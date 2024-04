Diplomatico statunitense diventato spia cubana incarcerato per 15 anni

Di Bernd Debussmann Jr

Notizie della BBC, Washington

3 ore prima

fonte dell'immagine, Belle foto didascalia dell'immagine, Victor Rocha ha cambiato bruscamente la sua dichiarazione a febbraio, dichiarandosi inizialmente non colpevole delle accuse.

Un ex diplomatico di carriera che un tempo era ambasciatore degli Stati Uniti in Bolivia è stato condannato a 15 anni di carcere per aver prestato servizio come agente per Cuba.

Secondo l'accusa, Victor Manuel Rocha, 73 anni, ha passato segretamente informazioni al governo cubano per più di 40 anni.

A febbraio, Rocha ha presentato la sua prima dichiarazione di non colpevolezza in un tribunale di Miami, accettando di evitare il processo.

Il caso di intelligence tra Stati Uniti e Cuba non ha precedenti.

Vestito con un'uniforme carceraria marrone, Rocha ha detto venerdì in un tribunale federale di Miami: “Mi dichiaro colpevole”.

Oltre al carcere, Rocha dovrà pagare una multa di 500.000 dollari e collaborare con le autorità.

Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha definito i crimini di Rocha “una delle intrusioni di più alto profilo e di più lunga durata da parte di un agente straniero nel governo degli Stati Uniti”.

Nato in Colombia e formatosi a Yale e Harvard, Rocha è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Bolivia tra il 1999 e il 2022, oltre a ricoprire vari incarichi diplomatici in Argentina, Honduras, Messico e Repubblica Dominicana.

Ha ricoperto anche altri incarichi governativi, incluso il Consiglio di sicurezza nazionale.

Dopo il servizio diplomatico, Rocha è stato consigliere del Comando Sud dell'esercito americano, che supervisiona tutta l'America Latina e i Caraibi, inclusa la Cuba comunista.

Nel novembre 2022, un agente dell'FBI sotto copertura ha contattato Rocha su WhatsApp e ha affermato di lavorare per conto dell'intelligence cubana. L'agente ha detto che stava consegnando un messaggio “dai tuoi amici dell'Avana”, secondo i documenti del tribunale. READ Riunione della Fed: Quanto saliranno i tassi di interesse e cos'altro aspettarsi dalla riunione di questa settimana.

Durante tre incontri successivi, Rocha rivelò i dettagli della sua precedente intelligence a nome di Cuba. Ad un certo punto, Rocha usò la parola “noi” per descrivere Cuba e se stesso, giurando di “proteggere” ciò che “noi” avevamo fatto insieme.

Quando gli è stato chiesto se fosse “ancora con noi”, Rosa ha detto all'agente segreto che era “arrabbiato” perché veniva messa in discussione la sua lealtà al regime cubano. È come mettere in discussione la mia mascolinità.

Gli Stati Uniti hanno avuto un rapporto teso con Cuba da quando Fidel Castro rovesciò il governo dell’isola sostenuto dagli Stati Uniti nel 1959, una rivoluzione rapidamente seguita da un embargo commerciale da parte degli Stati Uniti.

Mentre l’allora presidente Barack Obama e l’ex presidente cubano Raul Castro hanno adottato misure per ricucire le relazioni nel 2015, l’amministrazione Trump ha invertito molti di questi passi.

In un'intervista con la BBC, l'ex capo del controspionaggio della CIA James Olsen ha affermato che il caso era il simbolo di come l'intelligence cubana avesse “battuto” i loro avversari americani per decenni.

“Appartengono a noi”, ha detto Olson. “Questa è una delle ragioni per cui ho un disgusto personale per l'intelligence cubana perché hanno avuto così tanto successo nel lavorare contro di noi.”

Il signor Olson ha definito Rocha un “traditore”.