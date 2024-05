Chris Mason: Un’altra defezione dei Tory feriti a favore del Labour

Le divisioni non accadono spesso.

O almeno non lo fanno in tempi normali.

Non c’è da stupirsi che prima dell’inizio delle interrogazioni al primo ministro si sia parlato del fatto che Sir Keir Starmer voleva parlare di piccole traversate in barca nella Manica.

Le defezioni sono sorprendenti per Westminster, un luogo tribale.

Serve come stimolo morale per il partito del nuovo arrivato e come indebolimento del partito che il deputato ha lasciato, soprattutto quando passa dal governo al principale partito di opposizione.