tra 150 e circa 6.000 anni. Il gruppo di ricerca ha trovato anche pezzi di stoffa, pezzi di legno intagliato e dozzine di strumenti di pietra, la prima prova che gli esseri umani utilizzano i tunnel da almeno 7.000 anni.

“Da precedenti rapporti sapevamo che nel sito erano conservati fossili”, ha affermato l’autore principale dello studio. Dottor Matthew Stewartricercatore presso l’Australian Research Centre for Human Evolution presso la Griffith University in Australia.

“Tuttavia, non ci aspettavamo di trovare prove della presenza umana sotto forma di arte rupestre, manufatti in pietra, strutture in pietra e ceramiche”, ha detto Stewart alla CNN via e-mail. “Le persone hanno utilizzato e occupato questi tubi di lava per migliaia di anni, mentre la maggior parte della ricerca nella penisola arabica si concentra sui siti di superficie, i siti sotterranei come Umm Jarsan offrono un enorme potenziale per colmare alcune lacune nei dati”.

Ha detto che questa scoperta evidenzia l’importanza di Umm Jarsan e di altri tunnel per comprendere la diffusione umana nella regione Guglielmo CharlotArcheologo presso il Centro nazionale francese per la ricerca scientifica. Nel complesso, la conoscenza del clima antico e degli esseri umani nell’Arabia nordoccidentale è limitata, “in particolare durante la fase di transizione tra il Neolitico e l’inizio del secondo millennio”, ha affermato Charlox, che studia antichi siti in Arabia Saudita ma non è stato coinvolto nel nuovo studio. . ricerca. .

In questo periodo la popolazione locale si stabilì attorno alle oasi di recente formazione; L’emergere di questi rifugi nel deserto determinerà i modelli di migrazione umana nella regione per migliaia di anni, ha affermato via e-mail. “Mi sembra che il principale contributo di questo innovativo e importante progetto di ricerca sia quello di evidenziare l’uso a lungo termine – e forse l’occupazione temporanea – di questo tipo di grotta, rimasto non studiato, e il suo enorme potenziale, in particolare per la comprensione contesti ecologici antichi”.

Per quasi 15 anni, Stewart e i suoi colleghi hanno raccolto prove dell’antica vita umana nella penisola arabica, principalmente da siti intorno a depositi lacustri, ha detto Stewart. Circa 400.000 anni fa, periodi umidi ricorrenti saturavano di precipitazioni i deserti arabi. Durante le fasi della “Arabia Verde”, laghi e stagni abbondavano e il paesaggio fioriva con una vegetazione lussureggiante, portando a ondate di esseri umani in migrazione che si diffondevano attraverso l’Asia sud-occidentale, Stewart e altri ricercatori hanno riferito in precedenza nella rivista. natura.

Ma l’ultima fase dell’Arabia verde risale a circa 55.000 anni fa, e gli aspri ambienti desertici non corrispondono alle prove archeologiche. Stewart ha osservato che mentre gli strumenti di pietra sono ben conservati nei deserti aridi, le ossa e altri materiali organici si decompongono e distruggono facilmente dall’abrasione e dal caldo e dal freddo estremi, lasciando poco ai ricercatori da interpretare.

“A tal fine, nel 2019 abbiamo deciso di indagare sui luoghi sotterranei dove i materiali e i sedimenti organici potrebbero essere meglio conservati”, ha affermato.

Quindi gli studiosi hanno rivolto la loro attenzione a Umm Jarsan. Una mappa del sito è stata precedentemente disegnata dal Saudi Geological Survey un report È stato descritto nel 2009 come un rifugio per animali selvatici come volpi, lupi, uccelli e serpenti. I depositi di ossa nei tunnel includevano parti di un cranio umano che all’epoca si stima avesse circa 4.000 anni. Ma fino al 2019, gli archeologi non avevano studiato da vicino il sistema di tunnel, ha detto Stewart.

“Siamo stati in grado di datare le ossa e i sedimenti degli animali, il che ci ha detto che le persone iniziarono ad occupare la grotta 7.000 anni fa e forse 10.000 anni fa”, ha detto Stewart.

Rispetto ad altri siti in cui un tempo vivevano gli esseri umani, la quantità di materiale archeologico a Umm Jarsan era “estremamente piccola”, suggerendo che le persone visitassero i tunnel come rifugi temporanei piuttosto che viverci permanentemente, hanno riferito gli autori dello studio.

In un altro tunnel vicino a Umm Jarsan, i ricercatori hanno trovato 16 pannelli di arte rupestre incisa. Le incisioni sembrano essere scene di pascolo, con esseri umani che indossano strumenti in piedi accanto ad animali domestici come cani, mucche, capre e pecore. Altre incisioni mostravano animali con corna molto arcuate simili a quelle dello stambecco. Tuttavia, secondo lo studio, questi animali con le corna potrebbero rappresentare una razza diversa di capra domestica. I soggetti e le vernici delle sculture indicano che esse risalgono a un periodo regionale noto come età calcolitica (ca. dal 4500 al 3500 aC), che precedette l’avvento dell’età del bronzo.

“Collessivamente, i reperti archeologici nel sito e nel paesaggio circostante dipingono un quadro dell’uso ripetuto del tubo lavico di Umm Jarsan nel corso di migliaia di anni”, ha detto Stewart. Il sito – che si trova lungo una nota rotta migratoria dei pastori dell’età del bronzo – “potrebbe essere servito come punto di sosta, un luogo di rifugio protetto dagli elementi”.

Stewart ha aggiunto che questa prova senza precedenti della presenza umana negli antichi tunnel di lava arabi evidenzia come le persone si siano adattate a vivere in paesaggi aridi, e ulteriori indagini a Umm Jarsan e in altri tunnel di lava promettono di aggiungere ulteriori dettagli.

“Questi siti hanno un enorme potenziale per colmare alcune delle lacune negli archivi naturali e culturali che rimangono nella documentazione archeologica araba”.

Mindy Weisberger è una scrittrice scientifica e produttrice di media il cui lavoro è apparso su Live Science, Scientific American e How It Works.