L’attore de Il Trono di Spade è morto all’età di 74 anni

televisione





È morto Ian Gilder, meglio conosciuto per il suo ruolo di Kevan Lannister in Game of Thrones. Aveva 74 anni.

Il marito di Gilder, il collega attore Ben Daniels, ha condiviso la notizia straziante Instagram Martedì.

Daniels, 59 anni, ha rivelato che Gilder soffriva di cancro del dotto biliare da dicembre.

Ian Gilder interpreta Kevan Lannister in Il Trono di Spade. HBO

“È con grande tristezza e con il cuore spezzato in un milione di pezzi che lascio questo post per annunciare la scomparsa del mio caro marito e compagno di vita Ian Gilder”, ha iniziato Daniels nel suo post.

L’attore britannico, che ha smesso di lavorare quando suo marito si è ammalato, ha detto che la coppia non si aspettava che Gilder morisse “così rapidamente” a causa della “terribile malattia”.

L’omaggio di Ben Daniels a Ian Gilder su Instagram Instagram / @bendaniesss

“Era la mia roccia assoluta e siamo stati partner per oltre 30 anni”, ha scritto Daniels. “Se non stavamo insieme, ci parlavamo ogni giorno. Era uno degli esseri umani più gentili, generosi e amorevoli.”

“Onestamente non so cosa farei senza di lui al mio fianco”, ha aggiunto Daniels del suo defunto partner. “Era fantastico e ci mancherà tantissimo”.

Gilder e Daniels stanno insieme dal 1983.

Si sono incontrati sul set della commedia britannica “Entertaining Mr. Sloane”.

Ben Daniels e Ian Gilder alla 31esima edizione dei Critics’ Circle Theatre Awards il 3 aprile 2022 Dave Bennet/Getty Images

Gilder ha interpretato Kevan Lannister nelle prime sei stagioni di Game of Thrones.

Kevan era il fratello di Tywin Lannister (Charles Dance) e lo zio di Cersei Lancer (Lena Headey), Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) e Tyrion Lannister (Peter Dinklage).

Il personaggio è stato ucciso insieme a molti altri, tra cui Margaery Tyrell, Loras Tyrell e l’Alto Passero, quando Cersei ha fatto saltare in aria il Grande Tempio di Baelor a macchia d’olio nel finale della sesta stagione.

Diana Rigg e Ian Gilder in “Il Trono di Spade”.

Ian Gilder nella serie britannica “Poirot” ITV/Shutterstock

Gilder ha iniziato a recitare negli anni ’70 e ha lavorato fino a quando gli è stato diagnosticato un cancro.

Oltre a “Il Trono di Spade”, ha avuto ruoli in serie popolari come “EastEnders”, “Doctor Who” e “His Dark Materials”.

Gilder apparirà nelle prossime stagioni di “Intervista col vampiro” e “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”.











Carica altro…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}