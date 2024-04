The Masters 2024 LIVE: classifica e ultimi aggiornamenti mentre Scheffler pareggia DeChambeau dopo che Woods ha stabilito il record

La figlia di Bubba Watson, Dakota, colpisce i Masters

Il numero 1 del mondo Scottie Scheffler si avvia verso una giornata commovente in cima alla classifica con meno di sei sei posizioni insieme a Bryson DeChambeau e Max Homa, mentre la tanto attesa corsa di Rory McIlroy per un titolo importante è fallita durante un duro secondo round al Masters.

Con il vento in calo, le condizioni si sono rivelate estremamente difficili all'Augusta National venerdì, ma il round disciplinato di Schaeffler lo ha visto rimanere a caccia della sua seconda giacca verde.

DeChambeau aveva mantenuto il comando durante la notte dopo uno scintillante 65 giovedì, ma uno spauracchio sulla buca finale ha visto il golfista LIV mettere a segno un 73 sopra il par per eguagliare il vantaggio della clubhouse stabilito da Max Homa che ha prodotto un'esibizione magistrale della palla – arrivando a uno sotto il par 71.

Il tentativo di McIlroy di porre fine a una grave siccità durata un decennio è vacillato dopo un deludente round di 77, mentre le speranze di Jon Rahm di difendere il suo titolo Masters erano quasi finite dopo un round di 76 in cui lo spagnolo lo ha lasciato 11 colpi dietro. A metà strada. Nel frattempo, Tiger Woods ha lottato per 23 buche venerdì per raggiungere il suo record di 24esimo consecutivo ad Augusta.

Segui tutte le azioni di sabato di seguito. Tieniti aggiornato con le ultime novità Le probabilità del maestro E controlla questi Offerte di scommesse sul golf: