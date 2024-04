L’Ucraina afferma che la situazione nell’est è “deteriorata in modo significativo”

Il comandante supremo delle forze armate ucraine, Oleksandr Sersky, ha dichiarato sabato che la situazione sul fronte orientale è peggiorata di fronte al crescente attacco russo.

Sirsky, che ha assunto la carica di comandante in capo a febbraio dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha licenziato il suo popolare predecessore Valery Zalozny, ha affermato che le forze russe dispongono di armi e numeri superiori.

“La situazione sul fronte orientale è peggiorata notevolmente negli ultimi giorni”, ha detto Sersky.

Ha parlato di “una significativa intensificazione dell'attacco del nemico dopo le elezioni presidenziali in Russia” del mese scorso, e ha aggiunto che sono state prese decisioni per “rafforzare le aree di difesa più problematiche con la guerra elettronica e la difesa aerea”.

L’Ucraina ha affermato che la situazione intorno alla città di Chasiv Yar, situata in prima linea nell’est del paese, è “difficile e tesa”, poiché l’area è sotto “fuoco continuo”.

Chasiv Yar si trova a 20 chilometri a ovest di Bakhmut, che fu rasa al suolo a seguito dei bombardamenti di artiglieria che continuarono per mesi prima che Mosca ne prendesse il controllo lo scorso maggio.

La Russia ha recentemente ottenuto le prime conquiste territoriali da quando ha preso Bakhmut, e ora sta cercando di avanzare contro le unità ucraine che sono ostacolate dai ritardi nella fornitura di aiuti militari occidentali vitali.

Sirsky ha detto: “Il nemico sta attaccando attivamente le nostre posizioni nei settori di Liman e Bakhmut… e nel settore di Pokrovsk, stanno cercando di sfondare la nostra difesa utilizzando dozzine di carri armati e mezzi corazzati”.

“Ancora una volta è stata sollevata la questione di ottenere la superiorità tecnica sul nemico nelle armi ad alta tecnologia. Solo questo ci permetterà di sconfiggere un nemico più grande”, ha detto.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non essere contrario all’approvazione da parte dei repubblicani del pacchetto di aiuti militari che Kiev chiede da mesi, ma che esso deve “esistere sotto forma di prestito”.

Lotto di formazione

“Il secondo problema serio è migliorare la qualità dell'addestramento del personale militare, in particolare delle unità di fanteria, in modo che possano sfruttare al massimo tutte le capacità delle attrezzature e delle armi militari occidentali”, ha aggiunto Sersky.

Gli alleati europei dell'Ucraina partecipano ad un processo di addestramento delle loro forze.

I futuri piloti di caccia ucraini che probabilmente voleranno sugli F-16 statunitensi stanno ricevendo il loro addestramento iniziale nel sud della Francia, ha detto venerdì il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu.

Altri paesi, tra cui Paesi Bassi, Danimarca e Romania, stanno cercando di aiutare l’Ucraina ad addestrare i piloti.

Una fonte militare ha detto che alcuni ucraini, dopo aver ricevuto un addestramento iniziale in Gran Bretagna, stanno ora seguendo un “addestramento avanzato” in una località sconosciuta per imparare a pilotare aerei da combattimento.

La questione dell’addestramento occidentale delle forze ucraine arriva mentre i funzionari statunitensi venerdì hanno rilasciato informazioni di intelligence che indicano che la Cina sta aiutando la Russia a realizzare la sua più grande espansione militare dall’era sovietica.

La Cina sta aiutando la Russia con la produzione congiunta di droni, capacità spaziali ed esportazioni di macchine utensili vitali per la produzione di missili balistici per rivitalizzare la base industriale della difesa russa “che ha subito gravi battute d’arresto” dopo l’invasione, ha detto venerdì un alto funzionario americano. Ucraina.

Nel frattempo, la funzionaria delle Nazioni Unite per l’immigrazione Amy Pope ha sollecitato un maggiore sostegno umanitario per l’Ucraina, affermando che i suoi bisogni sono “enormi” con oltre 14 milioni di ucraini, ovvero circa il 40% della popolazione, bisognosi di assistenza.