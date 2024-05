Benvenuto sul tappeto rosso in Serbia per il cinese Xi Jinping

didascalia dell’immagine, Il presidente serbo Aleksandar Vucic (secondo da destra) e sua moglie Tamara Vucic danno il benvenuto al presidente cinese Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan a Belgrado

autore, Guy Delaney

azione, BBC News, Belgrado

6 ore fa

Le bandiere rosse partono dall’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado e corrono lungo l’autostrada che porta al centro della capitale serba.

È il modo della Serbia di dimostrare di essere orgogliosa della sua “amicizia di ferro” con la Cina e di dare il benvenuto a Xi Jinping a Belgrado.

Presso la Porta della Città Ovest, comunemente nota come Torre Jenex, un’intera torre è ricoperta dai colori nazionali della Cina.

C’è un cartellone pubblicitario per il produttore cinese di elettrodomestici Hisense, che l’anno scorso ha aperto una fabbrica di frigoriferi a Valjevo, nella Serbia occidentale.

In alcune parti d’Europa, i programmi di viaggio del presidente cinese potrebbero aver suscitato perplessità. Dopotutto, non capita spesso che la Serbia si trovi a far parte di un tour di tre tappe di un leader internazionale di tale statura.

Ma negli ultimi anni la Serbia ha approfondito i suoi legami con la Cina mentre continua a negoziare la sua adesione all’Unione europea.

È probabile che Xi approfitti della sua visita per evidenziare le sue critiche alla NATO. La sua visita coincide con il 25° anniversario dell’attacco aereo statunitense all’ambasciata cinese a Belgrado. In un editoriale apparso sul quotidiano serbo Politika il presidente ha chiarito che l’entusiasmo per l’incidente è ancora alto.

"Non dobbiamo mai dimenticare", ha scritto. "Il popolo cinese apprezza la pace, ma non permetterà mai che una storia così tragica si ripeta".

Questo tipo di retorica risuona in Serbia, dove la maggior parte delle persone si oppone all’adesione alla NATO. Questo è un fattore chiave per cui questa tappa del tour europeo di Mr G ha perfettamente senso.

fonte dell’immagine, Oliver Bunick/Bloomberg didascalia dell’immagine, La campagna di bombardamenti della NATO del 1999 aveva lo scopo di cacciare le forze serbe dal Kosovo.

Anche i collegamenti d’affari sono un fattore. I due paesi hanno firmato un accordo di libero scambio lo scorso anno, costruendo un “partenariato strategico globale” nel 2016, l’anno della precedente visita di Xi in Serbia.

Afferma che la Cina è ora la principale fonte di investimenti diretti esteri (IDE) in Serbia. Il suo ambasciatore Li Ming afferma che Hisense ne offre 20.000 insieme alla società mineraria Jijin e al produttore di pneumatici Linglong.

Le statistiche commerciali delle Nazioni Unite collocano infatti la Cina al quinto posto nella lista degli investimenti esteri diretti, dietro Germania, Italia, Stati Uniti e Russia.

Tuttavia, gli investimenti cinesi attirano l’attenzione e probabilmente aumenteranno. La Serbia ha consegnato i suoi primi treni elettrici ad alta velocità cinesi. Alla fine circoleranno con materiale rotabile di fabbricazione svizzera sulla ferrovia Belgrado-Budapest, che è in fase di ricostruzione con competenza e finanziamenti cinesi.

Questo è solo l’inizio. Il ministro serbo delle infrastrutture, Goran Vesic, ha dichiarato che i partner cinesi lavoreranno anche sulle altre infrastrutture, tra cui le strade, i ponti, i tunnel e le fogne. “C’è davvero molto spazio per la cooperazione con le aziende cinesi”, ha detto all’emittente nazionale serba RTS.

Non c'è da stupirsi che il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, abbia intenzione di presentare personalmente alla sua controparte cinese alcuni dei migliori vini che il suo paese ha da offrire durante una cena in onore di Xi.

fonte dell’immagine, Reuters/Aurelien Morissard didascalia dell’immagine, Xi Jinping si è goduto una giornata piovosa sui Pirenei alla fine del suo viaggio in Francia

Vucic ha detto alla televisione centrale cinese che i vini serbi “non sono così costosi”, sottolineando che entro i prossimi cinque anni il vino serbo non sarà soggetto ai dazi d’importazione in Cina. [those] in Francia” e che credeva che a Xi “apprezzerebbero” le sue scelte.

Potrebbe essere una frecciatina gentile a Emmanuel Macron, che ha ospitato Xi nella prima tappa del suo tour europeo. L’offerta del presidente francese è una bottiglia di cognac Remy Martin Louis XIII, che a Belgrado frutterà la maggior parte dei 5.000 euro.

Nell’offensiva del fascino è incluso anche un viaggio sui Pirenei, per addolcire le richieste di Macron e del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di garantire un commercio più equilibrato con l’Europa e influenzare il presidente russo Vladimir Putin a porre fine alla guerra in Ucraina.

Dopo Belgrado, la prossima tappa del presidente cinese sarà Budapest, dove incontrerà il primo ministro ungherese Viktor Orban, il suo più forte alleato tra i leader degli Stati membri dell’UE.