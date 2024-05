“Ho la gola ancora irritata”: Harvey Smith di Redfall riflette sulla fine di Arkane Austin

Harvey Smith, co-direttore di Redfall, ha parlato dei suoi 16 anni presso Arkane, “una piccola azienda fondata nel 1999 da sei ragazzi francesi in una stanza”.

Il suo lungo thread su X, ex Twitter, segue la notizia di ieri secondo cui Microsoft sta chiudendo diversi studi Bethesda, incluso Arkane Austin dopo aver sviluppato lo sparatutto cooperativo Redfall.

Smith ha lavorato presso Arkane per 16 anni dopo essere diventato co-direttore creativo insieme al presidente della società Rafael Colantonio nel 2008. Ha lavorato a film come Dishonored e Prey. Colantonio ha lasciato l’azienda nel 2017 e ha fondato WolfEye Studios.



Per vedere questo contenuto abilita i cookie di targeting.

Gestisci le impostazioni dei cookie

Telegiornale: dove vanno i giochi di supereroi dopo che il servizio di streaming vacilla?Guarda su YouTube

“Che posto. Sono passati 16 anni per me. Apprezzerò sempre alcuni giochi. Molto orgoglioso della squadra e della cultura. Non esiste un posto perfetto, ma ci siamo preoccupati molto e ci siamo impegnati”, ha detto Smith.

“Il mio pensiero ora è quello di aiutare la mia amata squadra ad assumere nuovi ruoli, in seguito. Abbiamo distribuito giochi insieme, giocato insieme e superato insieme la pandemia e molteplici uragani psicologici. Quindi il mio impegno è orientato a far sì che ciò accada.”

Riflettendo sul periodo trascorso presso Arkane, Smith ha sottolineato le forti amicizie formatesi nello studio oltre al semplice fatto di essere colleghi di lavoro.

“Ieri, mentre facevamo le valigie e ci controllavamo a vicenda, ho trascorso un po’ di tempo con le persone che hanno preso parte alla realizzazione di Redfall, Dishonored 1 e Prey, sì, ma prima di Deus Ex, Ultima e innumerevoli altri giochi che hanno lasciato un segno.” segnalo su di me”, ha detto Smith.

“Dico questo e probabilmente lo capisci: questo non include nemmeno i mondi profondi e vasti creati e le esperienze che abbiamo avuto nei giochi, nei giochi da tavolo e nei giochi di ruolo nel corso degli anni.

“Gli studi prosperano grazie a questo, e alcuni degli stessi creatori giocano a D&D, Magic e altri da decenni insieme. Alcuni dei nostri migliori lavori, in effetti, ahah. E spesso è carburante per i nostri fuochi creativi.”

Ha continuato: “Su e giù, sì. Ma sicuramente capisci che le cose stanno così (se sei fortunato, ahah). Non darò mai per scontato il numero di persone che vogliono fare qualcosa che commuova le persone, e vince premi. E molti creatori ci giocano.” I contenuti in ogni campo lavorano duramente per raggiungere questo obiettivo.

“Spero che tutti siano molto fortunati.”

Alcune note sui pilastri.

Che posto. Per me sono passati 16 anni. Alcuni giochi li amerò sempre. Molto orgoglioso della squadra e della cultura. Nessun posto è perfetto, ma abbiamo prestato molta attenzione e ci siamo impegnati. – Harvey Smith (@Harvey1966) 8 maggio 2024

Per vedere questo contenuto abilita i cookie di targeting.

Gestisci le impostazioni dei cookie



L’argomento di Smith è un promemoria emotivo delle persone dietro i giochi, che ora sono le più colpite dalle decisioni di Microsoft.

“Il Lione alla fine diventerà una centrale elettrica”, ha detto Smith, “È guidato da alcune persone che mi sono molto care, alcune delle quali mi hanno preceduto nelle curve, alcune delle quali ho fatto del mio meglio per potenziarle fin dall’inizio perché sentivo che era così. il loro talento brucia.”

“Ho risposto alle persone che mi contattavano giorno e notte, e la cosa continua. Gli amici e i colleghi rispettati sono i migliori. Ma ancora una volta, anche il numero di persone che adorano i giochi e dicono cose straordinarie è molto alto.” . Semplicemente essere umile. Vi amo tutti.”

“Ho fatto un sacco di chiamate ieri. Ho stabilito contatti e pianificato. Ho ancora mal di gola. Il nostro staff è davvero eccezionale. E molti di loro, come molti colleghi, stanno facendo di tutto. Spero che le circostanze cambino presto.”

Alla fine, Smith ha concluso: “Sopportiamo queste cose perché ci preoccupiamo delle persone e del business. E quando si uniscono, come una grande relazione o un grande lavoro creativo, questo è letteralmente lo scopo dell’esistenza”.

Smith è tra molti altri all’interno di Arkane e Bethesda, e in tutto il settore, ad esprimere il proprio pensiero sulla decisione di Microsoft di chiudere Arkane Austin, Tango Gameworks e Alpha Dog.

Secondo quanto riferito, Arkane Austin ha lavorato a un importante aggiornamento per Redfall “fino a poco tempo fa” per introdurre una modalità offline, nonché un tanto atteso Hero Pass che ora non verrà rilasciato.